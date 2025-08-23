HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Dàn vũ khí “thế hệ mới” mà Trung Quốc sắp hé lộ

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Trung Quốc sẽ trưng bày loạt vũ khí "thế hệ mới" trong lễ duyệt binh ngày 3-9.

Một quan chức quốc phòng Bắc Kinh cho biết loạt vũ khí "thế hệ mới" bao gồm một số vũ khí chưa từng xuất hiện trước công chúng.

Theo Thiếu tướng Ngô Trạch Khỏa, sĩ quan cấp cao của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, lễ duyệt binh kéo dài 70 phút do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì sẽ là buổi trình diễn công khai toàn diện nhất về vũ khí thế hệ mới của Trung Quốc kể từ năm 2019.

Dàn vũ khí “thế hệ mới” mà Trung Quốc sắp hé lộ - Ảnh 1.

Dàn vũ khí “thế hệ mới” mà Trung Quốc sắp hé lộ - Ảnh 2.

Hình ảnh lan truyền từ các buổi diễn tập duyệt binh trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy tên lửa và phương tiện ngầm không người lái dài khoảng 18 m. Ảnh: MXH Trung Quốc

“Lễ duyệt binh sẽ làm nổi bật phạm vi của các hệ thống đang được biên chế và giới thiệu chúng trong một màn trình diễn thống nhất, đồng bộ. Tất cả đều được phát triển trong nước, tập trung vào các hệ thống thế hệ thứ tư mới hơn, từ máy bay trên tàu sân bay và xe tăng chiến đấu chủ lực đến các nền tảng tiền tuyến khác” - ông Ngô phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 20-8.

“Sự kiện này cũng sẽ giới thiệu một loạt khả năng không người lái và ‘thông minh’, bao gồm các công cụ tác chiến điện tử và mạng, hệ thống gây nhiễu và máy bay không người lái chiến đấu, nhấn mạnh nỗ lực của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) nhằm tích hợp tính tự chủ và trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hoạt động”.

Trung Quốc dự kiến tổ chức lễ duyệt binh vào ngày 3-9. Sự kiện “Ngày chiến thắng” này đánh dấu 80 năm ngày chính thức kết thúc chiến tranh Thế giới thứ hai tại Thái Bình Dương.

PLA được cho là sẽ phô diễn các vũ khí phòng không và tên lửa bên cạnh lực lượng tên lửa chiến lược, bao gồm tên lửa siêu âm.

Hình ảnh lan truyền trong tuần này từ các buổi diễn tập duyệt binh trên mạng xã hội Trung Quốc dường như cho thấy một số tên lửa mới - cả tên lửa siêu âm và được cho là siêu âm. Ngoài ra, các phương tiện ngầm không người lái dài khoảng 18 m cũng xuất hiện.

Theo tạp chí Newsweek, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đặt hạn chót là năm 2035 để hoàn thành quá trình hiện đại hóa PLA.

Các quan chức Mỹ cảnh báo năng lực phát triển nhanh chóng của Trung Quốc hiện đã ngang bằng - và ở một số lĩnh vực còn vượt trội hơn - so với Mỹ.

Lễ duyệt binh vũ khí mới tên lửa hiện đại hoá quân đội
