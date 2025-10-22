Đại úy công an trả lại 500 triệu đồng cho người phụ nữ chuyển khoản nhầm

Ngày 22-10, thông tin từ Công an xã Minh Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết một cán bộ công an xã đã lập tức trả lại 500 triệu đồng cho một người dân chuyển khoản nhầm.

Đại úy Nguyễn Hữu Dũng trả lại số tiền 500 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm là chị H.T.T.T.. Ảnh: Công an xã Minh Châu



Trước đó, ngày 21-10, trong khi thực hiện nhiệm vụ, Đại úy Nguyễn Hữu Dũng, cán bộ Công an xã Minh Châu, bất ngờ nhận được một khoản tiền lớn, lên tới 500 triệu đồng, chuyển vào tài khoản cá nhân mà bản thân không hề có giao dịch hay liên hệ nào trước đó.

Phát hiện sự việc, Đại úy Dũng đã báo cáo chỉ huy Công an xã, đồng thời phối hợp với ngân hàng để xác minh nguồn gốc số tiền.

Kết quả cho thấy, người chuyển nhầm là chị H.T.T.T., trú tại phường Trường Vinh, do thao tác sai trong quá trình giao dịch qua điện thoại di động.

Ngay trong ngày, Đại úy Nguyễn Hữu Dũng đã trực tiếp đến ngân hàng, làm thủ tục hoàn trả đầy đủ số tiền 500 triệu đồng cho chị H.T.T.T..