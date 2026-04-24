Dàn sao lộng lẫy ủng hộ "Đại tiệc trăng máu 8"

Buổi lễ ở Trung tâm Chiếu phim Quốc gia thu hút đông đảo nghệ sĩ, truyền thông và người hâm mộ đến chúc mừng đoàn phim "Đại tiệc trăng máu 8". Nhiều tên tuổi đình đám của làng giải trí Việt tụ họp về đây, chuẩn bị thưởng thức "đại tiệc đông vui nhất" dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30-4.

NSND Lê Khanh, NSƯT Chiều Xuân là những ngôi sao kỳ cựu đến chúc mừng đoàn phim ra mắt thành công. Hai nữ nghệ sĩ đình đám trông chờ thưởng thức bộ phim được hứa hẹn sẽ làm khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Góp mặt ở sự kiện còn có diễn viên Hà Hương và Thanh Hương. Nổi tiếng từ phim "Phía trước là bầu trời", gần đây Hà Hương hoạt động sôi nổi trong làng phim điện ảnh. Còn Thanh Hương đầu năm nay cũng ghi dấu ấn với vai "chị đại" trong "Thiên đường máu".

Nam ca sĩ Bằng Kiều, diễn viên Hoàng Phúc cũng xuất hiện ở sự kiện để chung vui cùng ê-kíp. Cùng ủng hộ đoàn phim còn có nhóm hài 1977 Vlog (Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Trung Anh), những người sẽ lần đầu ra mắt phim điện ảnh do họ đạo diễn là "Cao thủ bi a" trong năm nay.

Giữa vòng tay chào đón của khán giả và đồng nghiệp ở Hà Nội, dàn diễn viên của "Đại tiệc trăng máu 8" rạng ngời hạnh phúc. Vân Sơn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Lê Khánh, Hứa Vĩ Văn, NSƯT Đức Khuê, Quốc Khánh, Quỳnh Lý, Quang Minh, Lâm Thanh Mỹ, Tuấn Khải liên tục gửi lời tri ân đến khán giả, cũng như kể lại hành trình gian nan để thực hiện bộ phim.

Sự kiện cũng thêm phần đặc biệt khi là lần đầu tiên NSƯT Đức Khuê được xem vai diễn ông thể hiện. Vài tháng sau phim đóng máy, ông vui mừng hội ngộ ê-kíp. Hơn 10 năm trước, nam nghệ sĩ từng cộng tác với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh trong "Em là bà nội của anh". Trong phim đó, NSƯT Đức Khuê cũng đóng cùng Miu Lê, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh - những ngôi sao cũng xuất hiện ở "Đại tiệc trăng máu 8"

Ê-kíp "Đại tiệc trăng máu 8" vui mừng vì bộ phim mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả trong ngày ra mắt. Đoàn phim hy vọng tác phẩm sẽ được yêu thích trong những ngày lễ, trở thành một trải nghiệm thú vị cho người xem.

"Đại tiệc trăng máu 8" do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn và Charlie Nguyễn sản xuất, quy tụ các diễn viên Vân Sơn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Lê Khánh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, NSƯT Đức Khuê, Quốc Khánh, Quỳnh Lý, Quang Minh, Lâm Thanh Mỹ, Tuấn Khải, Bảo SuZu, Hoàng Anh Panda cùng nhiều diễn viên khác, trong đó có ngôi sao Kim Kang Woo từ Hàn Quốc.

Phim xoay quanh một đạo diễn tên Tâm OK (Vân Sơn đóng) bị gán mác "chiến thần phim rác", tức chuyên thực hiện những sản phẩm thiếu chất lượng. Ông quyết tâm thực hiện một bộ phim chỉn chu để hàn gắn tình cảm với người con gái yêu điện ảnh (Lâm Thanh Mỹ đóng). Tuy nhiên, dự án mà Tâm OK nhận không hề dễ dàng: Một bộ phim dài 35 phút chỉ với một cú máy. Nhiều tình huống hỗn loạn và dở khóc dở cười xảy ra trên trường quay bộ phim này.

Dùng cách kể trào phúng, "Đại tiệc trăng máu 8" đào sâu vào hậu trường ngành làm phim với những tiếng cười châm biếm, giễu nhại hài hước, tạo nên câu chuyện cực kỳ "gây nhột" với dân trong ngành và trải nghiệm giải trí cười hết cỡ cho khán giả.