Dàn diễn viên "Đất Phương Nam" ngày ấy, bây giờ

Nam diễn viên Hùng Thuận vào vai An trong "Đất Phương Nam" khi mới 13 tuổi. An là vai diễn để đời trong sự nghiệp Hùng Thuận. Sau này, Hùng Thuận có đóng trong một số phim nhưng vẫn không vượt được dấu ấn sâu đậm của vai An.



Hùng Thuận vai An

Hùng Thuận của hiện tại

Anh nỗ lực với các hoạt động kinh doanh

Năm 2008, Hùng Thuận kết hôn với Thanh Vân và có với nhau một con trai tên Kim Bảo. Sau 6 năm bên nhau, cả hai ly hôn.

Hùng Thuận tập trung kinh doanh bất động sản nhưng gặp khó khăn do dịch bệnh khiến thị trường đóng băng, anh chuyển sang livestream bán hàng đến nay.

Diễn viên Phùng Ngọc vai Cò trong "Đất Phương Nam". Phùng Ngọc không theo đuổi nghiệp diễn sau phim mà làm nhiều nghề mưu sinh.

Cậu bé Cò do Phùng Ngọc diễn

Phùng Ngọc cưới vợ ngày 18-5

Ở tuổi 40, Phùng Ngọc mới đây thông báo sẽ kết hôn với bạn gái kém tuổi, sau 10 năm chia tay vợ đầu. Đám cưới diễn ra tại Bình Định vào ngày 18-5.

Anh gần đây chuyển sang nghề làm nội dung số, livestream bán đặc sản vùng cao. Thỉnh thoảng, anh đóng một số video ngắn, đăng mạng xã hội.

NGƯT Mạnh Dung được biết đến với vai ông Ba bắt rắn trong phim. Ông tham gia nhiều phim cả điện ảnh lẫn truyền hình nhưng đa phần là các vai phụ.

NGƯT Mạnh Dung trong phim "Đất Phương Nam"

Vợ chồng NGƯT Mạnh Dung

NGƯT Mạnh Dung là chồng của NSƯT Thanh Dậu. Dù tuổi cao, cả hai vẫn say mê nghệ thuật và nỗ lực cống hiến từng ngày.

NSƯT Thanh Điền vai thầy giáo Bảy trong phim. Ông tạo dấu ấn với vai diễn, mang nhiều cảm xúc đến khán giả. Sau phim, NSƯT Thanh Điền vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật.

NSƯT Thanh Điền trong phim

NSƯT Thanh Điền hiện tại

Sau nỗi buồn vợ qua đời, NSƯT Thanh Điền đã trở lại với nghề diễn và tham gia đóng một số phim truyền hình nhưng cũng không đi diễn nhiều.

Diễn viên Thúy Loan vào vai Út Trong của phim "Đất Phương Nam". Sau "Đất phương Nam", cô đóng phim "Chim phóng sinh" - từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Liên hoan phim truyền hình toàn quốc năm 1998. Cô còn đóng các phim: "Người đàn bà hóa đá", "Cây tre trăm đốt" trước khi lui về hậu trường, chăm sóc gia đình.

Út Trong do Thúy Loan thủ diễn

Thúy Loan và Hoài An trong phim