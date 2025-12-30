HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Dàn nghệ sĩ tên tuổi quy tụ tại VTV Countdown 2026

Yến Anh

(NLĐO)- VTV Countdown 2026 đêm 31-12 quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi, đại diện cho nhiều thế hệ và màu sắc âm nhạc của Việt Nam.

Đại nhạc hội đặc biệt VTV Countdown 2026 với chủ đề "Tự hào Việt Nam" sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào 22 giờ ngày 31-12.

Dàn nghệ sĩ tên tuổi quy tụ tại VTV Countdown 2026 - Ảnh 1.

Ca sĩ Đức Phúc

Khác với các chương trình giải trí thuần túy, Đại nhạc hội đặc biệt VTV Countdown 2026 được xây dựng theo cấu trúc cảm xúc xuyên suốt thay vì chia thành các chặng thời gian rời rạc. 

Mỗi tiết mục âm nhạc, mỗi phóng sự ngắn đều được đặt trong một tổng thể thống nhất, tạo nên dòng chảy tự nhiên từ nhìn lại - chiêm nghiệm - lan tỏa cảm hứng - hướng tới tương lai.

Các phóng sự được thực hiện tại nhiều địa phương trong và ngoài nước, phản ánh sinh động đời sống xã hội, những thành tựu nổi bật và câu chuyện truyền cảm hứng của con người Việt Nam trong năm qua. Nhờ đó, Countdown trở thành một bản tổng kết mềm, giàu tính nhân văn và thời sự về tinh thần Việt Nam đương đại.

Dàn nghệ sĩ tên tuổi quy tụ tại VTV Countdown 2026 - Ảnh 2.

NSND Quang Thọ

VTV Countdown 2026 quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi, đại diện cho nhiều thế hệ và màu sắc âm nhạc của Việt Nam, gồm: NSND Quang Thọ, Tùng Dương, Trúc Nhân, Đức Phúc, Hoàng Hải, Strong Trọng Hiếu, Dương Hoàng Yến, Anh Tú, Hà Lê, Trang Pháp, Lâm Bảo Ngọc, DTap, Double2T, Mỹ Anh, Bùi Hà My; cùng nhóm nghệ sĩ Điểm hẹn tài năng: Quang Anh, Bão Ngọc, Minh Khôi, Nini, Hạnh Huyền…

Dàn nghệ sĩ tên tuổi quy tụ tại VTV Countdown 2026 - Ảnh 3.

Ca sĩ Hoàng Hải - Dương Hoàng Yến

Thời khắc đếm ngược chào năm mới tiếp tục là cao trào cảm xúc của chương trình. Trong không gian âm nhạc dâng trào và ánh sáng rực rỡ, hàng triệu khán giả tại các điểm cầu cùng hòa chung nhịp đập, hướng về những điều tốt đẹp phía trước.

Dàn nghệ sĩ tên tuổi quy tụ tại VTV Countdown 2026 - Ảnh 4.

Ca sĩ Nguyễn Hùng

Chương trình được dẫn dắt bởi các MC Anh Tuấn và Phí Linh tại sân khấu chính, cùng MC Sơn Lâm tại điểm cầu Hà Nội, góp phần kết nối mạch cảm xúc xuyên suốt của đêm giao thừa.

Dàn nghệ sĩ tên tuổi quy tụ tại VTV Countdown 2026 - Ảnh 5.

VTV Countdown 2026 quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi, đại diện cho nhiều thế hệ và màu sắc âm nhạc của Việt Nam

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh, Phó Trưởng ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam, chia sẻ năm 2025 là một năm đặc biệt, khi đất nước đứng trước nhiều thử thách mang tính thời đại. Trong những thời điểm khó khăn ấy, chúng ta càng thấy rõ giá trị của sự đồng lòng, của niềm tin xã hội và sức mạnh tinh thần dân tộc - những yếu tố tạo nên bản lĩnh Việt Nam trong dòng chảy phát triển hôm nay.

Dàn nghệ sĩ tên tuổi quy tụ tại VTV Countdown 2026 - Ảnh 6.

Chương trình là không gian để lan tỏa những giá trị tích cực, tiếp thêm năng lượng tinh thần cho xã hội,

Theo nhà báo Đặng Diễm Quỳnh, VTV Countdown 2026 không chỉ là một chương trình chào đón năm mới, mà còn là không gian để lan tỏa những giá trị tích cực, tiếp thêm năng lượng tinh thần cho xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, trước thềm một năm mới với nhiều kỳ vọng.

Dàn nghệ sĩ tên tuổi quy tụ tại VTV Countdown 2026 - Ảnh 7.

Các nghệ sĩ mang đến những năng lượng tích cực trước thềm năm mới

Thời khắc đếm ngược chào năm mới tiếp tục là cao trào cảm xúc của chương trình. Trong không gian âm nhạc dâng trào và ánh sáng rực rỡ, hàng triệu khán giả tại các điểm cầu cùng hòa chung nhịp đập, hướng về những điều tốt đẹp phía trước.

Dàn nghệ sĩ tên tuổi quy tụ tại VTV Countdown 2026 - Ảnh 8.

Chương trình mang đến một không gian âm nhạc dâng trào và ánh sáng rực rỡ

Nhà báo Nguyễn Vọng Ngàn, Trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, nói thêm trước rất nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, cũng như những dấu mốc quan trọng của Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Văn nghệ cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định lựa chọn chủ đề VTV Countdown 2026 là "Tự hào Việt Nam" - một cách để khẳng định tinh thần "Tôi là người Việt Nam" trong thời khắc chuyển giao năm mới."

Chương trình do Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, với sự đồng hành của Viettel.

VTV VTV Countdown
