Ngày 13-3, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Triển khai lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trong thời kỳ mới, nhằm thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, bền vững.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục Trưởng Cục ĐCK khẳng định xăng E5, E10 chưa nhận bất kỳ phản hồi tiêu cực nào từ khách hàng

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Cục ĐCK) Bộ Công Thương, cho biết sử dụng nhiên liệu sinh học là một trong những giải pháp quan trọng để giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiềm ẩn nhiều biến động.

Theo bà Nguyễn Thị Lâm Giang, việc thúc đẩy sử dụng xăng sinh học như E5, E10 không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính so với xăng khoáng truyền thống mà còn góp phần phát triển các ngành công nghiệp liên quan, tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế - xã hội, đặc biệt tại khu vực nông thôn.

Việc mở rộng sử dụng nhiên liệu sinh học còn giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, trong bối cảnh nguồn cung năng lượng thế giới luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro do xung đột và cạnh tranh địa chính trị.

Hiện, nhiều quốc gia trên thế giới đã sử dụng rộng rãi các loại xăng sinh học như E10, E15, E20 và các tỉ lệ phối trộn cao hơn, trong đó có Mỹ, Brazil, các nước châu Âu, Trung Quốc, Thái Lan và Philippines.

Xăng E10 đang được thúc đẩy để sớm đưa vào sử dụng trên toàn quốc

Tại Việt Nam, từ năm 2018, xăng E5 RON92 đã được phân phối trên phạm vi toàn quốc. Đến ngày 1-10-2025, xăng E10 RON95 được triển khai thí điểm tại một số khu vực.

"Thực tế cho thấy đến nay chưa ghi nhận bất kỳ phản hồi tiêu cực nào từ người tiêu dùng về chất lượng xăng cũng như các tác động bất lợi của xăng E5, E10 đối với hoạt động và tuổi thọ của các chi tiết trong động cơ xăng" – bà Giang thông tin.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Công Thương cũng đề nghị các nhà khoa học, cơ quan quản lý và doanh nghiệp tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn cung ethanol trong nước, đồng thời hoàn thiện quy trình phối trộn, pha chế và phân phối xăng E5, E10 tới người tiêu dùng.

Theo đó, việc triển khai lộ trình nhiên liệu sinh học không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Công Thương mà cần sự phối hợp của các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan nhằm đạt các mục tiêu về môi trường, kinh tế - xã hội và an ninh năng lượng.

Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định lộ trình tăng tỷ lệ sử dụng nhiên liệu sinh học trong xăng tại Việt Nam, với trọng tâm là chuyển sang xăng E10 (chứa 10% ethanol). Theo đó, từ 1-6-2026, xăng E10 sẽ được triển khai áp dụng trên phạm vi toàn quốc đối với xăng không chì dùng cho động cơ. Thông tư cũng cho phép xăng E5 tiếp tục lưu hành đến hết năm 2030 nhằm bảo đảm giai đoạn chuyển tiếp ổn định của thị trường.



