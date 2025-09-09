Trên sân nhà Prishtina ở lượt trận thứ nhì bảng B vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, Kosovo đã giành một trong những chiến thắng ấn tượng nhất trong lịch sử tồn tại và phát triển mới vỏn vẹn 9 năm của mình.



Thụy Điển thi đấu chật vật trước chủ nhà Kosovo

HLV Jon Dahl Tomasson cất ngôi sao 127 triệu bảng Alexander Isak lên băng ghế dự bị nhưng thành phần Thụy Điển vẫn rất mạnh, đặc biệt với hai ngôi sao Anthony Elanga và Viktor Gyokeres trên hàng công.

Elvis Rexhbecaj và Vedat Muriqi ghi bàn cho Kosovo

Ngay từ đầu, Kosovo không chỉ phòng ngự kín mà còn phản công sắc bén. Phút 26, thủ môn Robin Olsen của Thụy Điển đẩy được cú sút của Elvis Rexhbecaj, nhưng bóng lại bật ra đúng vào vị trí của Rexhbecaj và chân sút của CLB Augsburg dứt điểm bồi thành công, mở tỉ số cho đội chủ nhà Kosovo. Bàn thắng giản đơn nhưng đủ để làm nổ tung khán đài Prishtina.

Càng về cuối hiệp, Kosovo càng lấn lướt. Và chỉ ba phút trước khi tiếng còi kết thúc hiệp vang lên, Vedat Muriqi – đang khoác áo Mallorca ở La Liga - đã lập công nâng tỉ số lên 2-0, giúp đội chủ nhà tràn đầy tự tin bước vào giờ giải lao.

Alexander Isak vào sân lần đầu sau 3 tháng và để lại ấn tượng xấu

Sang hiệp hai, Thụy Điển dốc toàn lực tấn công bằng cách tung Alexander Isak – tân binh đắt giá của Liverpool – vào sân. Tuy nhiên, dù có tên tuổi và sức công phá khủng khiếp, Isak vẫn không thể giúp cứu vãn tình thế. Trái lại, chỉ sau 9 phút, anh còn phải nhận thẻ vàng vì lôi áo hậu vệ Kosovo trong một pha tranh chấp.

Kosovo giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ hơn mình gần 70 bậc

Thụy Điển không thể xuyên thủng mành lưới Kosovo và khi trận đấu kết thúc, đội khách ngậm ngùi rời sân với hai bàn tay trắng, chỉ có 1 điểm sau hai lượt, tạo điều kiện cho Kosovo vươn lên vị trí thứ hai bảng B, kém đội đầu bảng Thụy Sĩ 3 điểm.