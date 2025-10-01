HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Văn nghệ sĩ TP HCM hướng về đồng bào vùng bão lũ

Tin, ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - Sáng 1-10, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, nhiều nghệ sĩ đã có mặt để đóng góp và kêu gọi ủng hộ bà con đang chịu ảnh hưởng bởi bão số 10.

Trong những ngày vừa qua, khi bão số 10 (Bualoi) gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung, các nghệ sĩ TP HCM đã thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách", sẻ chia với đồng bào vùng thiên tai.

Đến buổi tiếp nhận đóng góp có: NSND Trịnh Kim Chi, NSND Mỹ Uyên, NSƯT Mạnh Dung, NSƯT Quốc Thảo, NSƯT Tuyết Thu, NSƯT Kim Tuyến, nhà văn Bích Ngân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Jack Long, ca sĩ Minh Sang… cùng nhiều văn nghệ sĩ; Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật thành phố; đại diện các Hội Văn học, nghệ thuật thành phố; Câu Lạc bộ Nữ Nghệ sĩ thành phố; Đội tình nguyện viên Nghệ sĩ thành phố.

Văn nghệ sĩ TP HCM hướng về đồng bào vùng bão lũ- Ảnh 1.

Buổi tiếp nhận và đóng góp sáng 1-10, văn nghệ sĩ TP HCM ủng hộ 291,8 triệu đồng

Ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, xúc động ghi nhận và trân trọng tình cảm của các văn nghệ sĩ trong thời điểm này.

“Là đơn vị chăm lo, hỗ trợ công tác an sinh xã hội, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhân dân, cùng với các giới, cùng với các đồng bào để chia sẻ, hướng về vùng thiên tai, bão lũ. Mỗi tấm lòng của văn nghệ sĩ sẽ trở thành nguồn động viên, giúp bà con vững vàng vượt qua khó khăn” - ông Phan Hồng Ân phát biểu.

Văn nghệ sĩ TP HCM hướng về đồng bào vùng bão lũ- Ảnh 2.

Ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, phát biểu tại buổi lễ

NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ, việc các tỉnh miền Bắc và miền Trung liên tiếp hứng chịu mưa lũ trong những ngày qua khiến cô mong muốn sớm được góp sức cùng cộng đồng.

“Đây là một nghĩa cử, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Cá nhân tôi cùng sân khấu cũng sẽ dành toàn bộ số tiền phụng cúng mà khán giả và mạnh thường quân gửi gắm trong dịp Giỗ Tổ để gửi đến MTTQ Việt Nam TP HCM, nhằm kịp thời chuyển đến đồng bào miền Bắc, miền Trung. Tôi tin rằng đó cũng là tâm nguyện chung của nhiều anh chị em nghệ sĩ trong ngày đặc biệt này” - NSND Trịnh Kim Chi bày tỏ.

Văn nghệ sĩ TP HCM hướng về đồng bào vùng bão lũ- Ảnh 3.
Văn nghệ sĩ TP HCM hướng về đồng bào vùng bão lũ- Ảnh 4.
Văn nghệ sĩ TP HCM hướng về đồng bào vùng bão lũ- Ảnh 5.

NSND Trịnh Kim Chi và nhiều nghệ sĩ hướng về đồng bào vùng bão lũ

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tranh thủ đến buổi ủng hộ từ rất sớm. Anh chia sẻ bản thân chỉ mong muốn góp một phần nhỏ bé tấm lòng của mình gửi đến đồng bào vùng bão lũ.

“Tôi chỉ xin góp một phần rất nhỏ bé tấm lòng của mình để gửi đến đồng bào vùng bão lũ, thật sự cũng không có gì đáng kể. Điều tôi quan niệm là việc đóng góp qua đâu không quan trọng, quan trọng nhất chính là niềm tin rằng sự hỗ trợ ấy sẽ đến đúng nơi, đúng người, giúp bà con kịp thời vượt qua khó khăn” - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

Văn nghệ sĩ TP HCM hướng về đồng bào vùng bão lũ- Ảnh 6.
Văn nghệ sĩ TP HCM hướng về đồng bào vùng bão lũ- Ảnh 7.
Văn nghệ sĩ TP HCM hướng về đồng bào vùng bão lũ- Ảnh 8.

Các văn nghệ sĩ TP HCM chung sức  ủng hộ người dân vùng bão lũ

Nhiều nghệ sĩ thành phố cũng cùng chung cảm xúc, ca sĩ trẻ Jack Long cho rằng trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, mỗi sự đóng góp dù nhỏ cũng đều mang ý nghĩa tinh thần to lớn. “Thiên tai là điều không ai mong muốn. Tôi chỉ có thể góp một phần nhỏ bé tấm lòng, hy vọng mang đến cho bà con chút động viên để cùng vượt qua khó khăn” - anh nói.

Tại buổi tiếp nhận, ngoài số tiền ủng hộ đã được đăng ký trước; các văn nghệ sĩ cũng đã ủng hộ ngay tại chỗ. Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM tiếp nhận đợt đầu 291,8 triệu đồng của văn nghệ sĩ đóng góp khắc phục thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Những nghệ sĩ ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi

Những nghệ sĩ ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi

(NLĐO) - Trước sự tàn phá của cơn bão số 10 Bualoi, nhiều nghệ sĩ đã nhanh chóng gởi chút tầm lòng cho người dân bị ảnh hưởng.

Concert "Việt Nam trong tôi" quyên góp 4,2 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão số 5

(NLĐO)- Bất chấp mưa gió, hàng chục nghìn khán giả vẫn có mặt tại concert "Việt Nam trong tôi", cùng lan tỏa tinh thần đoàn kết và sẻ chia.

Đêm nhạc gây quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

(NLĐO)- Đêm nhạc "Hồi sinh" được tổ chức ở tỉnh Lào Cai với mong muốn gây quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

