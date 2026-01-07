Ngày 7-1, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ sập biển quảng cáo tại Cửa hàng Viettel Store (số 5, đường Y Wang, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).

Biển quảng cáo lớn đổ sập đè người phụ nữ bị thương nặng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, do gió mạnh, biển quảng cáo của Cửa hàng Viettel Store bất ngờ đổ sập.

Ngoài ra, phần mái che trước cửa hàng với nhiều sắt, thép, mái tôn cũng bị đổ.

Nhiều xe máy bị bảng quảng cáo đè lên

Thời điểm xảy ra vụ việc, bà N.T.T. (60 tuổi, ngụ phường Ea Kao) cùng con trai vừa mua điện thoại bước ra.

Phát hiện vụ việc, người con vừa hô hoán mẹ vừa chạy thoát, còn bà T. bị biển quảng cáo đè trúng, bị thương nặng.

Ngay sau đó, người dân đã đưa bà T. đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Theo ghi nhận, mái tôn và bảng hiệu quảng cáo sập xuống, bịt lối đi, nhiều xe máy và nhân viên của cửa hàng bị kẹt lại bên trong.

Ngoài ra, một ô tô đậu ngoài vỉa hè cũng bị mái tôn, sắt thép đè lên, gây hư hỏng.