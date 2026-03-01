HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nhà hát Cao Văn Lầu dựng chương trình nghệ thuật tuyên truyền cuộc bầu cử với nhiều sáng tác mới

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Nhà hát Cao Văn Lầu dàn dựng chương trình tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân với nhiều sáng tác mới, độc đáo

Nhà hát Cao Văn Lầu biểu diễn chương trình nghệ thuật tuyên truyền cuộc bầu cử với nhiều sáng tác mớ - Ảnh 1.

NSƯT Mỹ Hạnh và NS Diễm My (Nhà hát Cao Văn Lầu)

Tối 2-3, Nhà hát Cao Văn Lầu chính thức khởi động chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau đêm khai mạc tại xã Vĩnh Hậu – Bạc Liêu (ngày 2-3), chương trình tiếp tục lưu diễn phục vụ nhân dân tại xã Vĩnh Mỹ (ngày 4-3), xã Vĩnh Lợi (ngày 6-3), phường Vĩnh Trạch (ngày 7-3) và trở lại xã Vĩnh Hậu (ngày 8-3), hứa hẹn tạo nên không khí sinh hoạt chính trị – văn hóa sôi nổi ở cơ sở.

Nhà hát Cao Văn Lầu và chương trình tạo điểm nhấn về tính cộng đồng

Chương trình sẽ mở màn bằng liên khúc "Bài ca vào tương lai", "Việt Nam ơi", "Mùa xuân đến rồi" (tác giả Minh Châu – Huy Du), do biên đạo Mỹ Hằng dàn dựng, tốp ca nam nữ và vũ đoàn Nhật Nguyệt thể hiện.

Tiếp sau đó là điệu tài tử "Xuân tình – Chọn người tài đức" (tác giả Phương Tử Yến) qua phần thể hiện của nghệ sĩ Diễm My và Hoàng Dững đã mang đến sắc thái đằm thắm, sâu lắng.

Tiếng đờn, câu ca ngân lên mượt mà hứa hẹn nhắc nhớ cội nguồn đờn ca tài tử – di sản tinh thần đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. Chương trình không thể thiếu các chập cải lương và câu chuyện "Ngày hội quê hương" (tác giả Thanh Thảo), do NSƯT Mỹ Hằng đạo diễn, sẽ quy tụ tập thể nghệ sĩ nhà hát, hy vọng sẽ tạo điểm nhấn về tính cộng đồng.

Hồn quê trong từng giai điệu

Ở mảng tiết mục trữ tình, các bài hát: "Tình lúa duyên trăng" (Hoài An – Hồ Đình Phong) qua phần trình diễn của NS Hồng Nhiên, NS Lâm Minh Nghiêm cùng vũ đoàn Nhật Nguyệt mang vẻ đẹp mộc mạc, đậm chất đồng quê.

Tiết mục "Trên quê hương Minh Hải" (sáng tác Phan Nhân), do ca sĩ Minh Khánh thể hiện, cùng phần múa minh họa của vũ đoàn Nhật Nguyệt, sẽ khơi dậy niềm tự hào về vùng đất từng mang tên Minh Hải – nơi kết tinh truyền thống anh dũng và nghĩa tình.

Đặc biệt, tiết mục "Phum Sóc ngày mới" của NSƯT Thạch Mô Ly, biên đạo Sơn Thị Na Uy, do ca sĩ Danh Suột và Trương Thị Ngọc trình bày, sẽ mang đến màu sắc văn hóa Khmer đặc trưng. Sự kết hợp giữa âm nhạc, trang phục và động tác múa tạo nên nhịp điệu rộn ràng, thể hiện tinh thần đoàn kết các dân tộc anh em.

Nhà hát Cao Văn Lầu biểu diễn chương trình nghệ thuật tuyên truyền cuộc bầu cử với nhiều sáng tác mớ - Ảnh 2.

