Nhộn nhịp đi lại, du lịch dịp nghỉ lễ

Đợt nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 kéo dài 4 ngày, từ 31-8 đến 3-9, dự báo sẽ khiến nhu cầu đi lại, tham quan, du lịch của người dân tăng mạnh. Bên cạnh việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, các địa phương, ngành chức năng cũng chuẩn bị các phương án phục vụ tốt nhu cầu của người dân.



Đường bộ, đường sắt tăng chuyến

Tại Hà Nội, ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội, cho biết dự kiến lượng khách và lượng xe dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 sẽ tăng cao từ chiều 30-8 đến hết ngày 31-8, giảm về mức bình thường vào ngày 1 và 2-9, tăng trở lại từ chiều 3-9 và sáng 4-9. Tổng lượng xe tăng cường trong dịp nghỉ lễ 2-9 khoảng 700 xe, trong đó Bến xe Giáp Bát 220 xe, Bến xe Gia Lâm 80 xe và Bến xe Mỹ Đình 400 xe.

Đối với các kỳ nghỉ lễ Quốc khánh hằng năm, thời gian cao điểm thường có sự tăng đột biến về lượng khách và lượng xe. Vì vậy, xe tăng cường của các đơn vị vận tải sẽ được huy động bổ sung khi cần thiết, đối với các tuyến có lượng khách tăng quá cao sẽ huy động xe từ tuyến khác sang. "Trong trường hợp lượng xe vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của khách, Công ty CP Bến xe Hà Nội sẽ huy động xe dự phòng đã được thuê từ trước kỳ nghỉ lễ để tăng cường trên tuyến phục vụ người dân" - ông Hùng thông tin.

Tại TP HCM, ghi nhận vào sáng 30-8, tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), Miền Đông (quận Bình Thạnh), Miền Đông Mới (TP Thủ Đức) đều đông nghịt người chờ mua vé. Đến buổi chiều, các hãng xe ở Bến xe Miền Tây như Phương Trang, Tuấn Hưng, Chín Nghĩa… gần như "cháy vé". Tại Bến xe Miền Đông và Miền Đông Mới, một số nhà xe chạy tuyến TP HCM đi các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên cũng thông báo hết vé. Nhân viên bán vé của nhà xe Hữu Khánh (tuyến TP HCM - Đắk Nông) cho biết vì nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ Quốc khánh năm nay rất cao nên đơn vị này đã hết vé từ 2 ngày trước.

Về sản lượng khai thác, ông Trần Văn Phương, Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây, cho biết lượng khách qua bến dự báo tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2023 và gấp đôi ngày thường. Về giá vé, bến xe khuyến khích doanh nghiệp vận tải không tăng, trường hợp tăng để bù chiều chạy rỗng thì không quá 40%. Còn tại Bến xe Miền Đông, ông Tạ Chương Chín, phó giám đốc bến xe, cho hay lượng khách đi lại trong dịp lễ tăng gấp đôi ngày thường. Tuy khách tăng nhưng doanh nghiệp vận tải vẫn bảo đảm đủ xe nên hành khách an tâm vào bến mua vé.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP HCM, dự báo sản lượng hành khách thông qua các bến xe của thành phố bình quân 92.500 lượt/ngày, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023.

Về vận chuyển đường thủy, theo Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong, trong 4 ngày nghỉ dịp lễ, bến phà Bình Khánh nối huyện Nhà Bè với Cần Giờ dự kiến đón 35.000 lượt khách/ngày, tăng 15.000 lượt so với ngày thường; phà Cát Lái nối TP Thủ Đức với Đồng Nai dự kiến đón 70.000 lượt khách/ngày, tăng 28.000 lượt. Hai bến phà này tăng 50% - 80% số chuyến phà đôi phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Trong khi đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy thêm 1 đôi tàu SE9/SE10 trên tuyến Hà Nội - TP HCM và ngược lại, cùng hàng chục đôi tàu từ ga Sài Gòn đến các ga Nha Trang, Quy Nhơn, từ Nha Trang đến Đà Nẵng, từ Hà Nội đến Quảng Bình, Lào Cai, Hải Phòng…

Người dân đặt vé xe Phương Trang tại Bến xe Miền Tây chờ giờ khởi hành về quê nghỉ lễ 2-9Ảnh: ÁI MY

Bay du lịch "được mùa"

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay lượng hành khách di chuyển bằng đường hàng không qua sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) dự kiến tăng 11% so với ngày thường. Ước tính khoảng 338.000 lượt khách và hơn 2.100 lượt chuyến bay qua sân bay Nội Bài trong kỳ nghỉ lễ.

