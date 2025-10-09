HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Dàn nghệ sĩ "say hi" cùng nữ chiến sĩ công an chung tay khắc phục hậu quả bão lũ

Yến Anh

(NLĐO)- DatVietVAC cùng các nghệ sĩ vũ trụ "Say hi" trao tặng 1 tỉ đồng đồng hành Hội Phụ nữ Bộ Công an hỗ trợ khắc phục thiệt hại bão lũ.

Tối 8-10, 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng nữ Công an nhân dân cùng tham gia chương trình giao lưu "Phụ nữ Công an nhân dân và concert "Em xinh "Say hi" - Vạn vật đến từ em" của DatVietVAC.

Dàn nghệ sĩ "say hi" cùng nữ chiến sĩ công an chung tay khắc phục hậu quả bão lũ - Ảnh 1.

DatVietVAC cùng các nghệ sĩ vũ trụ "Say hi" trao tặng 1 tỉ đồng đồng hành Hội Phụ nữ Bộ Công an hỗ trợ khắc phục thiệt hại bão lũ

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an, Trưởng ban Phụ nữ Công an nhân dân, bày tỏ niềm tự hào về những đóng góp xuất sắc của lực lượng nữ chiến sĩ công an nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cho Tổ quốc.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của "Em xinh "say hi".

"Dù có khác biệt về vai trò, nhưng tôi tin chắc rằng, chúng ta đều chung một tinh thần: Giàu lòng nhân ái, có trái tim yêu thương, nhưng rất mạnh mẽ, kiên cường và khát khao được cống hiến cho Tổ quốc và Nhân dân. Đó chính là giá trị bền vững và vĩ đại nhất của phụ nữ Việt Nam"- Thiếu tướng Ngô Hoài Thu nhấn mạnh.

Dàn nghệ sĩ "say hi" cùng nữ chiến sĩ công an chung tay khắc phục hậu quả bão lũ - Ảnh 2.

Màn trình diễn của các nữ chiến sĩ cơ động

Trưởng ban Phụ nữ Công an nhân dân cũng gửi lời chúc concert "Em xinh "say hi" tiếp tục là nhịp cầu lan tỏa yêu thương, kết nối cộng đồng, góp phần khẳng định vai trò, vị thế và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Phần giao lưu do Hội Phụ nữ Bộ Công an thực hiện mang đến đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với các thành viên chương trình "Em xinh "say hi"

Dàn nghệ sĩ "say hi" cùng nữ chiến sĩ công an chung tay khắc phục hậu quả bão lũ - Ảnh 3.

Các nữ chiến sĩ hào hứng cổ vũ cho các tiết mục biểu diễn

Thông qua các phóng sự, chia sẻ và tiết mục biểu diễn, hình ảnh người phụ nữ trong lực lượng công an hiện lên vừa kiên cường, bản lĩnh, vừa đầy nhiệt huyết với công việc. Các nữ chiến sĩ đã mang đến góc nhìn sinh động về những đóng góp thầm lặng của phụ nữ trên nhiều mặt trận - từ gìn giữ hòa bình quốc tế, trực tiếp chiến đấu, đến tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số của ngành.

Dàn nghệ sĩ "say hi" cùng nữ chiến sĩ công an chung tay khắc phục hậu quả bão lũ - Ảnh 4.

Giới thiệu "Mẹ đỡ đầu" - chương trình nhân văn do Hội Phụ nữ Bộ Công an triển khai

Một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất của buổi giao lưu là phần giới thiệu "Mẹ đỡ đầu" - chương trình nhân văn do Hội Phụ nữ Bộ Công an triển khai nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng các hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Những người phụ nữ trong lực lượng công an nhân dân - vừa là những người mẹ trong gia đình, vừa là những "người mẹ" của cộng đồng, luôn sẵn sàng chăm sóc, bảo vệ và dìu dắt những mảnh đời kém may mắn. Chương trình đã và đang góp phần lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội của lực lượng công an nhân dân đối với cộng đồng.

Dàn nghệ sĩ "say hi" cùng nữ chiến sĩ công an chung tay khắc phục hậu quả bão lũ - Ảnh 5.

Phần biểu diễn của các "Em xinh"

Không khí chương trình sôi động với phần trình diễn đặc biệt từ các "Em xinh" Bích Phương, Lamoon, Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ với ca khúc "Cách (yêu đúng) điệu", tiết mục "Easier" do MAIQUINN, Ngô Lan Hương, Đào Tử A1J, Saabirose cùng hai ca khúc solo "Ái kỷ" (Lâm Bảo Ngọc), "Đi về" (Pháo Northside). Các tiết mục mang thông điệp về sự kết nối với phong cách âm nhạc hiện đại kết hợp vũ đạo ấn tượng. Dàn "Em xinh" cũng gửi lời hẹn gặp lại các nữ chiến sĩ trong concert "Em xinh "say hi" tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối 11-10.

Dàn nghệ sĩ "say hi" cùng nữ chiến sĩ công an chung tay khắc phục hậu quả bão lũ - Ảnh 6.

Concert "Em xinh "say hi" sẽ diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối 11-10

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp nối tinh thần nhân ái, sẻ chia của các chương trình chung tay vì cộng đồng của Bộ Công an, tại buổi giao lưu, DatVietVAC cùng các nghệ sĩ thuộc Vũ trụ "Say hi" trao tặng 1 tỉ đồng đồng hành cùng Hội phụ nữ Bộ Công an để triển khai hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó, DatVietVAC cũng gửi tặng 900 vé concert "Em xinh "say hi" - Vạn vật đến từ em" cùng 100 thẻ VieON đến các nữ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân.

Văn nghệ sĩ TP HCM hướng về đồng bào vùng bão lũ

Văn nghệ sĩ TP HCM hướng về đồng bào vùng bão lũ

(NLĐO) - Sáng 1-10, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, nhiều nghệ sĩ đã có mặt để đóng góp và kêu gọi ủng hộ bà con đang chịu ảnh hưởng bởi bão số 10.

công an bão lũ Em xinh say hi
