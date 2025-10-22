Đại úy công an trả lại 500 triệu đồng cho người phụ nữ chuyển khoản nhầm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đại úy công an trả lại 500 triệu đồng cho người phụ nữ chuyển khoản nhầm

Đức Ngọc

(NLĐO) - Nhận được 500 triệu đồng do một người phụ nữ chuyển khoản nhầm, một đại úy công an đã liên hệ trả lại.

Ngày 22-10, thông tin từ Công an xã Minh Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết một cán bộ công an xã đã lập tức trả lại 500 triệu đồng cho một người dân chuyển khoản nhầm.

Đại úy công an trả lại 500 triệu đồng cho người phụ nữ chuyển khoản nhầm - Ảnh 1.

Đại úy Nguyễn Hữu Dũng trả lại số tiền 500 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm là chị H.T.T.T.. Ảnh: Công an xã Minh Châu

Trước đó, ngày 21-10, trong khi thực hiện nhiệm vụ, Đại úy Nguyễn Hữu Dũng, cán bộ Công an xã Minh Châu, bất ngờ nhận được một khoản tiền lớn, lên tới 500 triệu đồng, chuyển vào tài khoản cá nhân mà bản thân không hề có giao dịch hay liên hệ nào trước đó.

TIN LIÊN QUAN

Phát hiện sự việc, Đại úy Dũng đã báo cáo chỉ huy Công an xã, đồng thời phối hợp với ngân hàng để xác minh nguồn gốc số tiền. 

Kết quả cho thấy, người chuyển nhầm là chị H.T.T.T., trú tại phường Trường Vinh, do thao tác sai trong quá trình giao dịch qua điện thoại di động.

Ngay trong ngày, Đại úy Nguyễn Hữu Dũng đã trực tiếp đến ngân hàng, làm thủ tục hoàn trả đầy đủ số tiền 500 triệu đồng cho chị H.T.T.T..

Tin liên quan

Tìm thực khách ăn cơm trưa hết 270 ngàn đồng chuyển khoản nhầm 270 triệu đồng

Tìm thực khách ăn cơm trưa hết 270 ngàn đồng chuyển khoản nhầm 270 triệu đồng

(NLĐO)- Dùng cơm trưa tại nhà hàng Lan Ngan (TP Thanh Hóa) hết 270 ngàn đồng, nhưng một vị khách lúc thanh toán đã chuyển khoản nhầm số tiền lên tới 270 triệu đồng, khi nhà hàng phát hiện thì người này đã đi rồi

Nhận 260 triệu đồng chuyển khoản nhầm, nam thanh niên tìm người trả lại

(NLĐO)- Thấy tài khoản ngân hàng bỗng dưng nhận 260 triệu đồng chuyển khoản không rõ lý do, nam thanh niên lập tức liên hệ tìm người trả lại

Nhờ công an trả lại 150 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

(NLĐO) - Bất ngờ nhận được 150 triệu đồng từ một tài khoản lạ, chị Nguyễn Thị Thu Hằng ở Hà Tĩnh đã trình báo cơ quan công an để nhờ tìm người trả lại.

Chuyển khoản nhầm tài khoản cá nhân công an xã hoàn trả
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo