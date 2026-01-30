Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Astrophysical Journal Letters bởi nhóm tác giả từ Úc, Anh, Mỹ và Đan Mạch đã trình bày về một hành tinh mới mang tên HD 137010 b.

Các tín hiệu về hành tinh mới này vẫn còn khá mờ nhạt, được gạn lọc từ dữ liệu của kính viễn vọng không gian Kepler của NASA thu thập năm 2012.

Hành tinh 137010 b có 50% cơ hội là thế giới sống được - Ảnh đồ họa: NASA

Các tính toán sơ bộ cho thấy thế giới mới này có kích thước lớn hơn Trái Đất chỉ 6% và quay quanh một ngôi sao khá giống Mặt Trời, cách chúng ta khoảng 146 năm ánh sáng.

Đồng tác giả Chelsea Huang từ Đại học Nam Queensland (USQ- Úc) cho biết quỹ đạo của hành tinh này cũng gần bằng Trái Đất: 355 ngày.

Mặc dù vậy, điều đáng tiếc nhất là hành tinh này được cho là có môi trường giống với Sao Hỏa - tức khá lạnh, thậm chí có thể xuống đến -70 độ C - bởi ngôi sao mẹ của nó có nhiệt độ thấp hơn so với sao mẹ của chúng ta.

Theo nhóm nghiên cứu, có khoảng 50% cơ hội hành tinh này nằm trong vùng có thể sống được của ngôi sao mẹ, tức khu vực nhận đủ nhiệt lượng để duy trì nước ở trạng thái lỏng ở vài khu vực.

Chính Sao Hỏa của hệ Mặt Trời cũng đã từng có nước vào khoảng 3 tỉ năm trước, khi nó hãy còn một bầu khí quyển dày đặc.

Vì vậy, để biết được HD 137010 b có sống được hay không, các nhà khoa học sẽ cần tìm hiểu thêm các đặc điểm khác của nó bằng các kính viễn vọng mạnh mẽ hơn.