Những vai diễn đáng nhớ của NSƯT Ngọc Trinh trên màn ảnh

NSƯT Ngọc Trinh để đời với vai Vy trong “Mùi ngò gai”

Một trong những vai diễn nhắc đến là nhớ của NSƯT Ngọc Trinh là vai Vy trong phim truyền hình "Mùi ngò gai" phần 1 và 2, ra mắt khán giả năm 2006.

Phim được Hãng phim Gia đình Việt cùng CJ E&M phối hợp sản xuất, Kim Hyo-joong, Han Chul-soo, Chu Thiện và Trần Hữu Phúc làm đạo diễn.

Phim "Mùi ngò gai" xoay quanh cuộc đời của Vy, cô bé mồ côi mẹ ngay từ khi mới sinh ra. Được một gia đình nhận nuôi nhưng vì phải sống trong sự ngược đãi của cha nuôi, Vy quyết tâm lên thành phố để đi tìm cha ruột của mình – người đã sớm bỏ rơi cô.

NSƯT Ngọc Trinh vai Vy trong "Mùi ngò gai" phần 1 và phần 2

Tại đây, cô được nhận vào làm tại một quán phở và được tạo điều kiện để theo học cấp 3. Sau khi cha mẹ nuôi của Vy chuyển lên thành phố, cô dần biết về thân thế cũng như danh tính người cha ruột của mình.

Ngọc Trinh ngừng đóng sau phần 2 vì bệnh dạ dày nặng

NSƯT Ngọc Trinh vào vai Vy trong phần 1 và 2, cô quyết định ngừng đóng do bệnh dạ dày nặng, bị bác sĩ bắt buộc phải điều trị ba tháng. Vai Vy trong phần 3 của phim do diễn viên Hồng Ánh đảm nhận.

Tại thời điểm phát sóng, "Mùi ngò gai" đã gây tiếng vang lớn, đạt tỉ suất người xem cao trên sóng truyền hình (20%). Thành công này được cho là vì diễn xuất nội lực của dàn diễn viên, cảnh phim đẹp, tình tiết nhẹ nhàng, các chi tiết về văn hóa phong tục được chăm chút tỉ mỉ và đối thoại chân thực, hài hước.

NSƯT Ngọc Trinh vẫn tâm huyết với sân khấu và màn ảnh

Cô tham gia nhiều phim truyền hình

Sau "Mùi ngò gai", NSƯT Ngọc Trinh tham gia vai dì Tư trong phim truyền hình "Khu vườn bí ẩn", vai Tam Lang trong "Người đẹp lỡ thì", vai Tươi trong "Giấc mơ phát tài", vai Tuyền trong "Tiệm tóc tình yêu"…

Năm 2023, NSƯT Ngọc Trinh tham gia vai Bảy Duyên trong phim "Dưới bóng bình yên" và vai Lành trong "Khi nào ta yêu nhau". Trong đó, vai Bảy Duyên khắc họa hình ảnh một phụ nữ giàu có, quyền lực, yêu chồng con nhưng tính cách trẻ con, bồng bột đôi khi gây ra tình huống dở khóc, dở cười cho người thân.

Vai Lành là một phụ nữ lỡ thời nhưng tốt bụng, sống lạc quan, luôn tin vào tình yêu đích thực, dù chịu bao thiệt thòi vẫn nhìn đời bằng đôi mắt trong trẻo.

Dù phần nhiều các vai diễn đều là vai phụ, dàn bao cho những diễn viên trẻ nhưng NSƯT Ngọc Trinh luôn nỗ lực, thể hiện tốt nhất có thể. Cô yêu quý công việc của một diễn viên dù là trên sân khấu hay trên màn ảnh.

Vai diễn điện ảnh đầu tiên và cũng là duy nhất của NSƯT Ngọc Trinh tính đến nay là mẹ của nhân vật Thảo trong phim "Thạch Thảo" của đạo diễn – NSƯT Mai Thế Hiệp. Cô đóng cặp cùng NSƯT Trương Minh Quốc Thái – người vào vai Sơn, cha của Thảo.

NSƯT Ngọc Trinh ra đi: Nghệ sĩ bàng hoàng, người hâm mộ tiếc thương!

Sau khi thông tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời lan tỏa, nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp bàng hoàng, người hâm mộ bày tỏ nỗi buồn, sự thương tiếc trên trang cá nhân.

NSƯT Ngọc Trinh và nghệ sĩ Quyền Linh

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ thương tiếc NSƯT Ngọc Trinh

Nghệ sĩ Quyền Linh bày tỏ: "Trời ơi…, là tâm trạng của các đồng nghiệp thốt lên khi nghe tin em mất…! Không ai có thể tin vào điều đó! Anh phải chạy qua nhà em, nhìn vào di ảnh mới tin đó là sự thật. Thật rồi, em đã ra đi mãi mãi với biết bao dự án còn dang dở, trong đó có dự án của anh em mình. Vĩnh biệt cô gái của "Mùi ngò gai". Cảm giác đâu đó ký ức về những vai diễn của anh em mình lại ùa về. Vẫn nụ cười lạc quan tích cực xinh đẹp luôn nở trên môi của cô diễn viên đầy nghị lực… Trời lại mưa to thay cho những giọt nước mắt khóc tiễn em!".

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết: "Bàng hoàng và đau lòng khi vừa hay tin em diễn viên Ngọc Trinh qua đời tại nhà riêng! Xin thành kính chia buồn cùng gia đình Ngọc Trinh và người hâm mộ của em ấy! Trinh đi an lành nhé!"; NSND Trịnh Kim Chi trải lòng: "Tiễn biệt em! Vô cùng bàng hoàng khi nghe tin em ra đi. Nguyện cầu em ra đi thanh thản… những dấu ấn và vai diễn nghệ thuật và kỷ niệm đẹp em để lại sẽ mãi trong lòng mọi người…".