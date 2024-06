Dàn sao quy tụ chúc mừng rapper Pháp Kiều

Pháp Kiều trong buổi ra mắt MV đầu tay của mình

Tối 18-6, rapper Pháp Kiều chính thức ra mắt MV đầu tay của mình sau 1 năm được yêu thích từ chương trình Rap Việt. MV "DOC" là sự kết hợp độc đáo giữa màu sắc âm nhạc Kpop cùng văn hóa Ai Cập, đặc biệt được thể hiện qua flow đặc trưng của Pháp Kiều.



Chia sẻ về dự án DOC, Pháp Kiều cho biết: "Sau Rap Việt, tôi may mắn được khán giả đón nhận, tất cả với tôi như một giấc mơ. Bên cạnh những tình cảm dành cho tôi, tôi cũng phải đối diện với vô số lời chỉ trích, đánh giá, phán xét.

Tôi đam mê rap, rap là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Chính vì thế, tôi đã có khoảng thời gian bước ra khỏi những định kiến, mọi sự khác biệt để trở thành một rapper thực thụ và đó là động lực để tôi cho ra mắt MV DOC - dự án đầu tay.

Trong lúc suy nghĩ về câu chuyện cho dự án lần này, tôi được một bạn fan thân thiết gợi ý về việc hãy làm về 'Độc' đi. Ý tưởng này gắn liền với hình tượng 'xà nữ' mà khán giả ưu ái dành cho tôi, và cũng rất phù hợp với hành trình âm nhạc mà tôi đã trải qua".

Bên cạnh màn ra mắt ấn tượng của tân binh Pháp Kiều, sự kiện còn quy tụ hàng loạt cái tên cực phẩm của làng rap Việt và chương trình thực tế hot nhất hiện tại Anh Trai Say Hi: Bộ đôi BigDaddy - Emily, Huấn luyện viên Rap Việt mùa 3 - Thái VG, dàn rapper - ca sĩ thân thiết của Pháp Kiều gồm Tez, Ogenus, HURRYKNG, Quang Anh Rhyder, Pháo,Yuno BigBoi, Captain, ca sĩ Vũ Thảo My, ca sĩ/nhạc sĩ Hoàng Tôn, cùng dàn anh trai Hải Đăng Doo, Dương Domic, Ali Hoàng Dương, Wean Lê,...

Pháp Kiều là rapper thuộc cộng đồng LGBT và rất được yêu thích sau Rap Việt

Là người đồng hành cùng với Pháp Kiều trong hành trình phát triển, huấn luyện viên Rap Việt mùa 3 đã dành nhiều tình cảm cho học trò cưng.

"Hôm nay đến đây tôi cảm thấy như đi họp phụ huynh vậy. Con gái bé bỏng hôm nay đã có những thành tựu của riêng mình. Nhớ ngày nào Kiều vẫn còn bỡ ngỡ, nhút nhát khi tiếp xúc với anh em rapper, nhưng Kiều cũng bắt sóng rất nhanh để hòa nhập với tất cả mọi người. Tôi cảm thấy tự hào về chặng đường của Kiều" - BigDaddy bày tỏ.

Rapper Pháp Kiều với MV DOC

Với thông điệp "Lấy độc trị độc" trong MV, Pháp Kiều muốn truyền tải rằng đôi khi để vượt qua những khó khăn, chúng ta cần phải có sự mạnh mẽ và quyết đoán.

Điều này không có nghĩa là chúng ta phải trở nên độc ác hay tàn nhẫn, mà là biết cách tự bảo vệ bản thân, sử dụng sự thông minh và khôn khéo để bước qua những bình luận tiêu cực. Thông điệp này cũng muốn khuyến khích mọi người đứng lên và tìm cách biến những điều tiêu cực thành sức mạnh để tiến lên phía trước.