Dấn thân thầm lặng ở tuyến đầu cải cách

Cuộc "sắp xếp lại giang sơn" không bắt đầu từ những hội trường lớn, mà từ những buổi sáng cán bộ cơ sở đến sớm hơn thường lệ. Ở đó, từng con người lặng lẽ gánh việc, giữ nhịp cho bộ máy mới vận hành thông suốt ngay từ ngày đầu.

"Vừa chạy vừa xếp hàng". Chị Huỳnh Thị Ngọc Thuận, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND phường Xuân Hòa, TP HCM, hòa vào giai đoạn chuyển đổi với tâm thế vừa lo lắng vừa sẵn sàng. Trước ngày 1-7-2025, chị công tác tại UBND quận 3, là chuyên viên Phòng Tư pháp. Khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chị được phân công về phường Xuân Hòa, đảm nhận công tác tổng hợp tại Văn phòng HĐND - UBND phường.

Sự thay đổi công việc của chị Thuận không chỉ là chuyển địa bàn công tác, mà là chuyển vai trò. Từ công việc chuyên sâu về tư pháp, chị chuyển sang vị trí "trung gian" của bộ máy hành chính phường, nơi mọi dòng thông tin đều phải được thu thập, chắt lọc và kết nối. "Tôi phụ trách việc tổng hợp các loại báo cáo ngày, tuần, tháng, quý phục vụ chỉ đạo của UBND, HĐND. Muốn làm được, phải nắm thông tin từ tất cả các bộ phận chuyên môn" - chị Thuận chia sẻ.

Những ngày đầu vận hành mô hình mới, công việc phát sinh liên tục, nhịp làm việc được đẩy nhanh theo chỉ đạo từ Trung ương, thành phố và các sở, ngành. Sau đó, chị Thuận tiếp tục được giao phụ trách mảng tổng hợp văn hóa - xã hội, lĩnh vực chịu sự chỉ đạo của nhiều đầu mối cùng lúc. "Áp lực không chỉ ở khối lượng công việc mà ở nhịp vận hành của cả bộ máy. Các phòng chạy hồ sơ, mình phải chạy theo, cố gắng làm sao cho "việc chạy", chứ không phải là hết việc" - chị nói.

"Trong cuộc cải cách lớn này, điều quan trọng nhất với đội ngũ cán bộ cơ sở không chỉ là năng lực chuyên môn mà còn là khả năng thích nghi, tinh thần dấn thân và sự linh hoạt, những yếu tố quyết định để mô hình quản trị mới vận hành hiệu quả" - chị Thuận đúc kết.

"Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà". Nếu ở câu chuyện cá nhân, sự thích nghi bắt đầu từ mỗi cán bộ thì ở bình diện phường, xã, thách thức lớn hơn nằm ở tổ chức bộ máy và cách làm để hệ thống vận hành thông suốt.

Bà Lương Thanh Trúc - Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Tiên, TP HCM - cho biết các phòng chuyên môn cấp phường hiện đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong khi số lượng công chức còn hạn chế. Bình quân mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận 300-400 lượt người dân, áp lực không nhỏ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Để bộ máy vận hành ổn định ngay từ đầu, cán bộ, công chức tại trung tâm chủ động thích ứng, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết, bảo đảm hồ sơ của người dân và doanh nghiệp được giải quyết đúng hạn.

Song song đó, phường xác định chuyển đổi số là điều kiện tiên quyết để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là khi nhiều thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Theo bà Trúc, thách thức lớn trong giai đoạn chuyển tiếp là giúp người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, làm quen với dịch vụ công trực tuyến, đòi hỏi các giải pháp cụ thể và sự vào cuộc của đội ngũ tình nguyện viên, các mô hình "dân vận số".