NS Lý Trung Cương - Nhà hát Cao Văn Lầu

Trách nhiệm công dân từ sân khấu dân tộc

Một trong những điểm lắng đọng của chương trình sẽ là bài ca cổ "Trách nhiệm lá phiếu" (sáng tác: Phương Tử Yến), do các NSƯT Giang Tuấn, Phạm Anh Chàng cùng nghệ sĩ Vĩnh Sơn thể hiện. Trên nền vọng cổ ngọt ngào, tác phẩm gửi gắm thông điệp về ý thức công dân, trách nhiệm trước cộng đồng, nhắc nhở mỗi người trân trọng quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày hội lớn của toàn dân.

Việc đưa nội dung tuyên truyền bầu cử vào hình thức nghệ thuật dân tộc giúp thông điệp trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận, đặc biệt tại các địa bàn cơ sở.

Sân khấu vì thế sẽ trở thành không gian sinh hoạt chính trị – văn hóa sinh động, nơi tiếng hát đồng hành cùng ý thức công dân.

Nhà hát Cao Văn Lầu biểu diễn chương trình nghệ thuật tuyên truyền cuộc bầu cử với nhiều sáng tác mớ - Ảnh 3.

NS Vĩnh Sơn và Hồng Thêm - Nhà hát Cao Văn Lầu

NSƯT Mỹ Hạnh chia sẻ: "Các nghệ sĩ của Nhà hát rất xúc động khi tập luyện chương trình ý nghĩa này, hứa hẹn sẽ mang đến cho bà con khán giả nhiều cảm xúc. Đây là dịp đặc biệt thể hiện niềm vinh dự lớn. Mong đồng bào, cử tri tiếp tục đến xem, cùng nhau hưởng ứng Ngày hội của toàn dân – cử tri cả nước đồng lòng bầu cử, chung tay xây dựng đất nước giàu mạn!".

Nhà hát Cao Văn Lầu biểu diễn chương trình nghệ thuật tuyên truyền cuộc bầu cử với nhiều sáng tác mớ - Ảnh 4.

NS Diễm My và NSƯT Phạm Anh Chàng - Nhà hát Cao Văn Lầu

Sức mạnh của tập thể sáng tạo

Thành công của chương trình còn đến từ sự đóng góp của dàn nhạc gồm các nhạc sĩ Trần Văn Xuân, Đỗ Ngọc Cần, Trương Việt Trung, Đặng Văn Sử – những người giữ nhịp cảm xúc cho toàn bộ đêm diễn.

Tất cả được đặt dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, bảo đảm tính xuyên suốt về chủ đề và phong cách. Chuỗi biểu diễn phục vụ nhân dân kết hợp tuyên truyền bầu cử của Nhà hát Cao Văn Lầu đang tiếp tục hành trình đến từng xã, phường.

Mỗi đêm diễn là một điểm hẹn văn hóa, nơi nghệ thuật hòa vào đời sống, khơi dậy niềm tin và tinh thần trách nhiệm. Từ sân khấu này, không chỉ là giai điệu rộn ràng mà còn là lời nhắn gửi về sự đoàn kết: cử tri cả nước đồng lòng, cùng nhau đi tới một nhiệm kỳ mới với khát vọng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Nghệ sĩ Nhà hát Cao Văn Lầu tạo ấn tượng đẹp tại TP HCM

Nghệ sĩ Nhà hát Cao Văn Lầu tạo ấn tượng đẹp tại TP HCM

(NLĐO) - Thật lâu rồi mới có 4 đêm diễn đầy ấn tượng của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Cao Văn Lầu, họ được công chúng TP HCM yêu mến và cổ vũ

100 năm bài "Dạ cổ hoài lang": NSND Ngọc Giàu thổ lộ về nhạc sĩ Cao Văn Lầu

(NLĐO) – Nhiều soạn giả, nhạc sĩ đã lấy cảm hứng từ bản nhạc "Dạ cổ hoài lang" của nhạc sĩ Cao Văn Lầu để sáng tác, như: NSND Viễn Châu (tân cổ giao duyên), Vũ Đức Sao Biển ("Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang")...

Nhà hát Cao Văn Lầu
