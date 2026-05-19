Đâm bạn làm chung tử vong vì mâu thuẫn lúc làm việc

Ngày 19-5, theo nguồn tin của phóng viên, trên địa bàn xã Long Điền, tỉnh Cà Mau vừa xảy ra vụ người đàn ông bị đâm tử vong do mâu thuẫn trong lúc làm phụ hồ.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, Trần Văn Bon (44 tuổi) và ông L.C.T. (36 tuổi) đi làm phụ hồ cho một gia đình trên địa bàn ấp Doanh Điền, xã Long Điền. Trong quá trình làm việc, giữa Bon và T. xảy ra cự cải. T. đã dùng cây xẽng trộn hồ đánh gây trầy xước vùng mặt của Bon.

Sau khi rửa vết thương, Bon lấy dao bấm trong cốp xe rồi đi đến nơi T. đang làm việc "nói chuyện" và tiếp tục xảy ra cự cải.

Tiếp đó, Bon đã dùng dao đâm vào vùng cổ khiến ông T. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi đâm bạn làm chung, Bon đã đến cơ quan công an đầu thú.