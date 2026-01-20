Dân số Trung Quốc tiếp tục giảm

Theo số liệu thống kê mới được chính phủ Trung Quốc công bố ngày 19-1, tỉ suất "sinh thô" (CBR) của nước này năm 2025 giảm chỉ còn 5,63 ca sinh trên 1.000 người - mức thấp nhất kể từ khi được thống kê vào năm 1949. Số lượng trẻ sơ sinh chào đời trong năm 2025 chỉ đạt 7,92 triệu, giảm 1,62 triệu trẻ so với năm 2024 (tương đương 17%).

Vào năm 2024, số ca sinh ở Trung Quốc tăng nhẹ sau khi giảm liên tiếp 7 năm trước đó, song dữ liệu năm 2025 cho thấy đó không phải là xu hướng bền vững. Cũng theo thống kê mới, tổng dân số Trung Quốc năm 2025 đạt 1,404 tỉ người, ít hơn 3 triệu người so với năm 2024 và đã giảm năm thứ tư liên tiếp.

Theo hãng tin AP, dữ liệu này cho thấy Trung Quốc đang chịu chung xu hướng suy giảm tỉ suất sinh giống như nhiều quốc gia châu Á khác. Các chuyên gia ước tính tổng tỉ suất sinh (TFR) của Trung Quốc hiện chỉ còn khoảng 1, thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế 2,1 để duy trì quy mô dân số. TFR là số trẻ trung bình mà mỗi phụ nữ sinh ra trong suốt cuộc đời.

Một em bé được bế trên đường ở TP Bắc Kinh - Trung Quốc ngày 19-1 Ảnh: AP

Trung Quốc từng là quốc gia đông dân nhất thế giới cho đến năm 2023, khi bị Ấn Độ vượt qua. Hầu hết gia đình Trung Quốc cho rằng chi phí và áp lực nuôi dạy con cái trong một xã hội cạnh tranh khốc liệt là những trở ngại đáng kể, nay càng nặng nề hơn khi kinh tế suy thoái. Một yếu tố tiềm tàng khác ảnh hưởng đến số liệu này: Năm ngoái ở Trung Quốc là năm rắn theo lịch âm, được coi là kém may mắn nhất để sinh con.

Việc thúc đẩy tỉ suất sinh còn vì lý do kinh tế. Trung Quốc hiện có 323 triệu người trên 60 tuổi, chiếm 23% dân số. Con số này tiếp tục tăng trong khi số người trong độ tuổi lao động lại giảm.

Cùng ngày 19-1, chính phủ Trung Quốc đã công bố mức tăng trưởng kinh tế năm ngoái đạt 5%, hoàn thành mục tiêu đề ra. Dù vậy, các chuyên gia lo ngại những thách thức mang tính cấu trúc trong nước đối với nền kinh tế sẽ không biến mất.