Văn hóa - Văn nghệ

Đàm Vĩnh Hưng, Văn Mai Hương, Quang Dũng… hát vì miền Trung!

Tin-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) – Nhiều ca sĩ: Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng, Văn Mai Hương, Quang Dũng,… trình diễn chương trình "Nghĩa tình phương Nam 2025".

Chương trình do Đảng ủy – UBND Phường An Khánh phối hợp cùng Tổng hợp Truyền hình Việt Nam tại TP HCM và Phòng trà Không Tên tổ chức, diễn ra tối 30-11 tại Công viên bờ sông, Phường An Khánh, TP HCM.

"Nghĩa tình phương Nam 2025" truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 và tiếp sóng trên Đài PT-TH Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Tây Ninh. Đây là chương trình gây quỹ thông qua Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam để hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề trong mùa mưa bão năm 2025.

Đến tham dự chương trình có: Đại tướng Lê Hồng Anh – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên thường trực Ban Bí Thư; ông Lê Hải Bình - Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Thanh Lâm – Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ông Trương Thanh Hoài – Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Trần Trọng Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP HCM… nhiều nhà tài trợ, hảo tâm và đông đảo khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng, Văn Mai Hương, Quang Dũng… hát vì miền Trung! - Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng (thứ hai từ phải sang) hát ca khúc "Quê hương" cùng nhóm MTV, Thu Hằng, Nguyễn Kiều Oanh, Jack Long

Đàm Vĩnh Hưng, Văn Mai Hương, Quang Dũng… hát vì miền Trung! - Ảnh 2.

Tiết mục mở màn đầy ấm áp

Tiết mục mở màn chương trình

Đàm Vĩnh Hưng, Văn Mai Hương, Quang Dũng… hát vì miền Trung! - Ảnh 3.

Nhóm MTV và ca sĩ Thu Hà hát bài "Lời nguyện cầu sau cơn mưa" (Sáng tác: Lê Minh MTV)

Đàm Vĩnh Hưng, Văn Mai Hương, Quang Dũng… hát vì miền Trung! - Ảnh 4.

Đàm Vĩnh Hưng, Văn Mai Hương, Quang Dũng… hát vì miền Trung! - Ảnh 5.

Nhiều giọng ca tham gia chương trình: Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Thanh Thảo, Cẩm Vân – Khắc Triệu, Jimmii Nguyễn, Lê Hiếu, Uyên Linh, Trung Quân Idol, Giang Hồng Ngọc, MTV Band, Cece Trương, Jack Long, Phương Diễm Huyền, Ôn Vĩnh Quang, Thu Hằng, Nguyễn Kiều Oanh.

Trong đó, ca sĩ Hồng Nhung hát ca khúc "Giọt sương trên mi mắt" (Sáng tác: Thanh Tùng) và song ca ca khúc "Cho em một ngày" (Sáng tác Dương Thụ) cùng Đàm Vĩnh Hưng. Nữ ca sĩ nhiệt tình đến tận hàng ghế khán giả để khuấy động không khí.

Đàm Vĩnh Hưng hát ca khúc mở màn "Quê hương" (Thơ: Đỗ Trung Quân, nhạc: Giáp Văn Thạch) cùng nhóm MTV, Thu Hằng, Nguyễn Kiều Oanh, Jack Long. Anh còn song ca cùng Hồng Nhung và hát ca khúc "Vùng trời bình yên" (Sáng tác: Phạm Hữu Tâm).

Trung Quân Idol hát hai bài "Đi giữa trời rực rỡ - Một vòng Việt Nam" (Sáng tác: Đông Thiên Đức – Ngô Lan Hương). Ca sĩ Văn Mai Hương hát bài "Ước mơ của mẹ" (Sáng tác: Hứa Kim Tuyền), Quang Dũng trình diễn bài "Vô cùng" (Thơ Huỳnh Tuấn Anh, nhạc Võ Hoài Phúc).

Đàm Vĩnh Hưng, Văn Mai Hương, Quang Dũng… hát vì miền Trung! - Ảnh 6.

Văn Mai Hương trình diễn trong chương trình

Đàm Vĩnh Hưng, Văn Mai Hương, Quang Dũng… hát vì miền Trung! - Ảnh 7.

Cô hát "Ước mơ của mẹ"

Đàm Vĩnh Hưng, Văn Mai Hương, Quang Dũng… hát vì miền Trung! - Ảnh 8.

Ca sĩ Quang Dũng

Đàm Vĩnh Hưng, Văn Mai Hương, Quang Dũng… hát vì miền Trung! - Ảnh 9.

Đàm Vĩnh Hưng, Văn Mai Hương, Quang Dũng… hát vì miền Trung! - Ảnh 10.

Ca sĩ Thanh Thảo

Đàm Vĩnh Hưng, Văn Mai Hương, Quang Dũng… hát vì miền Trung! - Ảnh 11.

Nữ ca sĩ Thanh Thảo khuấy động sân khấu với "Lời yêu thương" (nhạc ngoại, lời Việt: Đức Huy). Ca sĩ Uyên Linh thể hiện bài "Giữa đại lộ Đông Tây" (Sáng tác: Hứa Kim Tuyền).

Hơn 25 tỉ đồng đã được quyên góp từ các mạnh thường quân, các khán giả có mặt tại chương trình và những khán giả xem truyền hình trực tiếp trên cả nước. 

Đàm Vĩnh Hưng, Văn Mai Hương, Quang Dũng… hát vì miền Trung! - Ảnh 12.

Cẩm Vân và Khắc Triệu

Đàm Vĩnh Hưng, Văn Mai Hương, Quang Dũng… hát vì miền Trung! - Ảnh 13.

Ngoài ra còn nhiều tiết mục khác

Đàm Vĩnh Hưng, Văn Mai Hương, Quang Dũng… hát vì miền Trung! - Ảnh 14.

Đàm Vĩnh Hưng, Văn Mai Hương, Quang Dũng… hát vì miền Trung! - Ảnh 15.

Đàm Vĩnh Hưng, Văn Mai Hương, Quang Dũng… hát vì miền Trung! - Ảnh 16.

 

Tin liên quan

Đêm nhạc "Nghĩa tình phương Nam" quyên góp gần 5,3 tỉ tái thiết thôn Làng Nủ

Đêm nhạc "Nghĩa tình phương Nam" quyên góp gần 5,3 tỉ tái thiết thôn Làng Nủ

(NLĐO)- Toàn bộ số tiền thu được từ đêm nhạc Nghĩa tình phương Nam, 5,266 tỉ đồng được chuyển về Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam để chung tay tái thiết thôn Làng Nủ, huyện Bảo Yên, Lào Cai.

Văn Mai Hương Đàm Vĩnh Hưng Trung Quân Idol Nghĩa tình Phương Nam 2025
