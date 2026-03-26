Đàn cò quý hiếm xuất hiện trên đồng ruộng Quảng Trị

Ngày 26-3, Hạt kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cho biết khoảng 10 ngày nay, đàn cò nhạn với số lượng khoảng 200 con xuất hiện trên đồng ruộng thôn Phan Xá Phường, xã Cam Lộ.

Hình ảnh đàn cò nhạn quý hiếm xuất hiện trên đồng ruộng xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Đàn cò nhạn quý hiếm kiếm ăn trên đồng ruộng Quảng Trị

Theo quan sát, mỗi con cò nhạn cao trung bình khoảng 40 cm, có màu lông trắng và xám đen, nặng trên dưới 1kg. Mỗi ngày, đàn cò nhạn này kiếm ăn trên các thửa ruộng xanh mướt, thức ăn chủ yếu là ốc bươu vàng, dế, châu chấu... Khi chiều xuống, đàn cò nhạn này cùng bay về về trú ngụ tại các rừng tràm xung quanh lòng hồ Nghĩa Hy.

Để bảo vệ đàn cò nhạn quý hiếm, Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân địa phương không bẫy bắt, bắn ná hay xua đuổi. Qua theo dõi, đơn vị này nhận thấy ý thức bảo vệ loài cò nhạn của người dân rất cao, đến nay, chưa phát hiện trường hợp vi phạm nào.

Cò nhạn (hay còn gọi là cò ốc) là động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam, thường sinh sống ở những vùng rừng ngập mặn. Cò nhạn từng xuất hiện tại Quảng Trị vào những năm trước với số lượng đàn lên đến hàng trăm con.