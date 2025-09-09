HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Dàn sao Isak - Gyokeres bất lực, Thụy Điển thua sốc Kosovo vòng loại World Cup

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Đội bóng đầy ắp ngôi sao của Thụy Điển đối mặt với thảm họa khi nhận thất bại 0-2 khó tin trên sân đội bóng xếp hạng 95 FIFA – Kosovo.

Trên sân nhà Prishtina ở lượt trận thứ nhì bảng B vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, Kosovo đã giành một trong những chiến thắng ấn tượng nhất trong lịch sử tồn tại và phát triển mới vỏn vẹn 9 năm của mình.

Dàn sao Isak - Gyokeres bất lực, Thụy Điển thua sốc Kosovo vòng loại World Cup - Ảnh 1.

Thụy Điển thi đấu chật vật trước chủ nhà Kosovo

HLV Jon Dahl Tomasson cất ngôi sao 127 triệu bảng Alexander Isak lên băng ghế dự bị nhưng thành phần Thụy Điển vẫn rất mạnh, đặc biệt với hai ngôi sao Anthony Elanga và Viktor Gyokeres trên hàng công.

Dàn sao Isak - Gyokeres bất lực, Thụy Điển thua sốc Kosovo vòng loại World Cup - Ảnh 2.

Elvis Rexhbecaj và Vedat Muriqi ghi bàn cho Kosovo

Ngay từ đầu, Kosovo không chỉ phòng ngự kín mà còn phản công sắc bén. Phút 26, thủ môn Robin Olsen của Thụy Điển đẩy được cú sút của Elvis Rexhbecaj, nhưng bóng lại bật ra đúng vào vị trí của Rexhbecaj và chân sút của CLB Augsburg dứt điểm bồi thành công, mở tỉ số cho đội chủ nhà Kosovo. Bàn thắng giản đơn nhưng đủ để làm nổ tung khán đài Prishtina.

TIN LIÊN QUAN

Càng về cuối hiệp, Kosovo càng lấn lướt. Và chỉ ba phút trước khi tiếng còi kết thúc hiệp vang lên, Vedat Muriqi – đang khoác áo Mallorca ở La Liga - đã lập công nâng tỉ số lên 2-0, giúp đội chủ nhà tràn đầy tự tin bước vào giờ giải lao.

Dàn sao Isak - Gyokeres bất lực, Thụy Điển thua sốc Kosovo vòng loại World Cup - Ảnh 4.

Alexander Isak vào sân lần đầu sau 3 tháng và để lại ấn tượng xấu

Sang hiệp hai, Thụy Điển dốc toàn lực tấn công bằng cách tung Alexander Isak – tân binh đắt giá của Liverpool – vào sân. Tuy nhiên, dù có tên tuổi và sức công phá khủng khiếp, Isak vẫn không thể giúp cứu vãn tình thế. Trái lại, chỉ sau 9 phút, anh còn phải nhận thẻ vàng vì lôi áo hậu vệ Kosovo trong một pha tranh chấp.

Dàn sao Isak - Gyokeres bất lực, Thụy Điển thua sốc Kosovo vòng loại World Cup - Ảnh 5.

Kosovo giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ hơn mình gần 70 bậc

Thụy Điển không thể xuyên thủng mành lưới Kosovo và khi trận đấu kết thúc, đội khách ngậm ngùi rời sân với hai bàn tay trắng, chỉ có 1 điểm sau hai lượt, tạo điều kiện cho Kosovo vươn lên vị trí thứ hai bảng B, kém đội đầu bảng Thụy Sĩ 3 điểm.

Kosovo tách ra từ Serbia năm 2008 và đội tuyển quốc gia nhỏ bé này được UEFA công nhận vào năm 2016. Chín năm tuổi đời nhưng Kosovo cũng kịp để lại vài chiến tích ấn tượng, như thắng CH Czech 2-1 tại vòng loại Euro 2020, thắng 1-0 trước Hy Lạp tại Nations League 2020–2021 và…thắng Thụy Điển. 

Ngoài ra, Kosovo từng gây khó khăn cho các đội lớn khác như Anh (từng ghi 3 bàn tại Wembley dù thua 3-5 ở vòng loại Euro 2020) hay Đan Mạch (cầm hòa 2-2 ở giao hữu).

Tin liên quan

Ý thắng trận cầu 9 bàn trước Israel: Niềm vui ngắn, nỗi lo dài

Ý thắng trận cầu 9 bàn trước Israel: Niềm vui ngắn, nỗi lo dài

(NLĐO) – Màn rượt đuổi điên rồ trên sân trung lập ở Hungary với bàn quyết định 5-4 được ghi ở phút 90+1 khiến người hâm mộ Ý thót tim với đội bóng của Gattuso.

Ý, Đức thị uy sức mạnh, Tây Ban Nha chật vật tại "đất dữ" Kosovo

(NLĐO) – Chỉ phải chạm trán các đối thủ dưới cơ, lượt trận cuối của đợt vòng loại tháng 9 chứng kiến màn trình diễn nặng tính hủy diệt của các "đại gia" Ý, Đức, Tây Ban Nha với quyết tâm giữ vững ngôi đầu bảng.

Công làm thủ phá, Anh suýt trả giá trước Kosovo

(NLĐO) – Tuyển chủ nhà Anh đánh bại đối thủ khó chịu Kosovo trong trận cầu 8 bàn thắng nhưng người hâm mộ dường như chẳng thể vui với màn trình diễn của các học trò HLV Gareth Southgate.

Vòng loại World Cup khu vực châu Âu Kosovo 2-0 Thụy Điển Alexander Isak Gyokeres Elanga Vedat Muriqi Kosovo
