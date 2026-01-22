HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TPHCM yêu cầu tăng cường nhân sự cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

LÊ VĨNH

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị lực lượng nhân sự tăng cường cho Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố.

UBND TPHCM vừa có văn bản triển khai Công văn số 39/TTg-KSTT ngày 9-1-2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị lực lượng nhân sự tăng cường cho Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố để nâng cao năng lực tiếp nhận hồ sơ khi thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, phân quyền các tài khoản xử lý hồ sơ tại các đơn vị. Không để tình trạng tồn đọng, chậm tiếp nhận hồ sơ của người dân và doanh nghiệp trên các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính đang sử dụng trong việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

TPHCM vừa có công văn khẩn triển khai “nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách” - Ảnh 1.

Trung tâm phục vụ hành chính công TPHCM ghi dấu với sự thân thiện và chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động. Ảnh: Huyền Trân.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ thông tin đã triển khai Hệ thống tập trung để kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống của thành phố và Hệ thống tập trung của bộ, ngành. Hỗ trợ các đơn vị, địa phương tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trên các Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp tình hình thực hiện và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

TPHCM vừa có công văn khẩn triển khai “nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách” - Ảnh 2.

Ứng dụng chuyển đổi số mang đến sự hiệu quả rõ rệt trong công tác phục vụ người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công TPHCM. Ảnh: Huyền Trân.

Đồng thời, giao Văn phòng UBND TPHCM (Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố) sớm tham mưu UBND thành phố thành lập Tổ Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả tại các sở, ban, ngành, Trung tâm Phục vụ hành chính công các khu vực TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn thành phố.

UBND TPHCM nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời điểm hiện nay, cần được Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai tập trung chỉ đạo thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: TPHCM hướng đến mô hình thành phố toàn cầu đáng sống

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: TPHCM hướng đến mô hình thành phố toàn cầu đáng sống

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết TPHCM hướng đến mô hình thành phố toàn cầu đáng sống, nơi tăng trưởng đi cùng tiến bộ, công bằng.

Chủ tịch UBND TPHCM: "Không chấp nhận tình trạng cán bộ đi họp mà không nắm gì hết"

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được quán triệt họp là để giải quyết vấn đề, không phải để "bàn tới bàn lui, đẩy qua đẩy lại" rồi công việc không chạy

UBND TPHCM yêu cầu khẩn trương mở rộng đường Tôn Thất Thuyết

(NLĐO) - Chủ đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với UBND các phường Khánh Hội, Vĩnh Hội và Xóm Chiếu rà soát đồ án quy hoạch liên quan.

