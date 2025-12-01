Đàm Vĩnh Hưng, Văn Mai Hương, Quang Dũng… hát vì miền Trung!

Chương trình do Đảng ủy – UBND Phường An Khánh phối hợp cùng Tổng hợp Truyền hình Việt Nam tại TP HCM và Phòng trà Không Tên tổ chức, diễn ra tối 30-11 tại Công viên bờ sông, Phường An Khánh, TP HCM.

"Nghĩa tình phương Nam 2025" truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 và tiếp sóng trên Đài PT-TH Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Tây Ninh. Đây là chương trình gây quỹ thông qua Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam để hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề trong mùa mưa bão năm 2025.

Đến tham dự chương trình có: Đại tướng Lê Hồng Anh – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên thường trực Ban Bí Thư; ông Lê Hải Bình - Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Thanh Lâm – Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ông Trương Thanh Hoài – Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Trần Trọng Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP HCM… nhiều nhà tài trợ, hảo tâm và đông đảo khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng (thứ hai từ phải sang) hát ca khúc "Quê hương" cùng nhóm MTV, Thu Hằng, Nguyễn Kiều Oanh, Jack Long

Tiết mục mở màn đầy ấm áp

Tiết mục mở màn chương trình

Nhóm MTV và ca sĩ Thu Hà hát bài "Lời nguyện cầu sau cơn mưa" (Sáng tác: Lê Minh MTV)

Nhiều giọng ca tham gia chương trình: Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Thanh Thảo, Cẩm Vân – Khắc Triệu, Jimmii Nguyễn, Lê Hiếu, Uyên Linh, Trung Quân Idol, Giang Hồng Ngọc, MTV Band, Cece Trương, Jack Long, Phương Diễm Huyền, Ôn Vĩnh Quang, Thu Hằng, Nguyễn Kiều Oanh.

Trong đó, ca sĩ Hồng Nhung hát ca khúc "Giọt sương trên mi mắt" (Sáng tác: Thanh Tùng) và song ca ca khúc "Cho em một ngày" (Sáng tác Dương Thụ) cùng Đàm Vĩnh Hưng. Nữ ca sĩ nhiệt tình đến tận hàng ghế khán giả để khuấy động không khí.

Đàm Vĩnh Hưng hát ca khúc mở màn "Quê hương" (Thơ: Đỗ Trung Quân, nhạc: Giáp Văn Thạch) cùng nhóm MTV, Thu Hằng, Nguyễn Kiều Oanh, Jack Long. Anh còn song ca cùng Hồng Nhung và hát ca khúc "Vùng trời bình yên" (Sáng tác: Phạm Hữu Tâm).

Trung Quân Idol hát hai bài "Đi giữa trời rực rỡ - Một vòng Việt Nam" (Sáng tác: Đông Thiên Đức – Ngô Lan Hương). Ca sĩ Văn Mai Hương hát bài "Ước mơ của mẹ" (Sáng tác: Hứa Kim Tuyền), Quang Dũng trình diễn bài "Vô cùng" (Thơ Huỳnh Tuấn Anh, nhạc Võ Hoài Phúc).

Văn Mai Hương trình diễn trong chương trình

Cô hát "Ước mơ của mẹ"

Ca sĩ Quang Dũng

Ca sĩ Thanh Thảo

Nữ ca sĩ Thanh Thảo khuấy động sân khấu với "Lời yêu thương" (nhạc ngoại, lời Việt: Đức Huy). Ca sĩ Uyên Linh thể hiện bài "Giữa đại lộ Đông Tây" (Sáng tác: Hứa Kim Tuyền).

Hơn 25 tỉ đồng đã được quyên góp từ các mạnh thường quân, các khán giả có mặt tại chương trình và những khán giả xem truyền hình trực tiếp trên cả nước.

Cẩm Vân và Khắc Triệu