Dàn diễn viên "Mùi ngò gai" thương tiếc NSƯT Ngọc Trinh

Dàn diễn viên “Mùi Ngò Gai” tiễn biệt Vy - NSƯT Ngọc Trinh

NSƯT Thành Lộc từng hóa thân nhân vật Hoàng trong "Mùi ngò gai", bày tỏ sự bất ngờ bằng lời than: "Đột ngột quá Trinh à!".

Trong khi đó, diễn viên Hòa Hiệp vai Khanh trong phim chia sẻ: "Bà Vy ơi! Sao bà bỏ ông Khanh mà ra đi rồi! Vở diễn này chị em mình có thật nhiều kỷ niệm. Ông Khanh nhớ mãi nụ cười của bà Vy. "Mưa bóng mây" - dự án còn đang lên kế hoạch để công diễn lại cho khán giả xem mà giờ bà Vy bỏ đi rồi ông Khanh biết diễn cùng ai đây. Nhìn những tấm hình này nước mắt em cứ tuôn trào".

NSƯT Ngọc Trinh ra đi đột ngột khiến đồng nghiệp, người hâm mộ bàng hoàng thương tiếc

Nữ diễn viên Kim Hiền vai Phương trong "Mùi ngò gai" thốt lên đầy kinh ngạc khi được báo tin rằng NSƯT Ngọc Trinh đã qua đời. Nam diễn viên Lương Thế Thành thương tiếc: "Chị ra đi thanh thản, người chị của em. Cầu mong linh hồn chị về miền cực lạc".

Lương Thế Thành từng hóa thân vai Thiện trong phim.

NSƯT Hạnh Thúy - vai cô giáo tiểu học trong "Mùi ngò gai", bộc bạch: "Mới đưa thầy Phúc đi về nơi an nghỉ, tâm tư chưa thông, chưa an, tôi lại nhận thêm tin về sự ra đi đột ngột của chị.

Một người chị nhiều đam mê, nhiệt huyết với nghề và công việc. Mới hoàn thành văn bằng 2, còn đang chờ bảo vệ luận án thạc sĩ mà chị lại ra đi, bỏ dở hành trình cuộc đời, bỏ lại các em học sinh vẫn chỉ chập chững những bước đầu tiên của hành trình nghệ thuật.

Cuộc đời này vô định, vô thường, ngày càng thấm rõ điều đó. Nhưng đã là số mệnh thì chúng ta phải chấp nhận! Xin nguyện cầu chị an lành nơi đất Phật, chị nha!".

Diễn viên Tiết Cương bàng hoàng nhớ lại: "Năm1993, em bước chân vào trường sân khấu gặp chị. Lần đầu tiên, ấn tượng về chị là sự nhỏ nhắn xinh xắn. Về sau, em mới biết chị học lớp trên em và ngày chị tốt nghiệp, em tham gia vai quần chúng.

Hình ảnh đẹp của nữ diễn viên với vai Vy

Lương Thế Thành và Hòa Hiệp trong phim

Hòa Hiệp và Kim Hiền

Sau khi ra trường, em may mắn chung quán phở với chị trong "Mùi ngò gai". Chị em biết bao kỷ niệm. Chị thường hay mắng yêu thằng Cương nó xàm và mê gái. Chị em lại cùng cười! Bây giờ dẫu em không còn được gặp chị nhưng tiếng cười trong trẻo ấy vẫn mãi bên em! Yên nghỉ nhé chị Trinh của em! Bé Vy dễ thương".

NSƯT Ngọc Trinh và ký ức không phai mờ

Một trong những vai diễn nhắc đến là nhớ của NSƯT Ngọc Trinh là vai Vy trong phim truyền hình "Mùi ngò gai" phần 1 và 2, ra mắt khán giả năm 2006.

Phim được Hãng phim Gia đình Việt cùng CJ E&M phối hợp sản xuất, Kim Hyo-joong, Han Chul-soo, Chu Thiện và Trần Hữu Phúc làm đạo diễn.

Phim "Mùi ngò gai" xoay quanh cuộc đời của Vy, cô bé mồ côi mẹ ngay từ khi mới sinh ra. Được một gia đình nhận nuôi nhưng vì phải sống trong sự ngược đãi của cha nuôi, Vy quyết tâm lên thành phố để đi tìm cha ruột của mình - người đã sớm bỏ rơi cô.

Vai Vy là vai diễn để đời của NSƯT Ngọc Trinh

Tại đây, cô được nhận vào làm tại một quán phở và được tạo điều kiện để theo học cấp 3. Sau khi cha mẹ nuôi của Vy chuyển lên thành phố, cô dần biết về thân thế cũng như danh tính người cha ruột của mình.

NSƯT Ngọc Trinh vào vai Vy trong phần 1 và 2, cô quyết định ngừng đóng do bệnh dạ dày nặng, bị bác sĩ bắt buộc phải điều trị ba tháng. Vai Vy trong phần 3 của phim do diễn viên Hồng Ánh đảm nhận.

Tại thời điểm phát sóng, "Mùi ngò gai" đã gây tiếng vang lớn, đạt tỉ suất người xem cao trên sóng truyền hình (20%). Thành công này được cho là vì diễn xuất nội lực của dàn diễn viên, cảnh phim đẹp, tình tiết nhẹ nhàng, các chi tiết về văn hóa phong tục được chăm chút tỉ mỉ và đối thoại chân thực, hài hước.

NSƯT Ngọc Trinh ra đi để lại nhiều dự án dang dở

Sau "Mùi ngò gai", NSƯT Ngọc Trinh tham gia vai dì Tư trong phim truyền hình "Khu vườn bí ẩn", vai Tam Lang trong "Người đẹp lỡ thì", vai Tươi trong "Giấc mơ phát tài", vai Tuyền trong "Tiệm tóc tình yêu"…