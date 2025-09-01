Những vai diễn đáng nhớ của NSƯT Ngọc Trinh trên màn ảnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Những vai diễn đáng nhớ của NSƯT Ngọc Trinh trên màn ảnh

Minh Khuê

(NLĐO) – NSƯT Ngọc Trinh ra đi vĩnh viễn, để lại cho khán giả màn ảnh những vai diễn duyên dáng, đáng nhớ.

NSƯT Ngọc Trinh để đời với vai Vy trong “Mùi ngò gai” 

Một trong những vai diễn nhắc đến là nhớ của NSƯT Ngọc Trinh là vai Vy trong phim truyền hình "Mùi ngò gai" phần 1 và 2, ra mắt khán giả năm 2006.

Phim được Hãng phim Gia đình Việt cùng CJ E&M phối hợp sản xuất, Kim Hyo-joong, Han Chul-soo, Chu Thiện và Trần Hữu Phúc làm đạo diễn.

Phim "Mùi ngò gai" xoay quanh cuộc đời của Vy, cô bé mồ côi mẹ ngay từ khi mới sinh ra. Được một gia đình nhận nuôi nhưng vì phải sống trong sự ngược đãi của cha nuôi, Vy quyết tâm lên thành phố để đi tìm cha ruột của mình – người đã sớm bỏ rơi cô.

Những vai diễn đáng nhớ của NSƯT Ngọc Trinh trên màn ảnh - Ảnh 1.

NSƯT Ngọc Trinh vai Vy trong "Mùi ngò gai" phần 1 và phần 2

Tại đây, cô được nhận vào làm tại một quán phở và được tạo điều kiện để theo học cấp 3. Sau khi cha mẹ nuôi của Vy chuyển lên thành phố, cô dần biết về thân thế cũng như danh tính người cha ruột của mình.

Ngọc Trinh ngừng đóng sau phần 2 vì bệnh dạ dày nặng

NSƯT Ngọc Trinh vào vai Vy trong phần 1 và 2, cô quyết định ngừng đóng do bệnh dạ dày nặng, bị bác sĩ bắt buộc phải điều trị ba tháng. Vai Vy trong phần 3 của phim do diễn viên Hồng Ánh đảm nhận.

Tại thời điểm phát sóng, "Mùi ngò gai" đã gây tiếng vang lớn, đạt tỉ suất người xem cao trên sóng truyền hình (20%). Thành công này được cho là vì diễn xuất nội lực của dàn diễn viên, cảnh phim đẹp, tình tiết nhẹ nhàng, các chi tiết về văn hóa phong tục được chăm chút tỉ mỉ và đối thoại chân thực, hài hước.

Những vai diễn đáng nhớ của NSƯT Ngọc Trinh trên màn ảnh - Ảnh 2.

NSƯT Ngọc Trinh vẫn tâm huyết với sân khấu và màn ảnh

Những vai diễn đáng nhớ của NSƯT Ngọc Trinh trên màn ảnh - Ảnh 3.

Cô tham gia nhiều phim truyền hình

Sau "Mùi ngò gai", NSƯT Ngọc Trinh tham gia vai dì Tư trong phim truyền hình "Khu vườn bí ẩn", vai Tam Lang trong "Người đẹp lỡ thì", vai Tươi trong "Giấc mơ phát tài", vai Tuyền trong "Tiệm tóc tình yêu"…

Năm 2023, NSƯT Ngọc Trinh tham gia vai Bảy Duyên trong phim "Dưới bóng bình yên" và vai Lành trong "Khi nào ta yêu nhau". Trong đó, vai Bảy Duyên khắc họa hình ảnh một phụ nữ giàu có, quyền lực, yêu chồng con nhưng tính cách trẻ con, bồng bột đôi khi gây ra tình huống dở khóc, dở cười cho người thân.

Vai Lành là một phụ nữ lỡ thời nhưng tốt bụng, sống lạc quan, luôn tin vào tình yêu đích thực, dù chịu bao thiệt thòi vẫn nhìn đời bằng đôi mắt trong trẻo.

Dù phần nhiều các vai diễn đều là vai phụ, dàn bao cho những diễn viên trẻ nhưng NSƯT Ngọc Trinh luôn nỗ lực, thể hiện tốt nhất có thể. Cô yêu quý công việc của một diễn viên dù là trên sân khấu hay trên màn ảnh.

