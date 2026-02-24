Đâm bạn gái trọng thương sau khi bị chia tay

Ngày 24-2, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Bách Hùng (SN 1974, ngụ TP Hải Phòng) để làm rõ hành vi đâm bạn gái trọng thương.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Bách Hùng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21-2, Phạm Bách Hùng mang theo một con dao đến nhà chị L.T.M (SN 1991, ngụ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) để nói chuyện sau khi chị M. đề nghị chấm dứt quan hệ tình cảm.

Tại đây, giữa hai người xảy ra cãi vã.

Lúc này, đối tượng Hùng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực và cổ chị M., khiến nạn nhân bị thương nặng.

Phát hiện sự việc, mọi người đã đưa chị M. đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Hùng khai nhận hành vi phạm tội xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm do bị bạn gái đòi chia tay.