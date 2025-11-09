HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Đan Mạch tăng cường bảo vệ trẻ em trên mạng

Hoàng Phương

Chính phủ Đan Mạch hôm 7-11 công bố thỏa thuận nhằm cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Theo AP, động thái này được cho là gia tăng sức ép lên các tập đoàn công nghệ giữa lúc ngày càng có nhiều lo ngại trẻ em bị cuốn quá sâu vào thế giới kỹ thuật số đầy nội dung độc hại.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề kỹ thuật số của Đan Mạch Caroline Stage cho biết 94% người dưới 13 tuổi ở nước này có tài khoản trên ít nhất một nền tảng mạng xã hội. Theo bà Stage, trẻ em đang dành quá nhiều thời gian trên mạng và tiếp xúc với quá nhiều nội dung tự hại và đó là mối nguy quá lớn cho các em. Vì thế, bước đi trên không nhằm loại bỏ trẻ em khỏi thế giới số mà là giúp các em không xem phải những nội dung xấu hoặc có hại trên mạng.

"Trẻ em và thanh thiếu niên bị gián đoạn giấc ngủ, mất đi sự bình yên và khả năng tập trung, đồng thời chịu áp lực ngày càng lớn từ các mối quan hệ trên môi trường số... Đây là tình trạng mà không phụ huynh, giáo viên hay nhà giáo dục nào có thể tự mình ngăn chặn được" - Bộ phụ trách các vấn đề kỹ thuật số của Đan Mạch cảnh báo.

Đan Mạch tăng cường bảo vệ trẻ em trên mạng - Ảnh 1.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề kỹ thuật số của Đan Mạch Caroline Stage tại cuộc họp báo hôm 7-11 ở thủ đô Copenhapen Ảnh: AP

Theo bà Stage, lệnh cấm sẽ không có hiệu lực ngay lập tức bởi sẽ mất vài tháng để các đạo luật liên quan được thông qua tại quốc hội. Các quan chức chưa nói rõ lệnh cấm sẽ được thực thi thế nào, song bà Stage lưu ý Đan Mạch có hệ thống định danh điện tử quốc gia và hầu như mọi công dân từ 13 tuổi trở lên đều có mã định danh này. Chính phủ Đan Mạch hiện có kế hoạch phát triển một ứng dụng xác minh độ tuổi.

Nhiều nền tảng công nghệ đã giới hạn người dùng dưới 13 tuổi đăng ký tài khoản nhưng các chuyên gia và quan chức cho rằng biện pháp này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Theo bà Stage, Đan Mạch không thể ép buộc các tập đoàn công nghệ dùng ứng dụng trên nhưng có thể buộc họ thực hiện quy trình xác minh độ tuổi nghiêm túc. "Nếu họ không tuân thủ, chúng tôi sẽ nhờ Ủy ban châu Âu can thiệp, đồng thời bảo đảm họ sẽ bị phạt tối đa 6% doanh thu toàn cầu của mình" - nữ bộ trưởng nhấn mạnh.


Tin liên quan

Cách chống deepfake táo bạo của Đan Mạch

Cách chống deepfake táo bạo của Đan Mạch

Chính phủ Đan Mạch đang có kế hoạch giải quyết nguy cơ tiềm ẩn từ công nghệ deepfake bằng cách cấp cho công dân "bản quyền" hình ảnh và giọng nói của mình

Đan Mạch tăng tuổi nghỉ hưu lên 70

Theo đài CNN, Đan Mạch sẽ là quốc gia có độ tuổi nghỉ hưu cao nhất châu Âu sau khi dự luật đề nghị tăng tuổi nghỉ hưu lên 70

Liên hợp quốc báo động tình trạng trẻ em béo phì

Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho biết lần đầu tiên trên thế giới, số trẻ em béo phì nhiều hơn số trẻ em thiếu cân

Đan Mạch trẻ em mạng xã hội
