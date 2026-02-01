Những điểm đến vang bóng một thời

Đầm Sen - nốt trầm giữa kỳ nghỉ lễ

Công viên Văn hóa Đầm Sen kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược để xã hội hóa từng hạng mục giải trí nhằm vực dậy điểm đến nhộn nhịp một thời

Trong kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026 vừa qua, thay vì đi chơi xa, gia đình tôi quyết định trở lại các điểm đến nổi tiếng của TP HCM. Trái ngược với sự nhộn nhịp thường thấy tại các điểm du lịch, không khí ở Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới) hết sức đìu hiu.

Quá khứ vàng son

Nhiều gian hàng trò chơi vẫn trong tình trạng "cửa đóng then cài". Sân khấu chính - nơi từng tổ chức các chương trình ca nhạc tạp kỹ náo nhiệt - nay tắt điện tối om. Ở khu vực trò chơi dân gian, dù nhân viên rất tích cực mời gọi nhưng vẫn rất ít người ghé.

Sự tương phản này càng trở nên rõ nét khi chúng tôi trò chuyện với những người thợ chụp ảnh - những "chứng nhân lịch sử" đã chứng kiến mọi thăng trầm của Công viên Văn hóa Đầm Sen. Ông Lộc, người thợ ảnh đã bám trụ tại đây từ năm 1987, kể: "Trước đây, ngày thường cũng có khách ra vào lai rai, cuối tuần hay dịp nghỉ lễ thì khách đông nghịt từ 9 giờ - 10 giờ sáng".

Đầm Sen thưa thớt khách trong kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026

Với những người hành nghề chụp ảnh lâu năm, Công viên Văn hóa Đầm Sen những năm 1990 và đầu 2000 là nơi dễ kiếm sống nhất. Cuối tuần hay dịp lễ, hè, khách đông đến mức thợ chụp ảnh không có thời gian nghỉ, ôm máy từ sáng sớm đến tối mịt. "Hồi đó, có ngày tôi chụp tới 29 - 30 cuộn phim" - người thợ già nhớ lại.

Đặc biệt là vào các dịp lễ như 8-3, khi Công viên Văn hóa Đầm Sen miễn phí vé cổng, hàng ngàn người đổ về, tạo nên không khí náo nhiệt mà thợ chụp ảnh hiện nay chỉ biết ước ao. Ngoài sự bùng nổ của điện thoại thông minh, việc Công viên Văn hóa Đầm Sen ngày càng vắng khách đã khiến nghề chụp ảnh dịch vụ đi vào ngõ cụt.

Ông Lộc, người thợ ảnh hơn 30 năm bám trụ ở Công viên Đầm Sen

Cần làm mới mình

Không chỉ những người làm nghề, ngay cả du khách trẻ cũng cảm nhận được sự chuyển mình của thời gian. Thu Trang (17 tuổi), một khách tham quan, chia sẻ lý do chọn Công viên Văn hóa Đầm Sen thay vì các điểm đến "hot" khác là để tránh đám đông xô bồ.

Thu Trang thừa nhận Đầm Sen hiện tại không còn hấp dẫn giới trẻ. Lúc em còn nhỏ, Đầm Sen luôn là điểm đến của các bạn nhỏ. "Cuối tuần, em thường được ba mẹ đưa đến đây chơi. Bây giờ, chứng kiến không khí hiu quạnh ở đây, em có chút chạnh lòng" - Thu Trang bộc bạch.

Trang thừa nhận mức giá vé 300.000 đồng là hợp lý so với không gian rộng và nhiều cây xanh hiện có. Tuy vậy, em cũng thẳng thắn cho rằng Đầm Sen đang dần bị lãng quên, thiếu những trò chơi cảm giác mạnh và thiết bị hiện đại để khơi lại bầu không khí sôi động vốn từng là "thương hiệu" của khu vui chơi này.

Công viên Văn hóa Đầm Sen không chỉ là một công viên, nó còn là ký ức của nhiều thế hệ người dân TP HCM. Thế nhưng, nếu chỉ níu giữ hoài niệm và mảng xanh thôi thì khó lòng giữ sức hút giữa thời đại giải trí công nghệ cao.

Trăn trở của người trong cuộc Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hoàng Văn Bá, Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (Phú Thọ Tourist) kiêm Giám đốc Công viên Văn hóa Đầm Sen, nhìn nhận khu vui chơi giải trí này đang đối mặt với sự cạnh tranh cao từ các công viên vui chơi giải trí khác. Phú Thọ Tourist đang triển khai chiến lược tái định vị, khai thác chiều "Ký ức đô thị" và "Bản sắc Sài Gòn" để tạo dấu ấn mới cho Công viên Văn hóa Đầm Sen. "Đầm Sen không chỉ là công viên, đó là nơi lưu giữ tuổi thơ của nhiều thế hệ người dân TP HCM. Vì vậy, chúng tôi định hướng phục dựng lại những giá trị văn hóa Sài Gòn xưa, kết nối với các thế hệ từng gắn bó với nơi này trở về ký ức tuổi thơ, đồng thời truyền tải những giá trị đó đến thế hệ hôm nay thông qua các lễ hội văn hóa gia đình, lễ hội ẩm thực, lễ hội âm nhạc..." - ông Bá chia sẻ. Đơn vị chủ quản cũng hướng tới việc xây dựng Đầm Sen trở thành một tổ hợp đa dạng loại hình với những trò chơi cảm giác mạnh; trải nghiệm về văn hóa truyền thống, ẩm thực và các hoạt động giáo dục, kết nối tập thể... Doanh nghiệp đã xây dựng các chiến lược như du lịch giáo dục: Hợp tác với các trường học để biến công viên thành "lớp học ngoài trời" về sinh học, lịch sử và kỹ năng sống. Đầu tư hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, tổ chức các sô diễn thực cảnh bên hồ và các phiên chợ đêm đặc sắc để biến Đầm Sen thành điểm đến hấp dẫn về đêm. "Chúng tôi sẵn sàng mở cửa đón nhận các nhà đầu tư chiến lược để xã hội hóa từng hạng mục trò chơi hoặc khu vực chức năng, nhằm mang lại những công nghệ giải trí hiện đại nhất. Chúng tôi cũng kết nối với các công ty lữ hành để đưa Đầm Sen trở thành điểm đến không thể thiếu đối với du khách khi đến TP HCM" - ông Bá khẳng định.