Dịp này, sân bay quốc tế Nội Bài áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1. Sân bay Nội Bài phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội, cùng các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, canh gác, bảo vệ các mục tiêu, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho mọi chuyến bay đi và đến cũng như mọi hoạt động thường xuyên.

Thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết dự kiến từ ngày 30-8 đến 3-9, mỗi ngày sản lượng hành khách đi và đến qua sân bay khoảng 120.000 lượt, tăng khoảng 8% so với ngày thường. Trong đó, ngày cao điểm nhất dự kiến vào 3-9 với hơn 125.000 lượt. Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn khai thác.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, ước tính trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, các hãng hàng không Việt Nam khai thác tổng số 4.257 chuyến bay, bình quân 840 chuyến/ngày, tăng 3% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, đường bay trục Bắc - Nam (các đường bay kết nối 3 thành phố lớn: Hà Nội - Đà Nẵng - TP HCM), các hãng hàng không Việt Nam đẩy mạnh khai thác, có số chuyến bay tăng cao, với bình quân 241 chuyến/ngày, tăng 8% so với tuần trước lễ và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, các đường bay du lịch nội địa (đến các địa phương như Vinh, Bình Định, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc) và đường bay từ Hà Nội và TP HCM đến các địa phương cũng được các hãng đẩy mạnh khai thác, với bình quân 171 chuyến/ngày. Việc tăng cường khai thác số chuyến bay trong dịp nghỉ lễ tới đây, đặc biệt trên các đường bay nội địa, đã cho phép các hãng hàng không Việt Nam bổ sung cung ứng số lượng ghế ra thị trường. Tổng số ghế cung ứng trên các đường bay nội địa trong các ngày 30-8 đến 3-9 dự kiến hơn 600.000 ghế, bình quân 122.000 ghế/ngày, tăng 5% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ghi nhận qua các công ty du lịch cho thấy nhu cầu bay du lịch cũng tăng cao trong kỳ nghỉ lễ. Công ty Du lịch Vietravel xác nhận đón tiếp và phục vụ hơn 68.000 lượt khách khởi hành du lịch trong kỳ nghỉ 2-9. Bắt đầu từ sáng sớm 31-8, các tuyến tour nội địa khởi hành bằng máy bay, các sản phẩm bay bằng Vietravel Airlines hoặc bằng xe từ 35 - 45 chỗ sẽ khởi hành. Tỉ lệ lấp đầy chỗ tại các đường tour nội địa nước ngoài cũng đạt 100% theo kế hoạch Vietravel đề ra.

Tại Công ty Hồng Ngọc Hà Travel, lượng khách đặt tour dịp lễ 2-9 năm nay tăng 30% so với năm ngoái. Các tour nước ngoài được lựa chọn nhiều trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Campuchia hay các tour Trung Quốc như Trương Gia Giới - Phượng Hoàng cổ trấn; Đại Lý - Lệ Giang - Shangri La cũng được nhiều khách lựa chọn. Giá tour dịp này của các đơn vị lữ hành có xu hướng tăng khoảng 10%-20% so với ngày thường nhưng không cách biệt đáng kể so với cùng kỳ lễ năm 2023.

Giá vé máy bay có thể tăng 40% Về giá vé máy bay, Cục Hàng không Việt Nam thông tin khảo sát giá vé giai đoạn nghỉ lễ cho thấy các hãng đang cung ứng đa dạng mức giá vé trên nhiều đường bay nội địa. Các chuyến bay khởi hành trước 7 giờ và sau 21 giờ hằng ngày đang có nhiều mức giá rẻ, tương đương hoặc thậm chí thấp hơn mức giá vé trong các giai đoạn thấp điểm. Đối với các chuyến bay khởi hành trong khung giờ từ 7 giờ đến 21 giờ, xu hướng của giá vé biến động cao hơn, có xuất hiện một số mức giá vé tăng hơn 40% so với giai đoạn thấp điểm.