Dần thay thế xăng khoáng RON 95, giá xăng E10 đang ở mức nào?

Hiện tại, giá xăng E10 chưa được cơ quan điều hành công bố giá cơ sở. Song, tại kỳ điều hành ngày 29-4, giá xăng E10 được một số doanh nghiệp niêm yết thấp hơn xăng khoáng RON 95-III.



Xăng E10 đang được đẩy mạnh cung ứng ra thị trường

Petrolimex niêm yết giá xăng E10 RON 95-III vùng 1 ở mức 23.190 đồng/lít, thấp hơn RON 95-III là 560 đồng/lít.

Theo Petrolime, nếu chuyển đổi hoàn toàn sang xăng E10 RON95, Tập đoàn có thể giảm gần 10% lượng xăng khoáng, tương đương khoảng 35.000-40.000 m³ mỗi tháng, qua đó góp phần giảm áp lực nhập khẩu.

Từ tháng 8-2025, Tập đoàn đã tổ chức thí điểm kinh doanh xăng E10 tại TPHCM; đồng thời đầu tư hoàn thiện hệ thống kho bể, công nghệ phối trộn và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật.

Nhìn từ thực tiễn, sau thời gian hơn 8 tháng triển khai thực tế tại TPHCM, đến nay chưa ghi nhận bất kỳ sự cố hay phản ánh nào từ người tiêu dùng liên quan đến xăng E10. Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ trong thời gian thí điểm E10 đã tăng khoảng 40% so với thời điểm ban đầu, cho thấy phản ứng ngày càng tích cực từ phía người tiêu dùng.

Hiện tại, Petrolimex đã có 7 điểm kho pha chế sẵn sàng trên toàn quốc, cùng với hơn 2.800 cửa hàng bán lẻ đã được chuẩn bị hạ tầng, bao gồm xúc rửa bể chứa, kiểm tra thiết bị và xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đang xây dựng kịch bản triển khai kinh doanh xăng E10 RON95 trên toàn hệ thống ngay trong tháng 4-2026, sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ thay thế hoàn toàn xăng khoáng trước thời hạn nếu điều kiện cho phép.

TS Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cho biết để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ kiến nghị Chính phủ ban hành chính sách để thuế nhập khẩu xăng dầu và các loại thuế về 0 để hỗ trợ các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cùng các bộ ngành luôn luôn song hành cùng doanh nghiệp trong tháo gỡ khó khăn, đề xuất chính sách thuận lợi nhất để sản xuất phối trộn, phân phối xăng sinh học tới người tiêu dùng thuận lợi và giá cả thấp nhất.

“Thực chất, từ khi thử nghiệm dùng xăng E10 tại Việt Nam, các lãnh đạo tại Bộ Công Thương, PVOIL, Petrolimex là những người tiên phong, gương mẫu thực hiện, chúng tôi có sự ghi nhận về tình hình thực tế khi sử dụng và khẳng định về chi phí hay tiêu tốn nguyên liệu, ảnh hưởng động cơ đều không có vấn đề khác thường so với xăng khoáng” - TS Đào Duy Anh khẳng định.

Tuy nhiên, việc thay đổi thói quen tiêu dùng với những mặt hàng tiêu dùng quen thuộc sẽ tạo ra tâm lý e ngại bước đầu. Do vậy, trách nhiệm của cơ quan quản lý như Bộ Công Thương, các bộ, ngành sẽ nhận dược sự phối hợp các đơn vị truyền thông để lan tỏa đến người tiêu dùng về ý nghĩa chính xác của chủ trương sử dụng năng lượng sinh học (bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia...), từ đó tạo sự đồng thuận rộng rãi trong xã hội.