Dàn sao Việt chúc mừng Diệp Bảo Ngọc

Diệp Bảo Ngọc lấn sân ẩm thực

Nghệ sĩ Trường Giang đến chúc mừng Diệp Bảo Ngọc

Sau khi ghi dấu ấn với các vai diễn trong loạt phim điện ảnh Lật mặt 6, Làm giàu với ma 1 và 2, diễn viên Diệp Bảo Ngọc tiếp tục mở rộng hoạt động nghệ thuật – kinh doanh khi chính thức khai trương nhà hàng nướng mang phong vị Bắc tại TP HCM.

Dù đặt tại khu vực đắt đỏ Thảo Điền, Diệp Bảo Ngọc cho biết cô lựa chọn mức giá phải chăng, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. "Giữa bối cảnh kinh tế khó khăn, tôi muốn tạo ra một không gian để bạn trẻ, gia đình có thể thưởng thức món nướng ngon – no – không lo về giá. Phân khúc nhẹ nhàng giúp khách hàng cảm thấy dễ tiếp cận hơn" - nữ diễn viên chia sẻ.

Bên cạnh việc kinh doanh, sắp tới Diệp Bảo Ngọc cũng chuẩn bị trở lại màn ảnh với một dự án phim mới. Những năm gần đây, người đẹp sinh năm 1993 liên tục góp mặt trong các phim điện ảnh, tạo được hiệu ứng tích cực và duy trì sức hút với khán giả.

Kiều Minh Tuấn đến với Diệp Bảo Ngọc

Diệp Bảo Ngọc tự tin lấn sân ẩm thực

Bạn bè đến chúc mừng Diệp Bảo Ngọc

Tại buổi khai trương, nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã đến chúc mừng Diệp Bảo Ngọc trong vai trò mới, gồm: vợ chồng Khắc Triệu – Cẩm Vân, Kiều Minh Tuấn, Khương Ngọc, Tường Vi, Thanh Trúc, đặc biệt là "người chồng trên màn ảnh" Thanh Thức và đạo diễn Trung Lùn…

Xuất hiện tại sự kiện, Diệp Bảo Ngọc chọn chiếc váy trắng thanh thoát, trẻ trung. Cô có màn "đọ sắc" cùng diễn viên Tường Vi, cả hai nhận được nhiều lời khen bởi vẻ đẹp ngày càng rạng rỡ. Kiều Minh Tuấn giữ phong cách bụi bặm, gần gũi khi đến chúc mừng đàn em, trong khi Thanh Thức chọn trang phục tông trắng đơn giản.

Khi được hỏi đóng bao nhiêu bộ phim thì mở được một nhà hàng, Diệp Bảo Ngọc khéo léo cho biết: "Công việc đóng phim thì Ngọc hướng đến đó là giá trị nghệ thuật còn việc kinh doanh ẩm thực là hướng đến giá trị chất lượng. Khách hàng hài lòng khi đến với mình. Cả hai có những tiêu chí riêng nên Ngọc không thể đem cái này để đưa bàn cân".

Vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu

Nữ diễn viên xinh đẹp còn cho biết làm kinh doanh và đóng phim là hai lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên đều có điểm chung là phải khéo léo. Đó cũng là nghệ thuật để tạo ra những giá trị cho cuộc sống nên cô không ưu ái cho bên nào mà cả hai song hành với nhau một cách uyển chuyển.

Với sự ủng hộ của đồng nghiệp và khán giả, Diệp Bảo Ngọc cho biết cô kỳ vọng nhà hàng sẽ trở thành điểm hẹn quen thuộc của những ai yêu thích ẩm thực Bắc tại TP HCM.