Đầm Sen đang bị lãng quên giữa lúc thị trường vui chơi, giải trí bùng nổ?

Từng là một biểu tượng vui chơi, giải trí của người dân TPHCM, Công viên văn hóa Đầm Sen đang trải qua giai đoạn kinh doanh đầy khó khăn khi áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Công ty CP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (Phú Thọ Tourist - DSP), đơn vị chủ quản của Công viên văn hóa Đầm Sen, vừa công bố báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế và nguyên nhân thua lỗ trong quý I/2026.

Theo báo cáo, doanh nghiệp cho biết trong ba tháng đầu năm nay, tiếp tục lỗ hơn 6,8 tỉ đồng, cao hơn mức lỗ hơn 5 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước.

Theo công ty chủ quản Công viên văn hóa Đầm Sen, doanh thu kinh doanh quý I/2026 có cải thiện, tăng thêm 3,7 tỉ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính cũng tăng khoảng 3,1 tỉ đồng. Tuy nhiên, mức tăng này không đủ bù đắp chi phí đầu vào khi giá vốn tăng mạnh tới 7,7 tỉ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc năm ngoái công ty được giảm 30% tiền thuê đất, tương ứng giảm khoảng 6,7 tỉ đồng chi phí. Khi chính sách hỗ trợ không còn, áp lực tài chính lập tức gia tăng, khiến lợi nhuận sau thuế lỗ thêm 1,7 tỉ đồng, tương ứng tăng 34% so với cùng kỳ.

Công viên văn hóa Đầm Sen đang bị cạnh tranh bởi các khu vui chơi, giải trí khác ở TPHCM

Khó khăn của Phú Thọ Tourist thực tế đã kéo dài từ năm trước. Báo cáo thường niên 2025 của công ty cho thấy năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục lỗ hơn 56,9 tỉ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ hơn 20,7 tỉ đồng của năm 2024.

Trong cơ cấu hoạt động, Công viên văn hóa Đầm Sen vẫn là nguồn thu chủ lực khi đóng góp khoảng 73% doanh thu toàn công ty. Tuy nhiên, doanh thu của riêng khu vui chơi này trong năm 2025 chỉ đạt khoảng 134 tỉ đồng, tương đương 77,6% so với cùng kỳ và mới hoàn thành khoảng 77% kế hoạch năm.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp nhìn nhận áp lực cạnh tranh đang là thách thức lớn nhất đối với hoạt động kinh doanh.

Thị trường vui chơi giải trí tại TPHCM hiện chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng đa dạng, không chỉ giữa các công viên giải trí mà còn từ các trung tâm thương mại và tổ hợp mua sắm hiện đại. Nhiều trung tâm thương mại lớn tại TPHCM đang phát triển mô hình tích hợp mua sắm - giải trí - ẩm thực, dần trở thành lựa chọn thay thế cho các khu vui chơi ngoài trời truyền thống.

Bên cạnh đó, hàng loạt điểm vui chơi mới liên tục đầu tư sản phẩm, công nghệ và tổ chức sự kiện quy mô lớn để thu hút khách.

Theo đánh giá của ban lãnh đạo công ty, các khu vui chơi như Suối Tiên và VinWonders Grand Park đang duy trì lợi thế nhờ thường xuyên tổ chức lễ hội định kỳ, đầu tư hạng mục mới và bổ sung trải nghiệm công nghệ. Riêng Suối Tiên còn được hưởng lợi từ tuyến Metro số 1, giúp việc di chuyển của du khách thuận tiện hơn.

Trong khi đó, Thảo Cầm Viên Sài Gòn lại khai thác hiệu quả nhu cầu trải nghiệm mang tính cảm xúc và giáo dục dành cho gia đình, trẻ nhỏ thông qua các nội dung hình ảnh, video lan tỏa mạnh trên mạng xã hội.

Một đối thủ khác là Sơn Tiên – Amazing Bay tập trung vào trải nghiệm giải trí sôi động với các sự kiện theo mùa, pool party, foam party và không gian check-in hiện đại để thu hút giới trẻ.

Không chỉ cạnh tranh với các khu vui chơi có bán vé, Đầm Sen còn chịu sức ép từ các không gian công cộng miễn phí như Phố đi bộ Nguyễn Huệ hay Bến Bạch Đằng. Những điểm đến này ngày càng hút khách nhờ không gian mở, nhiều hoạt động cộng đồng và chi phí thấp.

Trước áp lực cạnh tranh và sự thay đổi trong thị hiếu khách hàng, Phú Thọ Tourist xác định đổi mới sản phẩm, dịch vụ là trọng tâm trong chiến lược tái cấu trúc.