Từ thực tế này, phường Bình Tiên phát động phong trào "Bình dân học vụ số", thành lập các tổ tình nguyện "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà", trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, các ứng dụng Công dân số, VNeID và thực hiện thủ tục trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

UBND phường đồng thời tổ chức các điểm hỗ trợ làm hồ sơ trực tuyến tại khu dân cư, trang bị máy tính, máy in và bố trí cán bộ hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật, hoạt động vào thứ ba, thứ năm và sáng thứ bảy hằng tuần. "Sau hơn một tháng thí điểm, mô hình đã hỗ trợ giải quyết mỗi ngày hàng chục hồ sơ, nhất là với người lớn tuổi; qua đó giảm áp lực cho trung tâm và giúp người dân từng bước thành thạo thủ tục hành chính trực tuyến. Từ hiệu quả đó, mô hình đang được nhân rộng trên địa bàn phường" - bà Trúc cho biết.

Kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm. Nếu những mô hình, cách làm từ cơ sở cho thấy sự linh hoạt của cả hệ thống thì vai trò dẫn dắt, quy tụ và truyền cảm hứng của người đứng đầu chính là yếu tố quyết định để bộ máy mới vận hành ổn định và bền vững.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa - kể những ngày chuẩn bị bước vào giai đoạn vận hành mô hình mới, lãnh đạo TP HCM đã trao tặng mỗi địa phương số tiền 50 triệu đồng. Phường quyết định dùng món quà ấy để may đồng phục, chiếc áo xanh giản dị nhưng trở thành lời nhắc nhở về tinh thần trách nhiệm, sự tin cậy và khát vọng phục vụ nhân dân.

Sau 6 tháng vận hành, bà Ngọc khẳng định kết quả nổi bật nhất chính là tinh thần cùng nhau làm việc, cùng nhau gánh vác trách nhiệm. Đội ngũ cán bộ được điều động đã nhanh chóng hòa nhập, phối hợp chặt chẽ với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách tại địa phương để triển khai nhiệm vụ trong điều kiện bộ máy mới.

Tập thể phường Tân Sơn Hòa thống nhất phương châm "cùng nhau làm việc", phân công rõ người, rõ việc; từng bước chuẩn hóa quy trình, hệ thống văn bản. Nhờ đó, hoạt động của chính quyền phường được duy trì thông suốt, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân không bị gián đoạn.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, điều đáng trân trọng nhất trong chặng đường vừa qua là tinh thần trách nhiệm, sự chủ động điều chỉnh và sự đồng lòng của cả tập thể. Từ những ngày đầu còn nhiều việc phải sắp xếp, mỗi người đều sẵn sàng chia sẻ, phối hợp, cùng nhau tìm cách làm phù hợp với thực tiễn.

"Những kết quả đạt được không phải là thành quả của riêng cá nhân nào mà là sự đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của cả tập thể. Đó là minh chứng cho tinh thần kỷ luật, kỷ cương hành chính và sự đồng hành vì mục tiêu chung là xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở hoạt động ổn định, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn" - bà Ngọc nhìn nhận.

Một cuộc điều động, một sự gắn bó Những ngày cuối năm 2025, bà Trương Lê Mỹ Ngọc vẫn tất bật với lịch làm việc dày đặc, vừa điều hành công việc tại địa phương vừa tham gia các kỳ họp HĐND TP HCM với vai trò đại biểu dân cử. Sáu tháng sau ngày 1-7-2025, bà vẫn nhớ rõ từng dấu mốc của chặng đường chuyển đổi. Từ vị trí Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP HCM, bà là một trong 22 cán bộ cấp thành phố được tăng cường về cơ sở, lần đầu đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. "Những ngày đầu vận hành thử nghiệm mô hình mới, các cuộc họp quán triệt của Trung ương, thành phố diễn ra liên tục. Đến trưa 30-6-2025, trong buổi gặp mặt đầu tiên với toàn thể cán bộ, công chức phường Tân Sơn Hòa, tôi nhận ra mình không còn là người "được điều động", mà đã thật sự bước vào một tập thể mới, nơi trách nhiệm được sẻ chia và niềm tin được đặt trọn" - bà Ngọc nói.



