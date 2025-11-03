Chiều tối 3-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp khẩn cấp nhằm triển khai các phương án ứng phó cơn bão số 13.

Tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp khẩn cấp để ứng phó với bão Kalmaegi. Ảnh M.T.

Theo Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT), bão Kalmaegi có khả năng đi vào biển Đông khoảng ngày 5-11 và trở thành cơn bão số 13, cường độ có thể đạt trên cấp 12 khi ở đặc khu Trường Sa. Dự báo khoảng ngày 7-11, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, gây mưa lớn từ đêm ngày 6 đến 9-11.

Theo dự báo, từ ngày 2 đến 5-11, trên các sông ở khu vực Đắk Lắk có khả năng xuất hiện lũ. Đỉnh lũ phổ biến ở mức báo động cấp 2 đến báo động cấp 3, có nơi vượt báo động 3.

Người dân Đắk Lắk ứng phó với bão Kalmaegi

Trước tình hình mưa bão, Sở NN-MT tỉnh Đắk Lắk đã triển khai phương án ứng phó với bão Kalmaegi và kiểm tra phương án công tác ứng phó với mưa lũ, tình hình vận hành các hồ chứa trên địa bàn.

Tại các địa phương, Đảng ủy và chính quyền địa phương đã tổ chức trực ban phòng chống thiên tai theo quy định. Trong đó, nắm bắt tình hình, thông báo đến người dân trên địa bàn chủ động triển khai các phương án ứng phó; huy động các lực lượng để hỗ trợ người dân đảm bảo an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đồn biên phòng trên tuyến biển tổ chức kêu gọi các phương tiện của ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển. Khoảng 431 tàu cá/2.069 lao động nhanh chóng đến neo đậu tại 7 khu vực an toàn hoặc di chuyển xuống phía Nam. Đồng thời, huy động ca nô, xuồng máy, máy bộ đàm, flycam và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để ứng phó kịp thời…

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai khẩn trương, chu đáo các phương án ứng phó bão ở mức độ cao nhất. Với phương châm bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, các đơn vị phải tổ chức trực 24/24, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục tập trung thông báo, tuyên truyền cho các chủ tàu nắm rõ vị trí nguy hiểm, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển tránh bão và vào các khu neo đậu an toàn. Phối hợp với các địa phương và lực lượng công an khẩn trương huy động phương tiện, lực lượng sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Các địa phương phải kiểm tra ngay các vị trí xung yếu, ngập lụt, sạt lở để cảnh báo, hướng dẫn người dân. Tổ chức kiểm tra, hỗ trợ các hộ dân, nhất là các hộ ven biển, chằng chống nhà cửa, cơ sở vật chất. Tuyên truyền, vận động người dân tại các vùng trũng thấp, các hộ nuôi trồng thủy sản, lồng bè di chuyển vào nơi an toàn.

Bên cạnh đó, sử dụng đồng bộ các hệ thống thông tin, từ mạng xã hội đến loa truyền thanh cơ sở, để tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động tránh bão; thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ"; toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc phải được kiểm tra, đảm bảo chỉ huy thông suốt trong mọi tình huống.