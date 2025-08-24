HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ phóng hỏa đốt phòng trọ: Nhiều bác sĩ khẩn trương cứu 2 cháu bé

Hải Đường

(NLĐO) - Vụ cha phóng hỏa phòng trọ tại Tây Ninh khiến 2 chị em cùng cha và mẹ bỏng nặng, hiện 2 bé được bác sĩ tích cực điều trị.

Ngày 24-8, bà Nguyễn Hoàng Uyên - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh - làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Nhi đồng TP HCM thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình 2 chị em bị bỏng nặng do cha ruột phóng hỏa tại xã Đức Hòa.

Vụ phóng hỏa đốt phòng trọ tại Tây Ninh: Cứu sống 2 cháu bé bị bỏng nặng - Ảnh 1.

Nhiều bác sĩ thuộc các khoa của Bệnh viện Nhi đồng TP HCM tập trung cứu 2 bé bị cha phóng hỏa

Bà Uyên đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua khó khăn để chăm sóc 2 cháu bé. Bà Uyên mong muốn các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP HCM tích cực cứu chữa, điều trị các bé.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP HCM, hiện tình trạng 2 cháu bé bỏng rất nặng, diện tích tổn thương khoảng 70% cơ thể. Trong đó, 2 chân bỏng sâu gây thiếu máu nuôi và chèn ép khoang, đã được bác sĩ chỉnh hình can thiệp giải áp. Ngoài ra, các bé còn bỏng ở mặt, ngực, lưng, bụng và tay; đặc biệt có tổn thương bỏng đường thở, biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng.

"Ê-kíp điều trị đang tích cực hồi sức, sử dụng thuốc chống phù nề, rửa đường thở và chăm sóc vết thương. Toàn bộ bác sĩ hồi sức, ngoại khoa, chỉnh hình cùng điều dưỡng và vật lý trị liệu đang tập trung tối đa để cứu chữa, duy trì sự sống cho các cháu" - ông Tiến cho biết

Trước đó, rạng sáng 17-8, tại một phòng trọ ở Tây Ninh, Cao Trần Kim Đ. (SN 1988; ngụ xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) đã dùng xăng phóng hỏa nơi ở của vợ con mình.

Thời điểm này, bên trong nhà trọ có vợ Đ. và 2 con nhỏ khiến cả 4 người bị bỏng nặng. Hai nạn nhân nhỏ tuổi gồm C.N.Q.G. (13 tuổi) và C.N.B.L. (5 tuổi) nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng TP HCM để cấp cứu điều trị.

Vụ phóng hỏa đốt phòng trọ tại Tây Ninh: Cứu sống 2 cháu bé bị bỏng nặng - Ảnh 2.

Vụ phóng hỏa đốt phòng trọ tại Tây Ninh: Cứu sống 2 cháu bé bị bỏng nặng - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Hoàng Uyên (thứ 3 từ trái sang), Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu bị bỏng nặng

Ngoài ra, vợ của Đ. là chị N.T.H. (SN 1993) cũng bị bỏng nặng, con Đ. cũng trong tình trạng bỏng nghiêm trọng và được chuyển đến một bệnh viện tại TP HCM cấp cứu.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ động cơ vụ việc.

Tin liên quan

Người đàn ông nghi phóng hỏa, mắc kẹt trong căn nhà cháy

Người đàn ông nghi phóng hỏa, mắc kẹt trong căn nhà cháy

(NLĐO)- Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời dập tắt đám cháy, cứu người đàn ông nghi phóng hỏa đốt nhà rồi mắc kẹt bên trong

Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông phóng hỏa đốt máy xúc trả thù

(NLĐO)- Do mâu thuẫn với người cùng xã, trong đêm, Vũ Văn Năm đã phóng hoả đốt máy xúc để trả thù.

Hai người bị lửa thiêu trong đêm, nghi ghen tuông dẫn đến phóng hỏa

(NLĐO) - Sống với nhau hơn 10 năm nhưng không đăng ký kết hôn, 2 người ở Lâm Đồng kết thúc bằng bi kịch trong biển lửa nghi do ghen tuông

phó giám đốc sở tỉnh Tây Ninh Bệnh viện Nhi đồng phóng hỏa phóng hỏa nhà trọ ở Tây Ninh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo