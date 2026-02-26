Tạm giữ đối tượng đâm chết người tình trước mặt trẻ nhỏ ở Đồng Tháp

Sáng 26-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Việt Thanh (SN 1988; thường trú xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Việt Thanh đang bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Theo điều tra ban đầu, Thanh có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với bà T.T.N. (SN 1983; ngụ xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp).

Tuy nhiên, khoảng tháng 11-2025, bà N. cắt đứt quan hệ tình cảm nhưng Thanh vẫn thường xuyên liên lạc níu kéo. Thậm chí, Thanh còn thuê nhà trọ sinh sống ở xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp để thuận lợi trong việc tiếp cận người tình.

Khi biết bà N. có mối quan hệ với người đàn ông khác, vào lúc 21 giờ ngày 24-2, Thanh điều khiển xe máy đến gần nhà bà N. rồi đậu xe vào bụi cây và lấy con dao trong cốp xe giấu vào người, sau đó nép vào vách nhà bà N.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy bà N. đi cùng một người đàn ông lạ về nhà thì Thanh lao ra đâm nhiều nhát vào người bà N.

Lúc này, bà N. bỏ chạy ra trước nhà thì bị té ngã. Thanh tiếp tục xông tới đâm nhiều nhát đến khi bà N. bất tỉnh.

Sau khi gây án, Thanh đã đến Công an xã An Phước để đầu thú, còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, nhiều trang Fanpage có lượng lớn người theo dõi đã đăng tải thông tin "Đồng Tháp: Bé khóc van xin ba ơi… đừng xử lý mẹ mà" kèm theo đoạn clip dài hơn 2 phút.

Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông đã dùng hung khí đâm liên tiếp vào người phụ nữ bất chấp sự chống trả của nạn nhân. Tại đây, một cháu bé đã khóc và luôn miệng cầu xin "ba ơi, đừng xử mẹ mà… con năn nỉ ba đó".

Nguyễn Việt Thanh sát hại người tình trước mặt trẻ nhỏ. Ảnh cắt ra từ clip

Đoạn clip trên đã gây "bão" mạng xã hội với nhiều bình luận lên án hành vi dã man của người đàn ông bởi đối tượng thản nhiên thực hiện hành vi tội ác trước mặt trẻ nhỏ.

Hiện, chưa xác định rõ đứa bé trong clip có phải là con chung của Thanh và bà N. hay không.