Đám mây kim loại khổng lồ hiện giữa trời, bao vây "Mặt Trời thứ 3"

Trong quá trình nghiên cứu một ngôi sao cùng loại và cùng tuổi với Mặt Trời mang tên J0705+0612, nằm cách chúng ta 3.000 năm ánh sáng, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà vật lý thiên văn Nadia Zakamska từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ) đã gặp phải hiện tượng bất ngờ.

Vào tháng 9-2024, vật thể được ví như "Mặt Trời thứ 2" này bỗng dưng "tắt nắng" trong suốt 9 tháng, với độ sáng giảm đến 40 lần, chỉ còn khoảng 3% độ sáng ban đầu. Nhóm tác giả đã đi tìm nguyên nhân.

Một đám mây kim loại bí ẩn vừa xuất hiện, có thể che giấu "Mặt Trời thứ 3" - Ảnh minh họa: ĐÀI QUAN SÁT GEMINI

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí The Astronomical Journal, họ cho biết hiện tượng lạ xảy ra đối với J0705+0612 là do một đám mây kim loại khổng lồ đã bay ngang vùng không gian giữa Trái Đất và ngôi sao này.

Các tính toán cho thấy đám mây đó có bề rộng lên đến 200 triệu km, hơn 15.000 lần so với đường kính Trái Đất.

Đám mây này nằm cách J0705+0612 khoảng 13,3 đơn vị thiên văn (AU, một AU bằng với khoảng cách Mặt Trời - Trái Đất).

Thiết bị Gemini High-resolution Optical Spectrograph (GHOST) mới đi vào hoạt động của kính viễn vọng Nam Gemini (đặt tại Chile) đã nhắm vào đám mây và phát hiện ra nó chứa toàn kim loại bốc hơi, bao gồm sự hiện diện dồi dào của sắt và canxi.

Đặc biệt hơn, ở trung tâm đám mây này là một vật thể khổng lồ. Dữ liệu cho thấy vật thể này rất có thể là một "Mặt Trời thứ 3", là một ngôi sao giống Mặt Trời khác, đồng hành với ngôi sao bị "tắt nắng".

Ngoài ra, nó có thể là một siêu hành tinh to gấp vài lần Sao Mộc, hoặc một sao lùn nâu, là dạng vật thể "lửng lơ" giữa trạng thái sao và hành tinh.

Bí ẩn tiếp theo là đám mây này hình thành như thế nào. Họ dự đoán đám mây có thể khoảng 2 tỉ năm tuổi, trẻ hơn nhiều so với "Mặt Trời thứ 2" và "Mặt Trời thứ 3".

Điều này có nghĩa là nó không phải là tàn dư từ quá trình hình thành hệ sao, giống như hầu hết các đĩa vật chất tương tự khác.

Để giải đáp, có thể chúng ta sẽ phải chờ năm 2068, khi đám mây kỳ lạ này đi qua giữa J0705+0612 và Trái Đất lần tiếp theo.



