Ngày 4-11, Chi cục Thủy sản và Biển đảo (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk) đã có thông báo về việc 24 tàu cá đang trong vùng nguy hiểm của bão Kalmaegi.
Theo dự báo, từ chiều 4-11, vùng biển phía Đông, khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 5 đến 7m, biển động dữ dội.
Từ ngày 5 đến 6-11, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12 đến cấp 14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8 đến 10m, biển động dữ dội.
Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Căn cứ thông tin trên hệ thống giám sát tàu cá thuộc Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Chi cục Thủy sản và Biển đảo Đắk Lắk thông báo có 24 tàu cá của tỉnh đang hoạt động trong vùng sẽ chịu tác động của bão Kalmaegi.
Chi cục Thủy sản và Biển đảo Đắk Lắk đề nghị các Đồn Biên phòng, Đài Thông tin Duyên hải Phú Yên, các nhà cung cấp dịch vụ GSHT tàu cá, các văn phòng đại diện tại các cảng cá, UBND các xã, phường có tàu cá trong danh sách và cơ quan, đơn vị liên quan chủ động thực hiện các biện pháp liên lạc với tàu cá. Đồng thời, yêu cầu các tàu cá di chuyển tránh khỏi vùng nguy hiểm của bão và chạy về nơi neo đậu an toàn.
Chi cục Thủy sản và Biển đảo Đắk Lắk cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp thông báo đến các chủ tàu, thuyền trưởng và gia đình chủ tàu, thuyền trưởng được biết, phối hợp thực hiện.
