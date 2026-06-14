"Dấn thân cùng nghề báo": Dấu ấn hơn 30 năm làm nghề

Sáng 14-6, Báo Người Lao Động tổ chức lễ ra mắt cuốn sách "Dấn thân cùng nghề báo" (NXB Tổng hợp TPHCM) của nhà báo - TS Tô Đình Tuân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.

Sự kiện diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026).

Hơn 30 năm ghi dấu cùng nghề báo

Ra mắt đúng một năm sau cuốn "Dấu ấn 30 năm nghề báo", "Dấn thân cùng nghề báo" dày hơn 400 trang, tuyển chọn các bài viết tiêu biểu của nhà báo Tô Đình Tuân trong hơn ba thập niên làm nghề, tập trung nhiều nhất vào giai đoạn 2000-2020 khi ông công tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng, cùng một số bài viết sau này trên cương vị Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.

Tác phẩm gồm các phần: "Theo dòng thời cuộc", "Sự kiện & vấn đề", "Vững bước đi lên", "Nhìn ra thế giới", "Phóng sự - ghi chép", "Chân dung nhân vật" và phụ lục. Qua từng trang sách, người đọc có thể cảm nhận rõ hành trình lao động nghề nghiệp nghiêm túc, tinh thần nhập cuộc với đời sống và khát vọng đóng góp cho xã hội của tác giả.

Phát biểu tại buổi ra mắt sách, nhà báo Tô Đình Tuân cho biết ông đã có sự chuẩn bị cho cuốn sách thứ hai từ lâu. Trong suốt hành trình làm nghề, ông luôn giữ cho mình thói quen quan sát, ghi chép và suy ngẫm.

"Đi không phải để chơi hay chỉ để thấy, mà để ghi nhận, để học hỏi và mang về những điều có ích cho bạn đọc. Trong tôi luôn có sự trăn trở: tại sao người ta làm được mà mình không làm được. Chính điều đó thôi thúc tôi tìm hiểu, học hỏi và viết" - nhà báo Tô Đình Tuân chia sẻ.

Các khách mời chia sẻ nhiều kỷ niệm đáng nhớ và những góc nhìn sâu sắc về hành trình làm nghề của nhà báo Tô Đình Tuân

Ông cũng kể lại những dấu mốc đáng nhớ trong hơn 30 năm làm nghề, từ khi 26 tuổi mang ba lô ra Hà Nội làm phóng viên thường trú, những năm tháng học tập ở nước ngoài, đến quãng thời gian công tác tại miền Trung xa gia đình khi các con còn rất nhỏ.

Theo tác giả, cuốn sách không đơn thuần là tập hợp những bài báo hay hay dở, mà là minh chứng cho sự nỗ lực và tinh thần dấn thân với nghề. "Muốn có thành tựu trong nghề , ngoài năng lực, tài năng và tình yêu nghề, nếu không dấn thân thì khó có thể thành công" - ông nói.

Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển, nguyên Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, nhấn mạnh "dấn thân" chính là giá trị quan trọng của nghề báo. Theo ông, làm báo là phải đi, phải sống cùng thực tiễn, phải nhập cuộc với đời sống.

"Tôi cho rằng đây không chỉ là cuốn sách của riêng Tô Đình Tuân. Khi đọc sách, chúng ta sẽ thấy bóng dáng của rất nhiều nhà báo cách mạng đã dành trọn tâm huyết cho nghề. Đây cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người làm báo trẻ và sinh viên báo chí" - ông nhận xét.

Cuốn sách "Dấn thân cùng nghề báo" tuyển chọn những bài viết tiêu biểu của nhà báo - TS Tô Đình Tuân trong hơn 30 năm làm nghề

TS Trần Du Lịch - người đã gắn bó với nhiều diễn đàn chính sách của Báo Người Lao Động - cho rằng điều nổi bật ở nhà báo Tô Đình Tuân không chỉ là sự dấn thân với nghề báo mà còn là tinh thần dấn thân vì sự phát triển của đất nước và cộng đồng.

"Tôi nghĩ nghề báo chỉ là phương tiện để anh Tuân thực hiện khát vọng đóng góp cho xã hội. Qua những bài viết, những diễn đàn kinh tế hay các hoạt động xã hội mà anh tham gia, luôn hiện rõ tinh thần xây dựng, tìm kiếm giải pháp và đóng góp cho sự phát triển chung" - TS Trần Du Lịch nói.

Cuốn sách của sự nhập cuộc và trách nhiệm

Trong khi đó, nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách phía Nam, nhắc lại nhiều hoạt động xã hội do Báo Người Lao Động triển khai dưới sự điều hành của nhà báo Tô Đình Tuân, đặc biệt là chương trình ATM thực phẩm miễn phí trong đại dịch COVID-19 và chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc".

Theo ông, những hoạt động đó phản ánh rõ nét tinh thần dấn thân của người làm báo không chỉ trên mặt báo mà còn trong đời sống xã hội.

Nhà báo Tô Đình Tuân ký tặng sách tại lễ ra mắt sách

Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đánh giá cao những phẩm chất của nhà báo Tô Đình Tuân, đặc biệt là sự chỉn chu, tinh thần trách nhiệm và khả năng kết nối tập thể. Theo bà, người làm báo cần hội tụ ba phẩm chất quan trọng là trung thực, trách nhiệm và nhân ái.

"Trung thực để chuyển tải thông tin chính xác, trách nhiệm để cân nhắc tác động xã hội của thông tin và nhân ái để luôn đặt con người ở vị trí trung tâm của mỗi tác phẩm báo chí" - bà chia sẻ.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thành Phong - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết ông đã có nhiều năm biết và làm việc cùng nhà báo Tô Đình Tuân. Theo ông, cuốn sách là kết tinh của một quá trình lao động nghề nghiệp nghiêm túc, tâm huyết và hết mình với công việc.

Ông bày tỏ mong muốn "Dấn thân cùng nghề báo" sẽ không chỉ khép lại một chặng đường nghề nghiệp đã qua mà còn mở ra một hành trình mới với nhiều cơ hội, thử thách và đóng góp lớn hơn cho xã hội.

Nhà báo Tô Đình Tuân trao tặng sách cho sinh viên ngành báo chí - truyền thông từ 100 cuốn sách do Công ty CP Phân bón Bình Điền đặt mua

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Trong khi đó, nhà báo, nhà thơ Bùi Phan Thảo cho rằng từ khi về giữ cương vị Tổng Biên tập Báo Người Lao Động năm 2018, nhà báo Tô Đình Tuân đã góp phần đưa tờ báo phát triển mạnh mẽ, xây dựng đội ngũ ngày càng chuyên nghiệp trong cả hoạt động báo chí lẫn tổ chức sự kiện.

"Trong quá trình biên tập bản thảo, chúng tôi càng đọc càng thấy cuốn sách có giá trị và càng thêm hào hứng. Đây là món quà ý nghĩa dành cho bạn đọc nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam" - nhà báo, nhà thơ Bùi Phan Thảo bày tỏ.

Theo ông, qua cuốn sách, người đọc có thể thấy rõ sự trưởng thành của một cây bút chính luận giàu bản lĩnh, đồng thời nhận ra dấu ấn của một nhà quản lý báo chí luôn trăn trở với sự phát triển của thành phố và đất nước.