Vai diễn điện ảnh đầu tiên và cũng là duy nhất của NSƯT Ngọc Trinh tính đến nay là mẹ của nhân vật Thảo trong phim "Thạch Thảo" của đạo diễn – NSƯT Mai Thế Hiệp. Cô đóng cặp cùng NSƯT Trương Minh Quốc Thái – người vào vai Sơn, cha của Thảo.

NSƯT Ngọc Trinh ra đi: Nghệ sĩ bàng hoàng, người hâm mộ tiếc thương!

Sau khi thông tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời lan tỏa, nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp bàng hoàng, người hâm mộ bày tỏ nỗi buồn, sự thương tiếc trên trang cá nhân.

Những vai diễn đáng nhớ của NSƯT Ngọc Trinh trên màn ảnh - Ảnh 4.

NSƯT Ngọc Trinh và nghệ sĩ Quyền Linh

Những vai diễn đáng nhớ của NSƯT Ngọc Trinh trên màn ảnh - Ảnh 5.

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ thương tiếc NSƯT Ngọc Trinh

Nghệ sĩ Quyền Linh bày tỏ: "Trời ơi…, là tâm trạng của các đồng nghiệp thốt lên khi nghe tin em mất…! Không ai có thể tin vào điều đó! Anh phải chạy qua nhà em, nhìn vào di ảnh mới tin đó là sự thật. Thật rồi, em đã ra đi mãi mãi với biết bao dự án còn dang dở, trong đó có dự án của anh em mình. Vĩnh biệt cô gái của "Mùi ngò gai". Cảm giác đâu đó ký ức về những vai diễn của anh em mình lại ùa về. Vẫn nụ cười lạc quan tích cực xinh đẹp luôn nở trên môi của cô diễn viên đầy nghị lực… Trời lại mưa to thay cho những giọt nước mắt khóc tiễn em!".

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết: "Bàng hoàng và đau lòng khi vừa hay tin em diễn viên Ngọc Trinh qua đời tại nhà riêng! Xin thành kính chia buồn cùng gia đình Ngọc Trinh và người hâm mộ của em ấy! Trinh đi an lành nhé!"; NSND Trịnh Kim Chi trải lòng: "Tiễn biệt em! Vô cùng bàng hoàng khi nghe tin em ra đi. Nguyện cầu em ra đi thanh thản… những dấu ấn và vai diễn nghệ thuật và kỷ niệm đẹp em để lại sẽ mãi trong lòng mọi người…".

NSƯT Ngọc Trinh (tên thật Phạm Thị Ngọc Trinh) qua đời ngày 1-9, sau một tuần được gia đình đưa đi cấp cứu. Ngọc Trinh nhập viện điều trị bệnh xuất huyết bao tử tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Cô đã điều trị xuất huyết bao tử nhiều năm qua. Cách đây 10 ngày cô thấy mệt, sau đó bị đột quỵ nên gia đình đưa vào bệnh viện. Dù được đội ngũ y bác sĩ tận tình cứu chữa, cô đã không qua khỏi, ra đi ở tuổi 52.

Những vai diễn đáng nhớ của NSƯT Ngọc Trinh trên màn ảnh - Ảnh 6.

NSƯT Ngọc Trinh đã ra đi vĩnh viễn

Những vai diễn đáng nhớ của NSƯT Ngọc Trinh trên màn ảnh - Ảnh 7.

Tin liên quan

NSƯT Ngọc Trinh hóa thân 2 kiều nữ "bất chấp thủ đoạn"

NSƯT Ngọc Trinh hóa thân 2 kiều nữ "bất chấp thủ đoạn"

(NLĐO) – Trở lại phim trường sau thời gian phòng chống dịch bệnh, NSƯT Ngọc Trinh có cơ hội thể hiện 2 nhân vật kiều nữ có cá tính khác lạ với các số phận nhân vật lâu nay cô thành công.

NSƯT Ngọc Trinh làm liều với vở "Nếu như yêu" trong dịch Covid-19

(NLĐO) – Ngày 13-3, đạo diễn NSƯT Ngọc Trinh đã hoàn tất việc quay hình vở kịch truyền hình trong mùa đại dịch corona. Với cô đây là sự "gan dạ" và vở "Nếu như yêu" đã đạt hiệu quả bất ngờ.

NSƯT Ngọc Trinh qua đời thương tiếc Mùi ngò gai phim Thạch Thảo vai diễn để đời màn ảnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo