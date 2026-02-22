HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Đan Mạch khẳng định không cần “tàu bệnh viện” từ Mỹ

Xuân Mai

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen hôm 22-2 tuyên bố Greenland không cần hỗ trợ y tế từ các quốc gia khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch đồng thời bác bỏ thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ cử một tàu bệnh viện đến vùng lãnh thổ tự trị này.

Ông Lund Poulsen phát biểu trên đài DR: "Người dân Greenland đang nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết. Họ được điều trị ngay tại Greenland hoặc tại Đan Mạch nếu cần các liệu pháp chuyên sâu. Vì vậy, Greenland hoàn toàn không có nhu cầu về một sáng kiến y tế đặc biệt nào".

Đan Mạch phản ứng về tàu bệnh viện của ông Donald Trump - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen. Ảnh: AP

Greenland hiện có 5 bệnh viện khu vực trải dài khắp vùng Bắc cực rộng lớn, trong đó bệnh viện chính tại Nuuk phục vụ bệnh nhân từ khắp hòn đảo. Dịch vụ y tế tại cả Greenland và Đan Mạch đều hoàn toàn miễn phí.

Đầu tháng này, chính quyền Greenland đã ký thỏa thuận với Copenhagen nhằm cải thiện khả năng tiếp cận chăm sóc chuyên sâu cho các bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện Đan Mạch.

Trước đó hôm 21-2, ông Donald Trump đã đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng: "Chúng tôi sẽ điều một con tàu bệnh viện lớn đến Greenland để chăm sóc cho nhiều người đang bị bệnh mà không được quan tâm tại đó. Tàu đang trên đường rồi!!!"

Thông báo này đưa ra trong bối cảnh ông Donald Trump từ lâu đã quan tâm đến Greenland, nơi ông mô tả là có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh Mỹ.

Mặc dù trước đó ông từng gợi ý Mỹ nên mua lại vùng lãnh thổ Bắc cực này nhưng kế hoạch đó đã bị hủy bỏ sau một thỏa thuận "khung" với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, nhằm tăng cường ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực mà không cần mua lại chính thức.

Ông Lund Poulsen nói với DR rằng ông không hề biết về bất kỳ tàu bệnh viện nào của Mỹ đang hướng tới Greenland. Ông nhận định: "Ông Donald Trump liên tục đăng bài về Greenland. Vì vậy, đây chắc chắn là biểu hiện của một trạng thái bình thường mới trong chính trị quốc tế".

Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới, là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Bất chấp vị trí xa xôi và điều kiện Bắc cực khắc nghiệt, hòn đảo này vẫn duy trì hệ thống y tế hiện đại, miễn phí cho cư dân và có sự hỗ trợ điều trị chuyên sâu từ Đan Mạch khi cần thiết.

Tầm quan trọng chiến lược của hòn đảo đã tăng lên trong những năm gần đây do nằm trên các tuyến đường biển quan trọng ở Bắc cực và gần các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Mỹ đã vận hành các cơ sở quân sự tại Greenland trong nhiều thập kỷ, bao gồm căn cứ không quân Thule, một phần trong hệ thống cảnh báo sớm tên lửa của Mỹ.

Các nhà phân tích cho rằng các bài đăng trên mạng xã hội của ông Donald Trump phản ánh sự chú trọng rộng lớn hơn của Mỹ đối với an ninh Bắc cực, đặc biệt khi biến đổi khí hậu mở ra các tuyến hàng hải mới và làm gia tăng cạnh tranh tài nguyên. Tuy nhiên, chính quyền Đan Mạch và Greenland khẳng định cơ sở hạ tầng y tế hiện tại là đủ và các sáng kiến bệnh viện nước ngoài là không cần thiết.

Donald Trump Greenland bệnh viện y tế đan mạch
