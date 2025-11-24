HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Đắk Lắk: Công an lưu ý người dân khi nhận quà từ thiện

Cao Nguyên

(NLĐO) - Công an phường đề nghị người dân khi nhận quà từ thiện không so bì, chê ít – nhiều gây tranh cãi, sẽ tạo hình ảnh không đẹp.

Ngày 24-11, Công an phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk Lắk có thông báo gửi đến người dân tại địa phương liên quan đến việc cứu trợ từ thiện.

- Ảnh 1.

Rất nhiều đoàn từ thiện từ các tỉnh thành đã về Đắk Lắk hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Theo đơn vị này, sau những ngày bão lũ gây thiệt hại nặng vừa qua, dự kiến sắp tới có các đoàn từ thiện về hỗ trợ bà con ở xã. Công an phường đề nghị người dân khi nhận quà từ thiện không so bì, chê ít – nhiều gây tranh cãi, sẽ tạo hình ảnh không đẹp. 

Những hộ gia đình đã tạm ổn hoặc khá giả hãy nhường phần quà cho bà con đang khó khăn hơn hoặc nhận rồi chia sẻ cho những người thật sự cần. Trong quá trình phát quà, đôi khi đoàn từ thiện có thể sai sót. Các đoàn từ thiện đi đường xa, mang theo tấm lòng nên mong bà con nhẹ nhàng, thông cảm.

"Từ thiện là nghĩa cử cao đẹp – lá lành đùm lá rách chứ không phải nghĩa vụ bắt buộc của bất kỳ ai" - Công an phường Hoà Hiệp viết.  Do vậy, mong bà con luôn ứng xử văn minh, lịch sự, để lại ấn tượng đẹp trong lòng những người không ngại đường xa đến giúp.

- Ảnh 3.

Đắk Lắk mưa lũ miền Trung đoàn từ thiện
