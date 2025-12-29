HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Countdown Gia Lai 2026 kết nối hai điểm cầu Quy Nhơn – Pleiku

Đức Anh

(NLĐO) – Chương trình Countdown Gia Lai 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim – Kết nối yêu thương” sẽ diễn ra tối 31-12, mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc.

Ngày 29-12, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (VH-TT-DL) Gia Lai cho biết tối 31-12-2025, tỉnh sẽ tổ chức chương trình Gia Lai Countdown Tết Dương lịch 2026 với chủ đề "Thắp lửa trái tim – Kết nối yêu thương". 

Chương trình được kết nối cầu truyền hình trực tiếp tại hai điểm cầu Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).

Countdown Gia Lai 2026 kết nối hai điểm cầu Quy Nhơn – Pleiku - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ sẽ tham gia biểu diễn tại chương trình Gia Lai Countdown 2026

Chương trình diễn ra từ 20 giờ 30 đến 24 giờ, do Sở VH-TT-DL phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh GTV và các nền tảng số.

Đây là sự kiện văn hóa – nghệ thuật quy mô lớn, tạo điểm nhấn trong thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới. 

Chương trình hy vọng lan tỏa tinh thần đoàn kết, lạc quan, khát vọng phục hồi và phát triển của người dân Gia Lai, trong bối cảnh địa phương chuẩn bị đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026.

Mở đầu chương trình là đại cảnh nghệ thuật "Thắp lửa trái tim" với âm nhạc hiện đại, hệ thống ánh sáng và màn hình LED quy mô lớn.

Hình tượng "ngọn lửa" được xây dựng xuyên suốt, biểu trưng cho tinh thần yêu nước, tình người, sự đoàn kết và ý chí vượt qua khó khăn.

Trong khoảnh khắc năm cũ dần khép lại, chương trình điểm lại những dấu ấn nổi bật của Gia Lai trong năm 2025, như một cách tri ân những nỗ lực của cả cộng đồng, đồng thời khơi dậy niềm tin vào chặng đường phía trước.

Chương I với chủ đề "Sức sống mùa xuân – Lan tỏa yêu thương" mang đến không khí rộn ràng qua các ca khúc quen thuộc như Happy New Year, Hello Việt Nam, Điệp khúc mùa xuân, Đong đầy cả năm… do các nghệ sĩ trong và ngoài nước biểu diễn.

Các tiết mục mashup, vũ đạo hiện đại kết hợp hình ảnh biển Quy Nhơn và phố núi Pleiku góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người Gia Lai đến du khách.

Tại điểm cầu Pleiku, chương trình dành không gian tôn vinh văn hóa truyền thống Tây Nguyên với cồng chiêng, xoang và các ca khúc mang âm hưởng đại ngàn, thể hiện sự giao thoa hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Chương II với chủ đề "Thắp lửa tuổi trẻ – Hội tụ quốc tế" mang đến không khí sôi động với sự góp mặt của các ca sĩ trẻ, nghệ sĩ DJ trong nước và quốc tế. Âm nhạc hiện đại, EDM cùng hiệu ứng sân khấu rực rỡ đưa khán giả hòa mình vào không gian lễ hội.

Khoảnh khắc countdown và màn pháo hoa kỹ xảo sẽ là điểm nhấn khép lại năm 2025, mở ra năm mới 2026 với niềm tin, hy vọng và khát vọng vươn xa.

Gia Lai Countdown 2026 không chỉ là đêm hội âm nhạc – giải trí mà còn là thông điệp về sự đoàn kết, yêu thương và quyết tâm phát triển, tạo động lực cho một năm mới an lành, thịnh vượng.

