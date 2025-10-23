Đắk Lắk: Xử lý nghiêm hành vi tấn công cán bộ tại Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 1

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Đắk Lắk: Xử lý nghiêm hành vi tấn công cán bộ tại Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 1

Cao Nguyên

(NLĐO) - UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Công an tỉnh xử lý nghiêm hành vi cản trở thi công, tấn công người thi hành công vụ tại Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1.

Ngày 23-10, tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có văn bản gửi Công an tỉnh, UBND xã Ea Wer yêu cầu xử lý dứt điểm vụ việc cản trở thi công, tấn công người thi hành công vụ xảy ra tại Km24+650 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1 (đoạn qua xã Ea Wer).

- Ảnh 1.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu xử lý nghiêm hành vi cản trở thi công, tấn công người thi hành công vụ của bà Hoàng Thị Yên

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an xã Ea Wer khẩn trương xác minh, củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm của bà Hoàng Thị Yên, nhất là các hành vi phá hoại tài sản, gây thương tích và chống người thi hành công vụ, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đề nghị lực lượng công an xây dựng kế hoạch bảo vệ thi công, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi cản trở hoặc tái diễn vi phạm.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo UBND xã Ea Wer phối hợp chặt chẽ với công an và các đơn vị liên quan, làm việc với hộ bà Hoàng Thị Yên, yêu cầu chấm dứt ngay mọi hành vi cản trở thi công, vi phạm pháp luật và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30-10.

- Ảnh 2.

Trước đó, bà Hoàng Thị Yên đã thống nhất nhiều nội dung hỗ trợ di dời, đồng ý bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Ban A, chủ đầu tư), thời gian qua ban đã phối hợp với các đơn vị liên quan vận động người dân bàn giao mặt bằng, phục vụ thi công dự án.

Ngày 26-8, Ban A đã làm việc với hộ bà Hoàng Thị Yên và thống nhất nhiều nội dung hỗ trợ và hộ dân này đồng ý bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công.

Tuy nhiên, ngày 15-10, hộ bà Yên tiếp tục cản trở thi công, yêu cầu bồi thường thêm 300 xe đất (giá trị tương đương 3 chỉ vàng mà gia đình cho rằng đã san lấp trước đó) dù không có căn cứ chứng minh khối lượng. Hiện trạng thửa đất hiện nay là vùng trũng sâu, bên cạnh hành lang sông, suối.

Trong lúc làm việc, bà Yên ném gạch đá, phá hoại máy móc và tấn công cán bộ thi công, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dự án.

Theo Ban A, một cán bộ của đơn vị bị bà Yên lao vào đẩy, đánh vào vùng mặt bị thương.

Đơn vị thi công phải cho dừng toàn bộ phương tiện, rút người ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

Ban A đã đề nghị UBND xã Ea Wer và Công an xã Ea Wer vào cuộc, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, phá hoại tài sản công trình. Đồng thời, có báo cáo gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về hành vi phá hoại tài sản, máy móc thiết bị và tấn công người thi hành công vụ đối với hộ dân Hoàng Thị Yên.

Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1 có chiều dài hơn 50 km với tổng mức đầu tư 1.053 tỉ đồng, triển khai trong giai đoạn 2021 – 2025.

Tin liên quan

Bắt người phụ nữ cản trở thi công đường dây 500 kV mạch 3

Bắt người phụ nữ cản trở thi công đường dây 500 kV mạch 3

(NLĐO)- Mặc dù đã được chi trả tiền đền bù dự án đường dây 500 kV mạch 3, thế nhưng Nguyễn Thị Tuyết ở Thanh Hóa vẫn đưa ra nhiều yêu sách, cản trở thi công, chống người thi hành công vụ

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo bị cản trở thi công

(NLĐO) - Do không đồng tình mức hỗ trợ, một hộ dân lập hàng rào trên tuyến chính, đường công vụ của dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo để chặn xe, cản trở thi công, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dự án.

Cản trở thi công, 1 phụ nữ bị bánh xích chèn vào người

(NLĐO)- Thấy chủ đầu tư tổ chức thi công ở KCN Cẩm Điền (Hải Dương), người dân đã kéo ra ngăn cản sáng nay 10-7. Một phụ nữ đã bị bánh xích xe xúc chèn vào người.

tỉnh Đắk Lắk bàn giao mặt bằng cản trở thi công tấn công người thi hành công vụ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo