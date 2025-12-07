Dân ca Việt ngân vang nơi xứ người

Trước khi "Trống cơm" vang lên giữa khán phòng ĐH Wichita State, Nhật Trường (23 tuổi, quê Hà Nội) đã dành nhiều tháng chuẩn bị, từ biên soạn nhạc đến tập luyện cùng dàn hợp xướng Concert Chorale. Đối với chàng sinh viên Hà Nội, buổi biểu diễn không chỉ là tiết mục âm nhạc mà còn là hành trình kể câu chuyện Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Nhật Trường sang Mỹ du học vào đầu năm 2021, chuyên ngành piano cổ điển và chỉ huy hợp xướng tại Đại học Wichita State.

Anh là một trong 3 sinh viên sư phạm âm nhạc tốt nghiệp xuất sắc năm 2025, được lựa chọn phát biểu trong buổi vinh danh sinh viên châu Á và Mỹ gốc Á và tiếp tục học thạc sĩ chuyên ngành tâm lý học giáo dục.

Concert Chorale là dàn hợp xướng lớn nhất của ĐH Wichita State, với các thành viên theo học opera, sư phạm âm nhạc, chỉ huy hợp xướng và kịch hát.

Tiếng Việt vốn giàu âm điệu và dấu thanh, nên khi nói như đang hát một bản nhạc. Khi dạy bài "Trống cơm", Trường không phải bận tâm về dấu thanh cho sinh viên nước ngoài, bởi chính giai điệu đã thể hiện sẵn đặc trưng âm điệu tiếng Việt - điều khiến anh luôn tự hào.

Trường kiên trì hướng dẫn các bạn cách phát âm đúng các nguyên âm và phụ âm. Ví dụ như vần "uyên", "ông", "ơm" hay "ương"... Anh tìm những từ tiếng Anh có âm gần giống để học viên dễ liên tưởng. Với các phụ âm khó như "kh", "ng" hay "t", Trường hát hoặc đọc mẫu để sinh viên lặp lại cho quen tai.

Ý tưởng đưa “Trống cơm” lên sân khấu buổi hòa nhạc Candlelight, mang âm nhạc Việt Nam đến bạn bè quốc tế đã được Dương Nhật Trường ấp ủ từ năm thứ ba đại học. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tuy vậy, điều khó nhất với anh không phải là dạy sinh viên phát âm tiếng Việt, mà là giúp họ hình dung được ý nghĩa của dân ca trong đời sống văn hóa Việt Nam. Để làm được điều đó, Trường dành nhiều thời gian tìm hiểu lịch sử, địa lý vùng đồng bằng Bắc Bộ, nghiên cứu đặc trưng nhạc lý của dân ca quan họ Bắc Ninh và câu chuyện phía sau bài thơ cổ về nhạc cụ trống cơm. "Có những hôm tôi thức đến 2 - 3 giờ sáng chỉ để nghĩ cách truyền tải sao cho logic và dễ hiểu. Âm nhạc không chỉ là giai điệu mà còn là phương tiện truyền tải văn hóa và lịch sử Việt Nam" - Trường kể.

Sau 4 buổi tập, kết quả rất bất ngờ, video cắt từ buổi tập mà Nhật Trường đăng trên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem và sự yêu mến từ cộng đồng mạng. Nhiều bạn trong dàn hợp xướng gặp riêng Trường để cảm ơn vì đã được trải nghiệm văn hóa Việt Nam.

Trường nhận ra âm nhạc là cầu nối hiệu quả, nhưng chỉ thực sự phát huy khi đi cùng kiến thức và bối cảnh văn hóa. Thành công của anh không chỉ đến từ năng lực và nỗ lực cá nhân mà còn bắt nguồn từ lòng biết ơn và tinh thần không ngại gian khổ. Suốt gần 5 năm học tập và làm việc tại Mỹ, Trường sống khiêm tốn, tự lập, chăm chỉ luyện đàn 4 - 5 giờ mỗi ngày, tiết kiệm chi phí, tìm kiếm học bổng và tận dụng mọi cơ hội học tập. Lòng biết ơn là ngôi sao dẫn lối anh gặp những con người và môi trường tốt đẹp.



