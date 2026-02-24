HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đâm bạn gái trọng thương sau khi bị chia tay

Cao Nguyên

(NLĐO) – Sau khi bạn gái đòi chia tay, đối tượng đã mang dao tới nhà và đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngày 24-2, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Bách Hùng (SN 1974, ngụ TP Hải Phòng) để làm rõ hành vi đâm bạn gái trọng thương.

Đâm bạn gái trọng thương sau khi chia tay Tại Đắk Lắk năm 2026 - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Bách Hùng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21-2, Phạm Bách Hùng mang theo một con dao đến nhà chị L.T.M (SN 1991, ngụ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) để nói chuyện sau khi chị M. đề nghị chấm dứt quan hệ tình cảm.

TIN LIÊN QUAN

Tại đây, giữa hai người xảy ra cãi vã. 

Lúc này, đối tượng Hùng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực và cổ chị M., khiến nạn nhân bị thương nặng.

Phát hiện sự việc, mọi người đã đưa chị M. đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Hùng khai nhận hành vi phạm tội xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm do bị bạn gái đòi chia tay.

Tin liên quan

Đòi chia tay nhưng bị từ chối, nam thanh niên tạt dung dịch tẩy bồn cầu vào người tình

Đòi chia tay nhưng bị từ chối, nam thanh niên tạt dung dịch tẩy bồn cầu vào người tình

(NLĐO)- Muốn cắt đứt quan hệ tình cảm "ngoài luồng" nhưng bị từ chối, Lâm đón đường, tạt dung dịch tẩy bồn cầu vào mặt, người gây bỏng cho chị L..

"Chia tay đòi quà" iPhone đã tặng bạn gái, nam thanh niên "biến" thành kẻ cướp

(NLĐO)- Không thấy chiếc điện thoại iPhone 11 đã tặng chị T., Quý đã lấy chiếc điện thoại iPhone 6 Plus. Sau đó, Quý túm cổ áo chị T., rút dao kề cổ, đe dọa.

Sát hại nhân tình vì bị chặn cuộc gọi sau khi đòi chia tay

(NLĐO) – Nguyễn Thanh Trang đột nhập vào nhà rồi dùng hung khí sát hại nhân tình do bị chặn cuộc gọi sau khi đòi chia tay.

tỉnh Đắk Lắk mâu thuẫn tình cảm đâm bạn gái chia tay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo