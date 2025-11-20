Thủ tướng: Ứng phó lũ đặc biệt lớn ở Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, đảm bảo tính mạng cho nhân dân

Công điện gửi Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa; các Bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính.



Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 223 về việc tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai. Ảnh: NLĐO

Công điện nêu rõ: Lũ trên các sông ở Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai đang ở mức rất cao, một số nơi ở Đắk Lắk, Khánh Hòa đã vượt mức lũ lịch sử.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20 và 21-11, tại khu vực còn tiếp tục có mưa lớn, lũ trên sông Ba, sông Krông Ana vượt mức lũ lịch sử; trên các sông ở Khánh Hòa tiếp tục lên và khả năng vượt mức lũ lịch sử.

Tình trạng ngập sâu, trên diện rộng tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tại các tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk (do nền mưa nhiều từ trước). Đợt mưa này có nguy cơ rất cao tiếp tục gây sạt lở đất tại vùng núi ven sông, suối.

Để tập trung ứng phó với trận lũ đặc biệt lớn, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và lãnh đạo các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục tập trung, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai khẩn trương, kịp thời, hiệu quả tất cả các biện pháp cấp bách cần thiết để ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn, nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Ứng phó lũ đặc biệt lớn, huy động trực thăng, thiết bị bay không người lái cứu hộ, cứu nạn

Chủ tịch UBND các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác ứng phó thiên tai trên địa bàn; chủ động chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp để chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Các địa phương tiếp tục huy động tối đa các lực lượng, phương tiện cần thiết, nhất là quân đội, công an, dân quân tự vệ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở và các lực lượng khác, bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Công tác cung ứng được yêu cầu bảo đảm kịp thời lương thực, thực phẩm cho người dân (trong đó ưu tiên tiếp tế các thực phẩm có thể sử dụng ngay như lương khô, bánh mì, bơ sữa...), không để người dân bị đói, bị rét, thiếu nước uống.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an đóng trên địa bàn, đồng thời chủ động huy động tối đa lực lượng, phương tiện (kể cả máy bay trực thăng, thiết bị bay không người lái) tại các địa bàn lân cận để khẩn trương hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó mưa lũ, nhất là sơ tán dân cư, cứu hộ cứu nạn, vận chuyển lương thực cứu trợ cho người dân.

Các Bộ Quốc phòng, Tài chính kịp thời xuất cấp các phương tiện, trang thiết bị theo đề nghị của địa phương để hỗ trợ khắc phục hậu quả khi có yêu cầu của địa phương…