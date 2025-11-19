Đảm bảo việc thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc

Ngày 19-11, Công đoàn phường Bến Thành, TPHCM tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và hoạt động Ban Thanh tra nhân dân cho cán bộ Công đoàn và thành viên Ban Thanh tra nhân dân tại các đơn vị.

Cán bộ Công đoàn được hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức

Tại hội nghị, bà Nguyễn Phan Bảo Khuyên, chuyên viên Trung tâm Tư vấn Pháp luật LĐLĐ TPHCM, đã triển khai các nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Qua đó hướng dẫn cụ thể về thành phần tham gia hội nghị, nội dung, trình tự tổ chức hội nghị; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức tại đơn vị cũng như hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Đại biểu trao đổi các vấn đề vướng mắc từ thực tiễn

Thông qua chương trình tập huấn, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nắm được những nội dung cơ bản để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức năm 2026 và tổ chức hoạt động Ban Thanh tra nhân dân đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng, phát huy quyền dân chủ của viên chức, người lao động trong việc tham gia quản lý, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Trên tinh thần học tập nghiêm túc, trao đổi thẳng thắn, các đại biểu đã tích cực thảo luận, nêu lên những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn hoạt động tại cơ sở và được báo cáo viên giải đáp, hướng dẫn cụ thể.