Đắk Lắk: Xử lý nghiêm hành vi tấn công cán bộ tại Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 1

Ngày 23-10, tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có văn bản gửi Công an tỉnh, UBND xã Ea Wer yêu cầu xử lý dứt điểm vụ việc cản trở thi công, tấn công người thi hành công vụ xảy ra tại Km24+650 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1 (đoạn qua xã Ea Wer).

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu xử lý nghiêm hành vi cản trở thi công, tấn công người thi hành công vụ của bà Hoàng Thị Yên

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an xã Ea Wer khẩn trương xác minh, củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm của bà Hoàng Thị Yên, nhất là các hành vi phá hoại tài sản, gây thương tích và chống người thi hành công vụ, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đề nghị lực lượng công an xây dựng kế hoạch bảo vệ thi công, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi cản trở hoặc tái diễn vi phạm.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo UBND xã Ea Wer phối hợp chặt chẽ với công an và các đơn vị liên quan, làm việc với hộ bà Hoàng Thị Yên, yêu cầu chấm dứt ngay mọi hành vi cản trở thi công, vi phạm pháp luật và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30-10.

Trước đó, bà Hoàng Thị Yên đã thống nhất nhiều nội dung hỗ trợ di dời, đồng ý bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Ban A, chủ đầu tư), thời gian qua ban đã phối hợp với các đơn vị liên quan vận động người dân bàn giao mặt bằng, phục vụ thi công dự án.

Ngày 26-8, Ban A đã làm việc với hộ bà Hoàng Thị Yên và thống nhất nhiều nội dung hỗ trợ và hộ dân này đồng ý bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công.

Tuy nhiên, ngày 15-10, hộ bà Yên tiếp tục cản trở thi công, yêu cầu bồi thường thêm 300 xe đất (giá trị tương đương 3 chỉ vàng mà gia đình cho rằng đã san lấp trước đó) dù không có căn cứ chứng minh khối lượng. Hiện trạng thửa đất hiện nay là vùng trũng sâu, bên cạnh hành lang sông, suối.

Trong lúc làm việc, bà Yên ném gạch đá, phá hoại máy móc và tấn công cán bộ thi công, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dự án.

Theo Ban A, một cán bộ của đơn vị bị bà Yên lao vào đẩy, đánh vào vùng mặt bị thương.

Đơn vị thi công phải cho dừng toàn bộ phương tiện, rút người ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

Ban A đã đề nghị UBND xã Ea Wer và Công an xã Ea Wer vào cuộc, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, phá hoại tài sản công trình. Đồng thời, có báo cáo gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về hành vi phá hoại tài sản, máy móc thiết bị và tấn công người thi hành công vụ đối với hộ dân Hoàng Thị Yên.

Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1 có chiều dài hơn 50 km với tổng mức đầu tư 1.053 tỉ đồng, triển khai trong giai đoạn 2021 – 2025.