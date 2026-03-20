Ngày 20-3, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Phan Văn Lộc (SN 1994; ngụ phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) 12 năm tù về tội "Giết người".

Bị cáo Lộc tại phiên xét xử sở thẩm

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 30 phút 8-7-2025, sau khi đi làm thuê về thì Lộc ghé nhà hàng xóm chơi. Nghe ở nhà có tiếng đập đồ nên Lộc đi về và phát hiện cửa phòng ngủ của mình đã bị tháo ra bỏ. Sau đó, Lộc nghe tiếng anh ruột là P.V.P. (SN 1992) chửi "mày ngon mày xuống đây quậy tao coi".

Biết P. đang chửi mình, trong lúc nóng giận, Lộc đã ném cây quạt gió xuống đất nhưng không trúng ai. Bị cáo lấy con dao bỏ vào túi quần rồi đi xuống nhà thì thấy ông P. đang nói chuyện điện thoại.

Khi đứng cách P. khoảng 4 m Lộc nói: "mày ngon mày bước ra đây nè". Sau lời thách thức, P. đã cầm ghế nhựa xông đến đánh Lộc. Bị cáo dùng tay phải đỡ, tay trái cầm dao đâm về phía trước trúng vào vùng ngực làm P. tử vong tại chỗ.



