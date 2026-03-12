Ngày 12-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Cái Tô Gia Luật (SN 2000; ngụ xã Tây Yên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Đối tượng Cái Tô Gia Luật

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 1 giờ ngày 6-3, Cái Tô Gia Luật vì có mâu thuẫn với người trên một tàu cá mà Luật đang làm thuê nên xin đi nhờ tàu do ông T.T.C (SN 1978; ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) đang neo đậu ngoài biển.

Lúc này, ông C. nói với Luật giúp nhổ neo thì sẽ điều khiển tàu đưa Luật về đặc khu Phú Quốc nên Luật đồng ý.

Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, Luật nhận thấy ông C. không điều khiển tàu về đặc khu Phú Quốc mà tiếp tục điều khiển tàu đi đánh bắt cá nên Luật lấy 2 cây dao cất giấu trong người.

Đến khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, Luật đi lên buồng lái gặp ông C. chất vấn thì được trả lời 2-3 ngày nữa sẽ điều khiển tàu đưa Luật về.

Tức giận vì ông C. không giữ lời hứa, Luật liền lấy 2 cây dao tấn công ông C. Ông C. bỏ chạy ra ngoài nhưng tử vong ngay sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, các thủy thủ trên tàu đã điện thoại báo cho lực lượng Biên phòng đặc khu Thổ Châu và điều khiển tàu cặp bến đặc khu Thổ Châu.

Nhận được tin báo, Công an đặc khu Thổ Châu đã bố trí lực lượng khống chế và đưa Luật về trụ sở công an để điều tra làm rõ.