Nhờ công an trả lại 150 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Chiều 26-9, thông tin từ Công an xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp người dân trên địa bàn tiến hành xác minh, trao trả lại số tiền 150 triệu đồng cho chị Hoàng Thị Ngọc Ánh (SN 1975, ngụ tại xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) do chuyển khoản nhầm.

Chị Hằng trình báo sự việc cho cán bộ công an

Trước đó, vào chiều 25-9, tài khoản ngân hàng của chị Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1993, ngụ tại tổ dân phố Đại Lợi, xã Đức Thọ) bất ngờ nhận được 150 triệu đồng chuyển nhầm từ tài khoản lạ.

Phát hiện sự việc, chị Hằng đã đến cơ quan Công an trình báo và nhờ tìm người để trả lại.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đức Thọ đã xác minh, xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là chị Hoàng Thị Ngọc Ánh.

Ngay sau đó, Công an xã Đức Thọ phối hợp với công an xã Bảo Lộc (Lâm Đồng) thực hiện công tác chuyển trả số tiền 150 triệu đồng từ chị Nguyễn Thị Thu Hằng cho Hoàng Thị Ngọc Ánh.

Sau khi nhận lại số tiền trên, chị Ánh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị Hằng cũng như toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đức Thọ.