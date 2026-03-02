Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Quang Linh hội ngộ trong "Đêm hội Nguyên Tiêu 2026"





Từ trái sang: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly và Quang Linh

Tối 3-3 (nhằm rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ), chương trình nghệ thuật "Đêm hội Nguyên Tiêu – Mừng xuân Bính Ngọ 2026" do Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông (105 Trần Hưng Đạo, TP HCM).

Đây là chương trình biểu diễn đầu năm và là đêm hội tụ tinh thần văn hóa truyền thống với nhịp sống đương đại, gửi gắm ước nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, xã hội phồn vinh, mỗi gia đình an khang, hạnh phúc.

NSƯT Anh Tấn

Giao hòa truyền thống và hiện đại

Được đầu tư công phu về dàn dựng, âm thanh, ánh sáng và mỹ thuật sân khấu, chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như đạo diễn Minh Vy, ca sĩ Quang Linh, Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên điện ảnh Huỳnh Kiến An… Bên cạnh đó là sự góp mặt của các nghệ sĩ: NSƯT Thu Thuỷ, NSƯT Anh Tấn, NSƯT Hoàng Anh; ca sĩ Quốc Đại, Cao Công Nghĩa; cùng tập thể nghệ sĩ múa của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, nhóm múa ABC, nhóm Nhật Nguyệt…

Sự kết hợp giữa các tiết mục ca múa nhạc dân tộc, nhạc trữ tình, nhạc xuân rộn ràng với phần dàn dựng hiện đại tạo nên một bức tranh nghệ thuật đa sắc.

Những giai điệu quen thuộc của mùa xuân, của quê hương đất nước được làm mới bằng tư duy sân khấu trẻ trung, góp phần kéo gần khoảng cách giữa truyền thống và khán giả hôm nay.

Nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh

Điểm nhấn văn hóa rực rỡ

Đặc biệt, phần biểu diễn lân – sư – rồng rộn ràng sẽ mở ra không khí tưng bừng của ngày rằm tháng Giêng. Hình ảnh Tam Đa – Phúc, Lộc, Thọ; ông Thần Tài; các cô bé, cậu bé đồng tử… xuất hiện trong sắc màu tươi sáng, mang đậm biểu tượng văn hóa Á Đông, sẽ trở thành điểm nhấn giàu tính thị giác và tâm linh.

Trong đời sống người Việt, Nguyên Tiêu không chỉ là lễ hội đầu năm mà còn là khoảnh khắc để cộng đồng hướng về những giá trị tốt đẹp, nuôi dưỡng niềm tin vào một chu kỳ mới của sung túc và bình an.

Việc tái hiện những biểu tượng này trên sân khấu không dừng ở yếu tố trình diễn, mà còn khơi dậy chiều sâu văn hóa – nơi truyền thống được gìn giữ qua từng thế hệ.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình "Đêm hội Nguyên Tiêu" năm 2026

Nghệ thuật vì cộng đồng

Tổ chức tại không gian sinh hoạt cộng đồng của phường An Đông, chương trình nghệ thuật đặc biệt này do Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen tổ chức đã cho thấy nỗ lực đưa nghệ thuật đến gần người dân, lan tỏa tinh thần thưởng thức văn hóa ngay từ cơ sở.

Trong bối cảnh TP HCM đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, những chương trình quy mô, có chiều sâu nội dung như "Đêm hội Nguyên Tiêu" hứa hẹn sẽ góp phần tạo dựng thói quen thưởng thức nghệ thuật chất lượng cao trong cộng đồng.

Sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ tên tuổi bên cạnh lực lượng trẻ cũng thể hiện tinh thần đồng hành vì cộng đồng, khi nghệ thuật không tách rời đời sống sẽ trở thành nhịp cầu gắn kết con người.

"Đêm hội Nguyên Tiêu – Mừng xuân Bính Ngọ 2026" hứa hẹn sẽ để lại dấu ấn đẹp trong lòng công chúng bằng không khí rộn ràng, màu sắc rực rỡ và thông điệp nhân văn đầu năm mới.

"Mời khán giả, bạn đọc hãy đến thưởng thức chương trình vào lúc 19 giờ ngày 3-3 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông, cùng hòa mình vào một đêm nghệ thuật đậm đà bản sắc và tràn đầy hy vọng" – ca sĩ Cẩm Ly nói.



