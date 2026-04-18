Giải trí

Vân Sơn tái xuất vì Charlie Nguyễn, Miu Lê áp lực bật khóc

Minh Khuê

(NLĐO) - Nghệ sĩ Vân Sơn tham gia phim "Đại tiệc trăng máu 8" một phần lý do cũng là vì nhà sản xuất Charlie Nguyễn.

Nghệ sĩ Vân Sơn nhìn thấy ở em họ Charlie Nguyễn là người nuôi dưỡng đam mê điện ảnh 

Đoàn phim "Đại tiệc trăng máu 8" đã tổ chức buổi giao lưu, ra mắt phim tại TP HCM, có sự tham gia của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, nhà sản xuất Charlie Nguyễn, nghệ sĩ Vân Sơn, Miu Lê, Hồng Ánh, Lê Khánh, Hứa Vĩ Văn, Tuấn Khải, Lâm Thanh Mỹ.

Nghệ sĩ Vân Sơn cho biết ông đã bay gần 40 giờ để có mặt tại TP HCM tham gia sự kiện. Ba ngày trước, ông còn ở châu Âu, các hãng máy bay hiện nay dồn, lùi tuyến nhiều nên ban đầu không chắc có thể về kịp hay không.

Nghệ sĩ Vân Sơn bay gần 40 giờ để đến sự kiện

Ông kể về vai diễn cũng như lý do tái xuất

Trong phim, ông diễn viên Tâm OK - một đạo diễn yêu thương gia đình nhưng vì mưu sinh đã nhận làm nhiều phim cùng lúc, tạo ra sản phẩm thị trường vội vã. Con gái Tâm OK (Lâm Thanh Mỹ đóng) có niềm đam mê lớn với phim nên thấy xấu hổ khi cha bị gắn mác đạo diễn "phim rác".

Nghệ sĩ Vân Sơn cho biết mấy năm trước tình cờ xem phim "One Cut of the Dead" trên một chuyến bay và rất ngạc nhiên có một phim thông minh đến vậy. Khi được mời đóng bản Việt hóa, ông rất hào hứng.

Điều ông thích ở phim là câu chuyện kể về những người nuôi dưỡng đam mê. Ông lý giải: "Lúc nhỏ, ai cũng nghĩ lớn lên sẽ làm này làm kia nhưng vì nhiều yếu tố, không phải ai cũng thực hiện được. Phim nhắc chúng ta hãy cố gắng gìn giữ đam mê".

Một lý do khiến Vân Sơn nhận lời tái xuất màn ảnh rộng sau thời gian dài vắng bóng là vì nhà sản xuất Charlie Nguyễn - em họ của ông. Theo Vân Sơn, Charlie Nguyễn cũng là người nuôi đam mê điện ảnh bằng tinh thần sắt đá, quyết tâm làm ra những tác phẩm chất lượng chứ không chạy theo thành công nhất thời.

Khi Charlie Nguyễn nói ra điều này, Vân Sơn như bừng tỉnh và thấu hiểu quan điểm làm nghề nghiêm túc của em họ.

Miu Lê khóc sau cảnh "one-shot" dài 35 phút vì rất áp lực

Tại sự kiện, nữ diễn viên Miu Lê cũng cho biết cô khóc nức nở ở hậu trường phim sau cảnh "one-shot" 35 phút hoàn thành là vì rất áp lực. Những ngày đó, sức khỏe của cô không tốt mà phải quay liên tục trong 6 ngày. Giây phút cảnh phim hoàn tất, cô như cởi bỏ được gánh nặng tinh thần, vỡ òa.

"Tôi đến ôm chị Lê Khánh, hai chị em cùng khóc. Thấy chị Khánh khóc, tôi càng khóc nhiều hơn" - Miu Lê nhớ lại.

Miu Lê (bìa phải) và Lê Khánh

Dàn diễn viên phim

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh tiết lộ anh tình cờ quen tài tử Kim Kang-woo khi anh này đến Việt Nam du lịch. Khi đó, Kim Kang-woo nói nếu đạo diễn có làm phim thì cho anh một vai.

"Kim Kang-woo rất chuyên nghiệp, rất thích đóng hài. Nhưng ở Hàn Quốc, anh ấy toàn được giao vai phản diện, drama. Khi đóng hài ở phim này, anh ấy rất vui, thường xuyên có nhiều ý tưởng sáng tạo. Khi hết cảnh quay, anh ấy còn nói muốn quay thêm" - Phan Gia Nhật Linh kể.

Phim "Đại tiệc trăng máu 8" có các suất chiếu sớm từ ngày 23-4, trước khi khởi chiếu từ 24-4.

