Giải trí

Đám tang NSƯT Ngọc Trinh: Khi nào chấm dứt đám đông ồn ào!

Minh Khuê

(NLĐO) - Việc một số YouTuber, TikToker, người tò mò đến đám tang người nổi tiếng để quay chụp nghệ sĩ dự đám tang, gây ồn ào vẫn là vấn nạn nhức nhối.

Đám tang NSƯT Ngọc Trinh bị ồn ào bởi một số YouTuber, TikToker...

NSƯT Ngọc Trinh qua đời đột ngột, để lại sự thương tiếc lớn cho gia đình, đồng nghiệp, khán giả. Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ đã đến chia buồn cùng gia đình NSƯT Ngọc Trinh. 

Mong muốn có được đám tang yên lặng, trang nghiêm nên gia đình của cố nghệ sĩ đã ra thông báo: "Không quay phim, không chụp ảnh, không livestream".

Đám tang NSƯT Ngọc Trinh: Khi nào chấm dứt đám đông ồn ào!- Ảnh 1.

NSƯT Ngọc Trinh qua đời đột ngột trong sự thương tiếc của mọi người

Đám tang NSƯT Ngọc Trinh: Khi nào chấm dứt đám đông ồn ào!- Ảnh 2.

Nhiều đồng nghiệp đến tiễn biệt Vy của "Mùi ngò gai"

Diễn viên Hà Trí Quang chật vật đi vào đám tang. Nguồn: TikTok Ống Kính Việt Nam

Diễn viên Dương Cẩm Lynh cũng gặp tình trạng tương tự khi đến viếng NSƯT Ngọc Trinh. Nguồn: TikTok

Nghệ sĩ bị đeo bám. Nguồn: TikTok Vietdaily

Tuy nhiên, bất chấp thông báo, một số YouTuber, TikToker và những người tò mò vẫn tìm đến trước đám tang để tranh thủ quay những nghệ sĩ đến tang lễ. Họ tạo nên đám đông ồn ào, khiến nhiều nghệ sĩ phải chật vật ra vào, gia đình phiền lòng.

Mỗi khi có nghệ sĩ xuất hiện từ ngoài cổng, họ lại tiến đến đưa điện thoại, phương tiện quay chụp đến gần nghệ sĩ. Thậm chí, một số còn tranh thủ quay cận mặt, gây ảnh hưởng chung.

Không chỉ đám tang của NSƯT Ngọc Trinh, nhiều đám tang trước đó của các nghệ sĩ trước đó như NSƯT Quý Bình, NSƯT Vũ Linh… cũng gặp phải tình trạng này.

Không nên tạo thành đám đông ồn ào, gây ảnh hưởng đến gia đình cũng như nghệ sĩ đến viếng

Diễn viên Kiều Trinh cho biết rằng nghệ sĩ cũng cảm ơn các YouTuber, TikToker nhanh chóng đưa thông tin đến cho khán giả. Những hình ảnh và video clip họ quay đưa lên mạng giúp cho những khán giả không có cơ hội đến tiễn biệt thần tượng được an ủi phần nào.

Tuy nhiên, mỗi người mất đi là nỗi đau lớn cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Vì thế, việc đưa thông tin theo hình thức nào cũng cần có sự tế nhị, nhẹ nhàng, lịch sự, không nên tạo thành đám đông ồn ào, gây ảnh hưởng đến gia đình cũng như các nghệ sĩ đến viếng.

Đám tang NSƯT Ngọc Trinh: Khi nào chấm dứt đám đông ồn ào!- Ảnh 3.

NSƯT Ngọc Trinh ra đi ở tuổi 52

"Tôi thấy buồn khi bị một số người quay video clip và sau đó giật tựa đề gây sốc để câu tương tác. Tôi đến viếng NSƯT Ngọc Trinh vào tối 2-9, lúc trời mưa to. Họ soi từ việc mặc áo mưa đi xe gắn máy, trang phục… Khi tôi bước ra phía ngoài nhận cuộc điện thoại và có khẽ mỉm cười chào đồng nghiệp bước vào thì khoảnh khắc này cũng bị quay lại, bị soi và có những bình luận không hay từ công chúng mạng khiến tôi thấy buồn" - diễn viên Kiều Trinh kể.

Nữ diễn viên này mong mọi người có ý thức hơn, kiểm soát hành động, đừng tạo nên sự ồn ào. Sự tế nhị trong việc đưa tin cũng là tôn trọng gia đình người đã khuất cũng như tình thương dành cho nghệ sĩ đã ra đi.

Nhiều ý kiến khác cho rằng không phải YouTuber, TikToker nào cũng gây ồn ào, mất trật tự ở các đám tang người nổi tiếng. Một số không phải làm việc mà chỉ là người tò mò, muốn thấy cận mặt nghệ sĩ và tranh thủ quay, chụp. 

Họ góp phần tạo nên tình trạng ồn ào đáng chỉ trích mà mỗi lần có đám tang nghệ sĩ lại một lần gây phản cảm.

Theo cáo phó, Lễ động quan NSƯT Ngọc Trinh diễn ra lúc 14 giờ ngày 4-9. Sau đó, linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa, TP HCM.

