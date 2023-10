Hùng Thuận hiện tại đã 40 tuổi, vài năm gần đây anh chủ yếu kinh doanh bất động sản, gác lại đam mê diễn xuất. Tuy nhiên, anh vẫn đến ủng hộ phim "Đất rừng Phương Nam" và gặp lại dàn diễn viên mình từng gắn bó một thời.

"Phim "Đất rừng Phương Nam" đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc đặc biệt, ngay từ những khung hình đầu tiên. Tôi có cảm giác như mình xuyên không về quá khứ khi từng vai diễn, câu hò hiện lên màn ảnh" - Hùng Thuận chia sẻ cảm xúc sau khi thưởng thức tác phẩm là phiên bản mới nhất của tiểu thuyết "Đất rừng Phương Nam" của nhà văn Đoàn Giỏi.

Hùng Thuận - An của "Đất Phương Nam" (cầm micro) và Hạo Khang - An của "Đất rừng Phương Nam" (bên trái)

Hùng Thuận chia sẻ cảm xúc ngày hội ngộ

Hùng Thuận nói thêm rằng anh thấy hình ảnh của mình qua nhân vật An do diễn viên nhí Hạo Khang thể hiện. Anh cảm ơn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã thực hiện tác phẩm này, theo anh, cuộc phiêu lưu của bé An và Út Lục Lâm trong phiên bản điện ảnh rất tuyệt vời.

Hùng Thuận cũng hứa sẽ bao trọn một rạp để ủng hộ "Đất rừng Phương Nam" và cũng như một lời cảm ơn của "Đất Phương Nam" năm 1997 gửi đến "Đất rừng Phương Nam" năm 2023.

Hùng Thuận chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ thời kỳ đóng phim "Đất Phương Nam". Khi đó, anh là học sinh lớp 6 ở TP HCM, thời điểm giữa học kỳ 1 và học kỳ 2 thì đã phải học hết chương trình ở trường để có thời gian đi quay. Dù thời điểm đó kỹ thuật quay không bằng hiện tại nhưng may mắn bối cảnh vẫn còn được sự mộc mạc, đồng quê chứ không bê-tông hóa nhiều.

Do tuổi còn nhỏ, Hùng Thuận cảm giác đi chơi là chính nên vui vẻ, thoải mái chứ không áp lực quay phim của diễn viên cần có. Với anh, cảnh khó nhất là hát cải lương vì không biết hát.

An trong "Đất Phương Nam"

Vai diễn trở thành cái bóng lớn cho sự nghiệp của Hùng Thuận, khiến anh không thể vượt qua

Nổi tiếng từ vai An trong "Đất Phương Nam", Hùng Thuận không vượt được cái bóng của mình. Sau này, anh tham gia nhóm hát Nhật Thực và cho ra mắt album đầu tay mang tên "Không thể ở bên nhau".

Khi Nhật Thực tan rã, anh tiếp tục lập nhóm mới MBK và theo đuổi dòng nhạc Hip-hop cho đến khi nhóm tan rã.

Không bật dậy với vai trò ca sĩ, Hùng Thuận quay lại đóng phim. Anh tham gia nhiều tác phẩm: "Cổng mặt trời", "Nàng dâu bất đắc dĩ", "Dòng đời"… nhưng chưa có vai nào vượt lên được vai An ngày xưa.

Nghề diễn thu nhập bấp bênh, anh thử sức làm nhiều nghề tay trái như: bán quán ốc, mở nhà hàng, shop hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, kinh doanh online... để kiếm tiền trang trải.

Sau này, Hùng Thuận chuyển sang kinh doanh bất động sản, tận dụng sức mạnh của công nghệ, kết nối, giao dịch hiệu quả với khách hàng bằng các phương tiện như mạng xã hội Facebook, YouTube...

Anh nhanh chóng khai trương thêm các chi nhánh văn phòng nhà đất nhưng gặp phải đại dịch COVID -19 dẫn đến thị trường đóng băng. Hùng Thuận đã đóng cửa hai công ty, cho nghỉ việc 200 nhân viên.

"Tôi mở ba văn phòng công ty, đến nay phải đóng cửa hai công ty và cắt giảm nhân sự thấp nhất để có thể duy trì. Hiện tại, thị trường bất động sản đang trong giai đoạn khó khăn nhưng tôi tin rằng chu kỳ này sẽ sớm nhộn nhịp trở lại vào cuối năm nay, với những phân khúc như nhà phố và đất nền xây dựng tự do ở vị trí vùng ven" - diễn viên Hùng Thuận bày tỏ.