HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đắk Lắk: 11 người chết, 4 người mất tích trong mưa lũ

Cao Nguyên

(NLĐO) - Đến trưa 20-11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 11 chết, 4 người mất tích trong cơn mưa lũ lịch sử

Trưa 20-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo (cập nhất đến 11 giờ cùng ngày) về tình hình mưa lũ.

Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ , 11 người chết và 4 người mất tích - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của cụ bà

Theo báo cáo, hiện đã có 11 người chết (tăng thêm 2 người so với báo cáo trước).

Cụ thể, phường Sông Cầu: 1 người (chị Võ Thị Út, SN 1993), tử vong do bị sập nhà. Xã Xuân Phước: 1 người (bà Ngô Thị Mười, SN 1934). Xã Tuy An Bắc: 1 người (ông Lê Văn Thạch, SN 1978) bị lật thuyền khi chuyển người nhà.

Tại xã Tuy An Tây: 2 người chết (ông Lê Ngộ, SN 1930 và bà Nguyễn Thị Chỉnh, SN 1935 (2 vợ chồng). Xã Tuy An Đông: 2 người (chưa xác định danh tính và nguyên nhân). Xã Hòa Xuân: 2 người (cháu Lê Thị Bích Như, SN 2009 và cháu Lê Thị Như Tâm, SN 2015 (2 chị em) bị sạt lỡ đá đè chết. Xã Hòa Mỹ: 2 người chết (chưa xác định danh tính).

Bên cạnh đó, có 4 người ở xã Ô Loan và xã Tuy An Đông mất tích trong mưa lũ.

Toàn tỉnh có 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi, có 33.630 lượt nhà bị ngập; số hộ bị cô lập 11.578 hộ; số hộ phải di dời khẩn cấp 11.242 hộ...

Tin liên quan

Thủ tướng: Ứng phó lũ đặc biệt lớn ở Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, đảm bảo tính mạng cho nhân dân

Thủ tướng: Ứng phó lũ đặc biệt lớn ở Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, đảm bảo tính mạng cho nhân dân

(NLĐO) - Ngày 20-11, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 223 về việc tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.

Ngập sâu trong lũ lịch sử, Đông Đắk Lắk ít nhất 7 người chết, 2 người mất tích

(NLĐO) - Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, đến sáng nay Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đã có ít nhất 7 người chết, 2 người mất tích

Lũ trên 2 sông ở Đắk Lắk và Khánh Hòa vượt lịch sử 1993 và 1986, bao giờ miền Trung mới giảm mưa?

(NLĐO) - Lũ trên sông Ba ở Đắk Lắk đã trên báo động 3 tới 6,49 m, vượt mức lũ lịch sử năm 1993; trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) vượt lịch sử năm 1986.

tìm thấy thi thể người mất tích tình hình mưa lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo