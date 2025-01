Đảm bảo an toàn, đủ phương tiện phục vụ người dân về quê ăn Tết

Phóng viên báo Người Lao Động trao đổi với ông Ngô Hải Đường - Trưởng Phòng Quản lý Vận tải (Sở GTVT TP HCM) về kế hoạch phục vụ người dân đi lại dịp Tết.

Phóng viên: Thưa ông, để hạn chế ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ cũng như khu vực sân bay Tân Sơn Nhất trong những ngày cao điểm Tết, Sở GTVT đã có kế hoạch gì?

- Ông Ngô Hải Đường: Dự báo nhu cầu đi lại người dân tăng gấp đôi so với ngày thường (từ ngày 16-1 đến 26-1). Tại các bến xe khách liên tỉnh, bình quân 93.500 hành khách/ngày (tăng 6% lượng hành khách so với cùng kỳ năm trước) với bình quân ngày 6.527 chuyến xe phục vụ (tăng 5% lượng hành khách so với cùng kỳ năm trước). Sở GTVT đã có văn bản gửi đến các đơn vị liên quan.

Đối với khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, Sở GTVT đề nghị Cảng vụ Hàng không Miền Nam, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí lực lượng điều tiết, hướng dẫn phân luồng linh hoạt cho các loại xe taxi, xe công nghệ,… đón khách ở các làn B, C, D, D1, D2 để tăng cường giải tỏa khách tùy theo tình hình thực tế tại sân bay.

Song song đó, tiếp tục duy trì hoạt động bãi đậu xe tạm tại khu đất tiếp giáp đường vào ga Quốc tế - Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm phục vụ tốt hoạt động vận chuyển hành khách trong các đợt cao điểm Tết.

Ngoài ra, Sở GTVT tăng cường theo dõi, kịp thời tham mưu tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, linh hoạt không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến giao thông trọng điểm, có lưu lượng phương tiện lớn, đang triển khai thi công dự án giao thông trọng điểm như ga đường sắt Sài Gòn, các bến xe liên tỉnh, cụm Cảng Cát Lái và Trường Thọ, bến cảng, bến phà, hầm vượt sông Sài Gòn, các khu vực tổ chức lễ hội, các chợ đầu mối, các chợ hoa…

Cập nhật kịp thời tình hình giao thông trên các bảng báo, Cổng thông tin giao thông Thành phố, trang fanpage, kênh VOV Giao thông, VOH, ứng dụng Vietmap, Zalo Official,… để người dân biết và chủ động điều chỉnh lộ trình lưu thông.

Phóng viên: Thưa ông, nhiều nhà xe chất lượng cao tại các bến xe như Bến xe Miền Đông mới, Bến xe Miền Tây, Bến xe Miền Đông đã thông báo hết vé Tết những ngày cao điểm. Như vậy, các bến xe có đảm bảo đủ xe, đủ vé để người dân về quê ăn Tết?

- Ông Ngô Hải Đường: Sở GTVT đề nghị Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH một thành viên bố trí phương tiện, tăng cường, bổ sung hoặc điều chuyển phương tiện trái tuyến khi khách tăng cao đột biến. Xây dựng phương án bố trí phương tiện trong và ngoài bến xe phù hợp với nhu cầu khách đi lại tại từng thời điểm; kiểm tra chất lượng dịch vụ vận tải, kiểm tra việc niêm yết giá vé, niêm yết các thông tin trên xe trước khi giải quyết cho xe xuất bến…

Hiện nay công tác chuẩn bị phương tiện phục vụ nhu cầu người dân đi lại tại các bến xe như Bến xe Miền Đông mới, Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây đã sẵn sàng, các bến xe đều tăng cường phương tiện xe trái tuyến, xe hợp đồng sẵn sàng giải toả khi khách tăng đột biến.

Cụ thể, Bến xe Miền Đông mới tăng cường 300 phương tiện những ngày cao điểm từ 22 đến 26 âm lịch, Bến xe Miền Đông tăng cường 300 xe; Bến xe Miền Tây tăng cường 345 xe. Để hành trình về quê trọn vẹn, an toàn, người dân nên vào bến xe mua vé nhằm đảm bảo quyền lợi.

Bên cạnh đó, theo số liệu chúng tôi nắm được, hiện nay vé xe tết vẫn còn (số lượng vé bán trước đến ngày 16 tháng 01 năm 2025 (17 tháng Chạp) tại các bến xe là: 351.372 vé /754.610 vé theo kế hoạch), do đó đề nghị người dân liên hệ các bến xe để mua vé.

- Thông tin để hành khách có nhu cầu đi lại đến bến xe mua vé lên xe, đề nghị liên hệ các bến xe theo số điện thoại và trang web như sau:

+ Bến xe Miền Đông mới: 0814.501501; Trang thông tin điện tử: https://benxemiendongmoi.com.vn/

+ Bến xe Miền Đông: (028) 35.116.858; Trang thông tin điện tử: http://www.benxemiendong.com.vn

+ Bến xe Miền Tây: 1900.7373; Trang thông tin điện tử: http://www.bxmt.com.vn

+ Bến xe An Sương: (028) 37.180.257; Trang thông tin điện tử: http://www.benbaivantaisaigon.com.vn/

+ Bến xe Ngã Tư Ga: (028) 22.378.686; Trang thông tin điện tử: http://www.benbaivantaisaigon.com.vn/

Phóng viên: Về việc phối hợp xử lý "xe dù, bến cóc", Sở GTVT có kế hoạch gì?

- Ông Ngô Hải Đường: Căn cứ Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, kể từ ngày 1-1-2025, Thanh tra Sở Giao thông vận tải không còn thẩm quyền xử lý tình dừng, đỗ, đón trả khách trái phép. Trách nhiệm xử lý "xe dù, bến cóc" hiện nay thuộc về UBND quận, huyện và Công an Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của UBND thành phố. Do đó, Sở GTVT đã đề nghị Công an TP chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm đối với phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa…

Đồng thời đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện phối hợp chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động vận tải hành khách đường bộ (tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động tại các bến bãi, điểm đón, trả khách theo thẩm quyền quản lý), kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn quản lý được ổn định, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hành khách đi lại thuận lợi, an toàn.

